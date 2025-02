El Córdoba CF cierra el mercado invernal con cinco altas y cuatro bajas

El Córdoba CF cerró la ventana invernal de fichajes con un balance de cinco incorporaciones (Magunazelaia, Del Moral, Ortiz, Alves y Corbo) y cuatro bajas (Lapeña, Martínez, Kuki Zalazar y Soonsup-Bell), por lo que la ampliación de la plantilla cordobesista en manos de Iván Ania ha sido de un jugador más: el asturiano ha pasado de tener 20 jugadores con ficha profesional y dos con licencia del filial (Ramón Vila y Matías Barboza) a manejar un plantel con 21 fichas profesionales más las dos referidas del filial. Un colectivo que requerirá de un trabajo especial de acoplamiento por parte del asturiano en esta segunda parte del campeonato de Liga 2024-25 en el que el objetivo del Córdoba CF podría mutar en función de cómo cierre en cuanto a resultados el actual mes de febrero. El mayor nivel de la plantilla en determinados puestos es un aviso claro desde El Arcángel, aunque también han quedado posiciones algo justas en una valoración inicial. Las nuevas caras del Córdoba CF son las de Jon Magunazelaia, cedido por la Real Sociedad, Alberto del Moral, cedido por el Real Oviedo, Rubén Alves, cedido por el Tenerife, Pedro Ortiz, fichado al Sevilla FC y Gabriele Corvo, sin equipo tras haber finalizado hace algo más de tres meses su contrato con el Montreal de la MLS. Las despedidas han sido a cargo de Adrián Lapeña (al CSKA Sofía), Martínez (Yunnan Yukun), Kuki Zalazar (Ceuta) y Soonsup-Bell (At. Sanluqueño).

En la defensa

Por zonas, la portería se ha quedado como estaba. Carlos Marín se ha erigido como uno de los mejores porteros de Segunda y, además, un parapenaltis que ha evitado mayor daño al Córdoba CF, sobre todo en la primera fase de la Liga. En la recámara se encuentra un Ramón Vila que debutó en Olot, en Copa del Rey, y al que su juventud le da margen para la paciencia.

Rubén Alves, Gabriele Corbo y Pedro Ortiz, tres de las incorporaciones invernales en el Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

La defensa ha experimentado un terremoto en el mercado invernal de la 2024-25 para el Córdoba CF y, curiosamente, se han quedado sin tocar los laterales. En el derecho, Carlos Albarrán y Carlos Isaac se mantienen después de mantener líneas contrapuestas. El primero, de más a menos, aunque “reciclado” al lateral zurdo de manera temporal, y el segundo, de menos a más, una vez que sus problemas físicos del inicio de Liga fueron solventados. En el lateral izquierdo, José Manuel Calderón se mantiene como único específico para el puesto, más allá de que otros puedan actuar puntualmente en su demarcación, como Carlos Albarrán, Marvel, el recién incorporado Rubén Alves o incluso el chaval del filial Álex López. Al eje de la zaga se le ha dado la vuelta como un calcetín. Para empezar, Adrián Lapeña fue traspasado al CSKA búlgaro a cambio de unos 800.000 euros más otras variables que harían ingresar al Córdoba CF más de un millón de euros. José Antonio Martínez, al que pareció que el propio Córdoba CF le montó un escaparate a lo largo de diciembre, en el que jugó como titular más que nunca en los últimos años, se marchó al Yunnan Yukun de la Superliga de China. Matías Barboza continúa con problemas físicos, Marvel –a pesar de su último partido en Cartagena- ha ofrecido más dudas que certezas e Iván Ania tuvo que cambiar su opinión sobre Xavi Sintes, devolviéndolo al centro de la zaga. Para recomponer y actualizar, la comisión deportiva incorporó al italiano Gabriele Corvo, central diestro procedente de la MLS y que fue internacional en categorías inferiores, y a Rubén Alves, central zurdo –que puede actuar como lateral izquierdo- procedente del Tenerife.

En el centro del campo

En el mediocampo, más modificaciones, aunque dejando también –como en la defensa- la zona junto a la raya despejada. Carracedo continúa siendo la única opción en el extremo derecho, más allá de adaptaciones o reconversiones sobre la marcha, mientras que en la izquierda están Adilson Mendes y Ander Yoldi, a pesar de que el navarro ha mostrado más su fiabilidad como segundo delantero o en la mediapunta más que en el extremo izquierdo.

Alberto del Moral, en su presentación como jugador del Córdoba CF, cedido por el Real Oviedo. / MANUEL MURILLO

Genaro tuvo papeletas –y no pocas- para marcharse en el actual mercado invernal, pero todo apunta a que el Córdoba CF no logró un destino para el sevillano, que se mantendrá en el equipo junto a Isma Ruiz, Álex Sala y a Theo Zidane, a los que hay que añadir a Alberto del Moral, regresado a El Arcángel ahora en formato de cesión por parte del Real Oviedo. En la mediapunta se dijo adiós a Kuki Zalazar –que fichará por el Ceuta- y se dio la bienvenida a otro cedido, Jon Magunazelaia, prestado hasta el 30 de junio por la Real Sociedad. Y en la delantera no hay cambios: tal y como informó este periódico, Nikolai Obolskii seguirá de blanco y verde peleándole el puesto al pichichi del equipo, un Antonio Casas al que el Córdoba CF se ha mostrado, hasta ahora, incapaz de renovar. La última despedida en el Córdoba CF se produjo en las horas finales de mercado y también estaba cantada: la apuesta del pasado verano basada en el big data, Jude Soonsup-Bell sufrió una interrupción a los pocos meses de nacer y salió cedido hasta final de temporada al Atlético Sanluqueño, antepenúltimo clasificado en el Grupo 2 de Primera Federación, en donde intentará adaptarse definitivamente al país y a las costumbres para aspirar la próxima temporada a dar el mínimo necesario en una categoría como la Segunda División española.

El Córdoba CF apuró hasta el último segundo para realizar una última incorporación, pero no se dio la carambola que se esperaba en la planta noble de El Arcángel. Por lo tanto, el mercado invernal de la 2024-25 ha sido mucho más intenso de lo previsto inicialmente para el Córdoba CF, que lo ha cerrado con nada menos que nueve operaciones –cinco altas y cuatro bajas- y un plantel algo más amplio, del que se aspiraba a ampliar aún más, que ha hecho olvidar aquello de que “las plantillas cortas se manejan mejor”. Probablemente, porque es posible que el objetivo también cambie en las próximas semanas.

