La salida de Kuki Zalazar “no va a ensuciar el trabajo que se ha hecho” en el Córdoba CF

No le gustó al CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, que se tratara el tema de Kuki Zalazar más allá de lo que declarara él inicialmente, por lo que mostró su malestar tras la segunda pregunta sobre las declaraciones realizadas por su padre, 24 horas antes. José Luis Zalazar dejó en duda, primero, la uniformidad de criterio en el propio club, ya que aseguró que “el míster le dijo que sería titular en Cartagena”, para después poner en solfa los servicios médicos de la entidad blanquiverde. “Lo único que hizo se atendió –tratarse- con otro fisio, quería recuperar antes. Se fue a otro sitio. Puede ser -que esa sea la clave-. Si no estás convencido de lo que te hacen buscas la alternativa para tener una pronta recuperación. El único que veo que puede haber un problema es por ahí. No sé si fue ese el detonante de la situación de Kuki”, declaró el padre del jugador.

Hubo "1.000 o 2.000 conversaciones" con el jugador

En su valoración, Fernández Monterrubio no hizo ninguna referencia a lo manifestado por el padre del jugador. “El año pasado se le renueva sin conseguir objetivos marcados en su contrato”, recordó en primera instancia el CEO, que coincide con el padre del futbolista en que a Kuki “se le plantea justo tras el partido en Oviedo” la salida. “Se le ofrecen cinco o seis clubs de Primera RFEF”, aunque “su intención era salir a Segunda, pero el mercado no admite esa posibilidad. Sale de mutuo acuerdo y una rescisión, con una propuesta del Ceuta”, cerró Monterrubio en su primera intervención.

Monterrubio, durante su comparecencia de valoración del mercado invernal para el Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Cuando fue preguntado sobre lo manifestado por José Luis Zalazar, Monterrubio mostró su malestar. “No voy a entrar y menos en una rueda de prensa de valoración de mercado, tras el trabajo que se ha hecho, a valorar las declaraciones del padre de un jugador”. Monterrubio justificó que “tomar decisiones es difícil, irse del Córdoba CF es difícil” y afirmó que “estamos para defender los intereses del Córdoba CF”. Además, Monterrubio informó de que se le ofreció al jugador “cinco o seis opciones, pero ninguna le parecía bien”. Además, el secretario técnico del Córdoba CF, Raúl Cámara, “tuvo 1.000 o 2.000 conversaciones con el padre, el agente, el abogado, el jugador y bueno… Es una situación difícil, lo sentimos, es difícil de asumir, lo entendemos, le deseamos la mejor de las suertes. Esto no va a ensuciar el trabajo que se ha hecho”. Y como colofón recordó que, “al parecer, firmó un acuerdo con otro equipo sin haber rescindido, según dijo un entrenador en rueda de prensa”, en referencia a las declaraciones de José Juan Romero, el pasado domingo, dando por hecho que Kuki Zalazar sería caballa, como así ha sido.

Hubo una segunda pregunta, relativa a las dudas que dejó José Luis Zalazar sobre el propio entrenador blanquiverde ("le dijo a Kuki que sería titular en Cartagena") y los servicios médicos, pero Monterrubio se negó a contestarlas. “El titular del mercado invernal no puede ser las declaraciones del padre de Kuki Zalazar”, zanjó el CEO del Córdoba CF.

En todo caso, Juanito tiró de serenidad y dejó claro que la decisión con Kuki fue estrictamente deportiva. "Cuando tomas decisiones no es fácil nunca. Hablamos tras Oviedo, era buen momento para comunicar lo que teníamos claro y había una decisión tomada. El jugador se aferra a su posibilidad de seguir en Segunda", pero luego "se alarga un poco todo, las negociaciones, las llevaba Raúl Cámara. Se producen tiras y aflojas, pero es una decisión deportiva. Otros tienen que salir para que vengan jugadores", resolvió con tranquilidad el director deportivo.

