Las razones del Córdoba CF para que unos futbolistas no llegaran y otros se quedaran

Uno de los apartados que se abordaron en la rueda de prensa ofrecida este miércoles por Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, y Juanito, director deportivo blanquiverde, fueron los argumentos esgrimidos para que no se cubrieran determinadas posiciones en el campo o las valoraciones que se realizaron para que otros jugadores de la plantilla, que inicialmente estaban señalados para salir en enero, finalmente se quedaran en el vestuario cordobesista.

Sin lateral zurdo “en condiciones”

La primera posición que analizó Juanito fue la del lateral izquierdo, en la que vuelve a haber un solo hombre específico para el puesto, José Manuel Calderón, con alternativas recicladas desde el centro de la zaga, protagonizadas por Marvel y el recién llegado Rubén Alves y alternativas como Carlos Albarrán. “El lateral izquierdo lo hemos estudiado”, comentó Juanito. “Hemos visto el comportamiento de varios jugadores en ese puesto en la temporada. Calderón no ha tenido una regularidad óptima”, admitió el gaditano, que recordó que “el míster ha contado con Marvel y Albarrán. También jugó Alex López”, relató Juanito, que admitió que no vieron “una posibilidad abierta de firmar un lateral izquierdo en condiciones”, por lo que “preferíamos seguir con lo que estamos teniendo. Es una forma de seguir con esa polivalencia, está ahora jugando Albarrán, que lo hace bastante bien ahí y además de las incorporaciones que estamos teniendo, a mí Marvel me da garantías. Estamos tranquilos con el puesto”.

José Calderón, durante una sesión en la Ciudad Deportiva. / CCF

Casas cubre necesidades

El director deportivo también habló sobre la opción de incorporar un delantero. “A todos nos gusta ese tema y siempre está en las mesas de las direcciones deportivas”, comentó el gaditano. “Es algo muy complicado”, aseguró Juanito, ya que “tenemos uno de los máximos goleadores nacionales, Antonio Casas, que no permite tener tantos minutos a Obolskii para demostrar su valía”, recordó. Además, para el Córdoba CF se cuenta para esa posición con “Jacobo y Yoldi”, por lo que “si no incorporamos” a nadie en la delantera “es porque no mejora lo que tenemos. Somos ambiciosos, hemos rechazado muchas propuestas pero no nos daban garantías suficientes para incorporarlas”.

Ampliando la valoración que hizo el Córdoba CF sobre la delantera, Juanito también extendió su opinión sobre el ruso. “Niko –Obolskii- ha tenido ofertas de todos los equipos de Primera RFEF que están en la parte alta. Nos lo han pedido todos. Al principio de mercado había una pequeña posibilidad de que si encontrábamos delantero se podía producir una cesión, porque tenía dos años contrato. Pero a medida que ha ido avanzando el mercado y los días, pensábamos que, incluso incorporando un delantero, Niko se iba a quedar. Porque la alternativa era Jude. Camiamos la estrategia y al final de diciembre o principios de enero cambiamos estrategia con Niko porque pensamos que podía aportar al equipo. Personalmente creo que ha tenido actuaciones mejores”.

“Tiene una profesionalidad espectacular y es difícil para un jugador, con un equipo con un goleador como Antonio Casas, porque los delanteros viven de rachas”, finalizó un Juanito que después de esos primeros días de enero “no estuvo su salida sobre la mesa”.

No se valoró un extremo derecho

Se le preguntó a Juanito por la opción de incorporar una alternativa a Carracedo “natural”, ya que las opciones al catalán llegarían del “reciclaje” de otros compañeros. “Tenemos muchas alternativas: Jacobo, Magunazelaia…”, inició su alocución el director deportivo, que reconoció que “no hemos valorado en el mercado la posibilidad de incorporar un extremo derecho, porque entendemos que tenemos soluciones y contamos con la fiabilidad de Christian en cuanto a su historial: apenas se lesiona, todos los días entrena a full, se ha perdido dos partidos en los últimos tres años… Si fuera jugador con lesiones o molestias, a lo mejor hubiéramos pensado en ello, pero con las alternativas que hay”, en el club se decartó siquiera estudiar la incorporación de un extremo derecho.

De izquierda a derecha: Adilson, Carracedo y Albarrán, sonrientes en una sesión de la pasada semana. / CCF

Renovaciones

Tanto Monterrubio como Juanito informaron de que, en la actualidad, “hay tres o cuatro” negociaciones en marcha para renovar a distintos jugadores “y abriremos alguna en los próximos días alguna más”. En la mente de todos se encuentran Antonio Casas, Adilson Mendes, Carlos Albarrán y Carlos Isaac, ya que todos cumplen contrato el próximo 30 de junio.

“Es obvio que con Antonio Casas se han tenido conversaciones”, explicó un Juanito sobre el máximo goleador del Córdoba CF, por el que se descartó una oferta del Rio Ave el pasado verano por ser insuficiente y al que han pretendido incluso equipos de Primera División para este mercado invernal. “No es fácil llegar a un acuerdo con él y su representante”, admitió el gaditano, que aseguró que “por el Córdoba CF no va a quedar el intento”. Finalmente, el director deportivo refrendó lo dicho por el consejero delegado del Córdoba CF, que “en breve” se anunciará alguna de esas tres o cuatro renovaciones.

