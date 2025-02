Kuki Zalazar se desvincula del Córdoba CF rumbo a Ceuta

El Córdoba CF anunció este lunes de manera oficial la desvinculación de Kuki Zalazar como jugador blanquiverde. El mediapunta uruguayo apunta a firmar por el Ceuta, de Primera Federación, circunstancia que fue desvelada este domingo por el técnico caballa, José Juan Romero.

Oficial

El comunicado oficial del Córdoba CF informaba de que el club "y Kuki Zalazar han llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato del mediapunta uruguayo. Desde el club, le agradecemos su esfuerzo y sacrificio y le deseamos toda la suerte en sus futuros proyectos profesionales".

Kuki Zalazar, durante un encuentro de esta temporada con el Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

El mediapunta uruguayo formado en el Málaga y el Valladolid, entre otros, era uno de los jugadores con los que menos había contado e iba a contar en un futuro Iván Ania, por lo que se daba por hecho que iba a salir en la ventana invernal. Uno de los equipos con los que se rumoreaba como probable destino era el Ceuta y este domingo lo confirmó su propio técnico, José Juan Romero, que en declaraciones recogidas por Ceuta TV afirmó este domingo que el fichaje de Kuki Zalazar, futbolista del Córdoba CF, estaba "hecho".

El técnico caballa declaró que "para que no me llameis luego embustero, Kuki Zalazar está hecho, salvo que se cayera a última hora, que creo que no. Está hecho". Romero, que ya sonó como probable entrenador del Córdoba CF en el verano del 2023, en el que finalmente llegó Iván Ania, explicó que para él, Kuki Zalazar "es un extraordinario jugador, hemos intentado traerlo en otros mercados pero ha sido muy difícil. Ahora surgió la posibilidad y lo traemos, a mi me gusta muchísimo ese perfil de jugador y ha querido venir", subrayó el técnico de la AD Ceuta FC confirmando la llegada del futbolista del Córdoba CF a la Agrupación Deportiva Ceuta.

Kuki Zalazar llegó al Córdoba CF en el verano del 2023 para afrontar el objetivo que se había marcado el club, que no era otro que el ascenso de categoría. Aunque ni mucho menos inició su andadura en El Arcángel como titular, el uruguayo fue tomando protagonismo a partir de la segunda mitad de la temporada, culminada con el ascenso a Segunda División A tras dos eliminatorias de ascenso en las que Kuki Zalazar fue titular en los cuatro partidos que la compusieron: ante la Ponferradina y ante el Barcelona Atlétic.

A pesar de que había firmado una sola temporada, el Córdoba CF le renovó el compromiso una vez en Segunda División A. Sin embargo, la temporada no empezó bien para Kuki Zalazar, que sufrió diversos contratiempos físicos que le impidieron contar con la confianza de Iván Ania, convirtiéndose en un jugador que apenas podía tener minutos residuales en la nueva categoría. Ahora, buscará en el Ceuta el mismo objetivo que tuvo en el Córdoba CF y que logró.

