El Córdoba CF da por hecho que Matías Barboza no jugará esta temporada

Uno de los temas que trataron Antonio Fernández Monterrubio y Juanito en su comparecencia para valorar el mercado invernal del Córdoba CF fue la situación de Matías Barboza. Como se recordará, el jugador sufrió una lesión muscular a inicios de temporada y, una vez recuperado, regresó a los terrenos de juego en Copa del Rey, en Olot, en donde apenas duró 20 minutos sobre el césped, volviendo a lesionarse. Por si fuera poco, el 6 de enero volvió a lesionarse en un entrenamiento y entre la segunda y tercera lesión Iván Ania habló en sala de prensa de recaída.

Distintas lesiones en la misma zona

Sin embargo, todos los protagonistas del club descartaron ayer dicha recaída, sino que fueron distintas lesiones a diferentes niveles en el mismo músculo. Juanito relataba en sala de prensa que “la primera lesión la tuvo en el isquio, en el entreno en Huesca. Cuando vuelve se lesiona el día de Olot. Cuando tienes una lesión en el tendón insquiotibial no se soportan cargas de la misma manera. Eso se le ha visto a posteriori, pero no sabemos si fue en Huesca u Olot. En una resonancia se le ve del todo y tiene que pasar a ser una baja prolongada e incluso puede pasar por quirófano, porque se le reproducen lesiones en ese tendón, más arriba o abajo” del mismo”. En todo caso, no es algo que preocupe excesivamente en el Córdoba CF, que tiene controlada la situación física del jugador. “De hecho, se le renovó conociendo esa información. No tiene por qué dar problemas en su recuperación final”, recordó el director deportivo, que indicó que en dos semanas se optará o “por un tratamiento conservador u operar”. En todo caso, el periodo para el futbolista no baja de cuatro meses en un caso u otro.

Matías Barboza conduce el esférico durante una sesión del 2025 en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

Abundó en el asunto Fernández Monterrubio. “Se está valorando su paso por quirófano, lo digo porque aquí no es un problema de pedir segundas o terceras opiniones porque es una lesión compleja en decidir si se opera o hacer un tratamiento más conservador, como también se hizo la temporada pasada con otros jugadores”. Además, al inicio de la comparecencia, el CEO apuntó en el apartado de las renovaciones a un Matías Barboza al que se le amplió el contrato “pese a estar lesionado. Es un chico que aportó muchísimo subiendo del filial y lo consideramos un activo de futuro”, al igual que Arévalo o Álex López.

De hecho, el club informó posteriormente que se está consultando a un especialista en el tipo de lesiones que padece el central blanquiverde y que trabaja para el FC Barcelona, que confirmó como idóneos el diagnóstico y el tratamiento seguido con Barboza, tanto en el bíceps femoral como en el isquiotibial. En todo caso, la temporada 2024-25 está amortizada para el defensa del Córdoba CF.

Opciones para el centro de la defensa

Juanito desveló que “a Genaro le comunicamos que lo mejor era una salida” en el recién terminado mercado invernal, “porque había seis mediocentros en la plantilla”. Finalmente, el sevillano se quedó en el plantel cordobesista “por dos motivos”. El primero, según el director deportivo, es “su gran ascendencia en el grupo”, ya que Genaro es parte importante del grupo conformado en la caseta, pero no era el único motivo. “Matías Barboza es baja de larga duración por su lesión en el isquio y Genaro, a la vista de los problemas con los centrales que tuvimos, podemos contar con él en esa posición”.

Genaro ayuda a un rival durante el cruce con el Cartagena en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Sobre Gabriele Corbo, se dijo durante la comparecencia que “es un jugador que viene hasta el 30 de junio y, si se cumplen una serie de objetivos, se van cumpliendo futuras renovaciones, con cantidades pactadas y demás. No podemos poner la fecha de finalización” del contrato con el transalpino “porque desconocemos si esos objetivos se van cumpliendo. Es jugador del Córdoba CF hasta el 30 de junio con opciones de una temporada no, sino de más, en función de objetivos” logrados a lo largo de los próximos meses.

Cantera

Finalmente, otro asunto abordado por Monterrubio fue la precaria situación de la cantera, ya que todos sus equipos están en la parte baja de la clasificación en sus respectivas categorías, con especial peligro para el filial blanquiverde (en el Grupo 10 de Tercera RFEF) y los dos juveniles, amenazados por el descenso. “Claro que nos preocupa” la situación de los equipos de la cantera, expuso Monterrubio. “Fuimos el equipo de Primera RFEF en el que más jugadores debutaron en el primer equipo” la pasada temporada. “No estamos contentos. Hemos hablado del tema de la cantera. Los resultados no son lo más importante, pero hasta cierto punto. Hay una raya del juvenil hacia abajo y del juvenil hacia arriba. En juveniles hemos hechos 6 o 7 contratos profesionales. Creemos que hay algunos chicos que pueden tirar hacia arriba. Hay que darle una vuelta a todo esto porque el club debe crecer a partir de ahí”, reconoció el consejero delegado del Córdoba CF.

Suscríbete para seguir leyendo