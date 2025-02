El Córdoba CF tiene un 96,56% de probabilidades de permanencia en la Liga Hypermotion

El Córdoba CF trabaja en la preparación del único encuentro que disputará en El Arcángel a lo largo del mes de febrero, el que se celebrará el próximo domingo (16.15 horas) frente al Huesca después de lograr una nueva victoria lejos de casa -la tercera consecutiva- en el Cartagonova, ante el Cartagena (0-1).

Ese triunfo catapultó al Córdoba CF a su mejor posición en la tabla clasificatoria de toda la temporada, el11º, y a volver a generar la mayor distancia con el descenso de la 2024-25, nueve puntos. Esos 33 puntos, además, significan la sexta mejor marca del conjunto blanquiverde de las últimas 18 campañas en Segunda, todas las que disputó el Córdoba CF en el siglo 21 en el fútbol de plata español, al pasado de la jornada 25. Al equipo de Iván Ania sólo le superan los tres que jugaron el play off de ascenso a Primera: el de Paco Jémez en la 2011-12 con 40 puntos, el de José Luis Oltra en la 2015-16, también con 40 puntos, y el de Pablo Villa, con 34 puntos en la 2013-14, además del de Rafa Berges, con 40 puntos y el de Escalante y Sánchez Duque, con 34 puntos en la 2001-02.

El Cartagena Córdoba CF, en imágenes / Pascu Méndez/LOF

El objetivo

Este miércoles, tanto el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, como el director deportivo blanquiverde, Juan Gutiérrez ‘Juanito’, señalaron que en el club se mantiene la ambición y que una vez amarrada la pemanencia no descartaban mirar hacia los puestos nobles de la tabla, los que dan derecho a la disputa del play off de ascenso a Primera División. A algunos quizá pudo sonarles algo quimérico el mensaje, pero los números respaldan no sólo la imagen que da el equipo sobre el terreno de juego, sino también el mensaje dado por el dirigente blanquiverde.

Desde la instauración de la Liga de los tres puntos por victoria, hace casi 30 temporadas, 116 equipos sufrieron el descenso a Segunda División B o Primera Federación. Y sólo cuatro equipos de todos esos descendidos, tras la disputa de la jornada 25 de Liga, tenían 33 puntos o más. Así, la estadística señala que sólo el 3,44% de equipos perdieron la categoría aun teniendo en la jornada 25 esos 33 puntos o más, por lo que las opciones de permanencia para el Córdoba CF se cifran en el 96,56%. En otras palabras, la salvación para el Córdoba CF está casi hecha si se tienen en cuenta los antecedentes, una muestra lo suficientemente amplia como para pensar que salvo cataclismo difícilmente se hace pensar que el conjunto blanquiverde no estará en Segunda División en la temporada 2025-26.

El mensaje de la estadística

El Extremadura de la 2001-02, entrenado por Ortuondo y en el que el delantero titular era Manuel Mosquera, tenía 33 puntos en la jornada 25 y seis de distancia sobre el descenso. Justo en la jornada 25, el equipo azulgrana entró en crisis y tan sólo sumó dos victorias en las últimas 17 jornadas. En la 35, Ortuondo fue destituido tras caer a la última plaza y sumar cuatro puntos en 10 jornadas, siendo reemplazado por Gori, pero nada hubo que hacer: el equipo azulgrana perdió la categoría.

La 2007-08 fue la campaña en la que el Córdoba CF se salvó en la última jornada con aquel empate en Anota y el penalti fallado por Abraham Paz que hubiera salvado al Cádiz, que en la jornada 25 de aquella campaña sumaba 33 puntos y se fue al pozo con un punto menos que los blanquiverdes. Si el Cádiz cayó con 33 puntos, peor lo tuvo el Granada 74, que se fue junto al equipo amarillo a Segunda B cuando sumaba 35 puntos en la jornada 25. Hay que remarcar la igualdad de aquel campeonato: el Cádiz, antepenúltimo con 49 puntos bajó teniendo a sólo tres puntos, a tiro de partido, al Albacete, que terminó en el puesto 12 con sólo tres puntos más. El Racing de Ferrol, que también bajó con 50 puntos tenían a los manchegos a sólo dos puntos. En las últimas 16 jornadas, los gaditanos sólo consiguieron tres victorias y cerraron la Liga con cuatro entrenadores, mientras que el Granada 74 firmó una racha aún más desastrosa: dos triunfos en toda la segunda vuelta.

Luis Carrión dirige un encuentro del Córdoba CF en El Arcángel, en la 2017-18. / A.J. GONZÁLEZ

El último equipo que descendió con 33 puntos o más en la jornada 25 es más reciente y aún se guarda en la memoria de los aficionados en general y los del Córdoba CF en general, porque fue el Numancia de Luis Carrión, en la 2017-18, en el que contaba con Adri Castellano, Bernardo Cruz o el cedido por el Valladolid Álvaro Aguado. Tras ser en la primera vuelta uno de los equipos revelación, terminando varias jornadas en puestos de play off de ascenso, aquel Numancia llegó a la jornada 25 a los 36 puntos -tres más que los que suma en la actualidad el Córdoba CF-, en el octavo puesto de la tabla e igualado a puntos con la última posición de play off. Sin embargo, justo en esa jornada 25, el Numancia cayó en La Romareda (1-0) y no volvió a ganar hasta la jornada 36, encadenando una serie de dos empates y nueve derrotas entre las jornadas 25 y 35. El equipo de Carrión se metió de lleno en la pelea por la salvación y, pese a sumar cuatro victorias en las últimas siete jornadas, terminó descendiendo a Segunda División B.

Fue éste el caso más excepcional, dentro de la excepcionalidad que supone descender sumando 33 puntos en la jornada 25, de todos los analizados. Sólo cuatro equipos cayeron al pozo de Segunda División B -o Primera Federación- en los últimos 30 años, lo que deja al Córdoba CF con un porcentaje de salvación del 96,56%.