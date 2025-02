"Kuki Zalazar no se merecía esta situación" por parte del Córdoba CF

Una cláusula en su acuerdo de rescisión con el Córdoba CF no pemitía hacer declaraciones a los medios a Kuki Zalazar después de firmar su rescisión. Pero su padre sí que ofreció una entrevista a Canal Sur en donde, aseguró que se encontraba “por un lado contento, porque mi hijo va a seguir ejerciendo su profesión, y por otro triste, porque no ha podido culminar el deseo de jugar con el Córdoba cF en Segunda División”.

Ania "le dijo que iba a ser titular en Cartagena"

El que fuera jugador del Albacete, entre otros equipos aseguró que “en lo deportivo, el míster siempre le mostró todo su apoyo, a de esa lesión de que le tuvo 12 partidos sin jugar, una lesión difícil, complicada, que le retrasó la temporada” y tras la que tuvo que pasar el “lógico proceso físico para rendir al nivel que podía haber rendido”. Luego, Zalazar padre asegura que “el día de Cartagena estaba pensando en jugar y, de hecho, el entrenador le dijo que iba a ser titular, pero llegó una orden de que no podía ir convocado y no le convocó”, relató el padre del futbolista.

Kuki Zalazar, con sus compañeros, durante un entreno del Córdoba CF. / VÍCTOR CASTRO

Aunque con un tono en cierta medida conciliador, Zalazar padre pasa después a relatar que el Córdoba CF presiona y amenaza al futbolista con dejarle sin posibilidad de firmar con otro equipo en lo que resta de temporada. “Puedo entender parte, pero otra parte no. Cuando tienes un problema y te quieren despedir, tienes un contrato firmado. Ese contrato se debería respetar o poder negociar”, lamentaba Zalazar padre. “Si no están de acuerdo en pagar la totalidad, al menos negociar términos para terminar amistosamente. No dieron opción ni a negociar. Es lo que dolió más. ‘O coges esto o te despido el día 4’, con el periodo de pase terminado. Kuki no merecía esta situación”, se quejó de nuevo el padre del futbolista.

La lesión

Los orígenes de los problemas con Kuki Zalazar se inician en octubre, durante su lesión, y en el último mes del año, cuando club le comunica que no van a contar con él para la segunda parte de la temporada. “En Navidades recibimos una llamada del secretario técnico para informar de que no cuentan con él, que no lo ven físicamente bien. Pilló por sorpresa. Porque entre el preparador físico y el entrenador comentaron que el fichaje de invierno iba a ser Kuki, que lo preparara bien. Está en su mejor momento, así lo ha hecho, pueden decir los entrenos que está haciendo”. Desde fuera es imposible valorar la situación física de Kuki Zalazar, ya que Iván Ania cerró los entrenamientos al público el pasado marzo y desde entonces ni prensa ni afición ha podido asistir a ninguna sesión del Córdoba CF. “Kuki le pidió que quería terminar la temporada y a su agente se lo dijo, que le costó mucho llegar a Segunda, en un equipo que estaba a gusto y quería que si se iba pues ir a un equipo de Segunda y por eso se demoró todo esto”.

Kuki Zalazar y Jacobo González entrenando aparte del grupo. / MANUEL MURILLO

Zalazar padre reconoce que su hijo tiene mucho mercado en Primera Federación “pero Kuki quería seguir jugando en el fútbol profesional”. Tras una conversación con Raúl Cámara, secretario técnico del Córdoba CF, los Zalazar intentan agotar posibilidades para seguir en el fútbol profesional y buscaron “incluso en el exterior, pero no se dio al final".

Se demoró la situación pero nosotros nunca pensamos que ni se podía negociar. Teníamos el conocimiento de que no iban a contar con Kuki y que lo despedirían si no llegamos a un acuerdo. Pero no pude entender nunca que lo depidieran el día 4. Eso fue lo que nos dolió más. Para terminar la situación aceptamos lo que nos ofrecían y separamos caminos”.

José Luis Zalazar reconoce que Kuki “está jodido, pero ya pensando en el Ceuta. El fútbol y la vida sigue. Lo que dijo en la carta de despedida es el sentimiento que tiene. Lo que ha pasado no va a manchar nunca lo que ha sentido Kuki por la ciudad, en donde se respira fútbol y es una locura” y confirmó que en su contrato de rescisión, Kuki Zalazar “no puede manifestarse contra ningún miembro del club”.

“Kuki se va en su mejor momento. Le puedes preguntar a su entrenador, a su preparador físico de cómo estaba Kuki en estos momentos. La decisión estaba tomada desde Navidad. El míster me dijo que no era un tema deportivo. No quiero profundizar. Pregúntenle al míster si es un tema deportivo”, reiteró José Luis Zalazar, que sospecha como posible razón para la rescisión la lesión y posterior consulta con un fisio exterior al club por parte del futbolista.

“Debe haber algo más personal con Kuki, porque no se entiende cómo ha salido Kuki del Córdoba CF. Aquí no se ha respetado lo que se ha firmado ni se ha negociado. Eso es lo que duele más en esta situación. Un jugador que ha sido parte fundamental para el ascenso del Córdoba CF, que se ha ido de todos los clubs como un señor”.

“Kuki no se merecía salir así del Córdoba CF. No sé quién es el responsable. No sé qué es lo que ha pasado. Lo único que hizo se atendió –tratarse- con otro fisio, quería recuperar antes. Se fue a otro sitio. Puede ser -que esa sea la clave. Si no estás convencido de lo que te hacen buscas la alternativa para tener una pronta recuperación. El único que veo que puede haber un problema es por ahí. No sé si fue ese el detonante de la situación de Kuki”, relató el padre del jugador, que finalmente insistió en que “su entrenador, que es de los mejores que he visto, si le hubiesen preguntado no sé si le hubieran dado la baja a Kuki”. Asimismo, José Luis Zalazar declaró que “por lo que dice el entrenador, que tiene una manera de trabajar muy buena y es respetado totalmente, de los mejores entrenadores que he visto, pero si le hubiesen preguntado al míster no sé si le hubieran dado la baja a Kuki”, finalizó un José Luis Zalazar que llega a esa conclusión “por lo que le dice el entrenador a Kuki”.

