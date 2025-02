El Córdoba CF y una tripleta para dar un salto de calidad

Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado del Córdoba CF, abrió este lunes la presentación de los tres últimos fichajes de la entidad blanquiverde en el actual mercado invernal. Podrían no ser los definitivos, ya que en El Arcángel se espera un día para apurar hasta el último momento ante la posibilidad de incoporar a algún futbolista más y, sobre todo, para dar salidas.

Rubén Alves

El dirigente del Córdoba CF inició la rueda de presentación con Rubén Alves, central zurdo procedente del Tenerife que llega al conjunto cordobesista en calidad de cedido. Monterrubio dio las gracias al brasileño «por confiar en este proyecto. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Tengo la sensación de que llevas más tiempo aquí, no sólo tres días. Creo que tanto en el grupo como en todo el entorno ya conoces más de lo que haría pensar estos tres primeros días». Además, el CEO del Córdoba CF destacó una curiosidad al dirigirse a Rubén Alves: «Eres nuestro veterano de la plantilla, cosa que te sorprendió tanto en tu llegada», mostrándose convencido de que «nos vas a ayudar muchísimo en el equipo, tanto dentro del campo como fuera, y estamos muy contentos de tenerte aquí».

El director deportivo del Córdoba CF calificó a Rubén Alves como «un central de mucha calidad, buen posicionamiento, es un jugador rápido, ha podido jugar también de lateral, aunque nosotros lo queremos de central en este caso. Bueno, creo que es un jugador que nos puede aportar muchísimo. Esperemos que tenga esa suerte. Viene, como hemos dicho, en calidad cedido, pero bueno, en el futuro nunca se sabe». Rubén Alves tiene una cláusula liberatoria del Tenerife, club de procedencia, en caso de que los chicharreros desciendan a Primera Federación.

El jugador brasileño comenzó agradeciendo al Córdoba CF su confianza y «por darme esta oportunidad de poder ayudarlos. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros, de poder conocer este club, conocer esta familia, esta ciudad, esta afición e intentar dar lo mejor de mí dentro del terreno de juego y fuera. Aportar, como bien dicen, la experiencia de tener que ser el veterano del equipo con 30 años y aportar esa experiencia dentro y fuera del terreno de juego y estar a disposición del míster para lo que necesite, para mis compañeros y para el club». Además, el nuevo jugador blanquiverde expuso que intentará adaptarse «lo más rápido posible a la ciudad, al club, a mis nuevos compañeros, ya que esto va muy rápido. Intentar estos cuatro meses ayudar lo máximo posible al Córdoba CF a cumplir sus objetivos».

Alves aseguró que recibió la llamada del Córdoba CF «hace menos de una semana» y que ese mismo día, «hablando con mi pareja, con mi familia, decidimos que era una buena oportunidad y que teníamos que cogerla. Confiábamos en el proyecto, confiábamos en que todo iba a salir bien. Nos gustan este tipo de retos porque nunca es fácil salir de un sitio y más a mitad de temporada».

Sobre su club de procedencia, Rubén Alves comentó sobre lo que se vive actualmente en el Heliodoro Rodríguez López que «es una situación complicada que ningún club quiere vivir. A principio de temporada era imposible -pensar- que sucediese algo así, era impensable para todo el mundo y son cosas que pasan en el fútbol, que por una cosa o por otra las cosas no salen como a uno le gustaría, tanto a nivel de club y personalmente. Nunca piensas que va a suceder algo así y son cosas que suceden, que tienes que llevarlo de la mejor manera posible y luego es una racha negativa en la que entras y pues mira, muy difícil salir de ella. El por qué, pues no sabría decirte el por qué», finalizó el central brasileño.

Gabriele Corbo

La segunda presentación del día en el Córdoba CF la protagonizó el central diestro italiano Gabriele Corbo, procedente de la MLS y que fue internacional en categorías inferiores. Monterrubio le dio la bienvenida, desvelando que «llevábamos tiempo viéndote y fue llamarte y coger un vuelo desde Nápoles para unirte a nosotros. Estamos seguros de que vas a estar mucho tiempo con nosotros y que tienes muchas cosas que aportar. Así que bienvenido y muchísima suerte.

Gabriele Corbo tomó la palabra para definirse como «un defensor al que le gusta mucho jugar con la pelota. Defensivamente soy muy bueno», destacándose en la lectura de juego, aunque reiterando su buen juego de balón. «Ya he hablado con el míster y me gustan mucho sus ideas».

Gabriele Corbo llega con un contrato hasta final de temporada, aunque con diversas cláusulas por las que puede ampliar su compromiso con el Córdoba CF por una temporada más.

Pedro Ortiz

El último jugador, que cerraba la tanda de presentaciones de este lunes, último día de mercado, en El Arcángel era Pedro Ortiz, centrocampista zurdo procedente del Sevilla FC que recibió «una pequeña cantidad» de traspaso por parte de la entidad blanquiverde, según informó Monterrubio y que además se queda con un porcentaje de un hipotético futuro traspaso del balear.

Sobre Pedro Ortiz, Monterrubio comentó que están convencidos en el Córdoba CF de que ha llegado a un «sitio idóneo para que sigas creciendo como futbolista. Tenemos informes magníficos tuyos de lo que has hecho y de lo que eres capaz de hacer. Conoces a medio vestuario, porque has coincidido con muchos de ellos por el camino, con lo cual tu adaptación va a ser mucho más rápida». Pedro Ortiz, que ya debutó como blanquiverde en Cartagena, este domingo, coincidió entre otros con Xavi Sintes en el Sevilla Atlético.

Juanito destacó del futbolista «la calidad de su pierna izquierda» y recordó que «tuvo una lesión que creo que le lastró un poco a la hora de llegar a la élite con anterioridad, pero bueno, eso está olvidado. Al final el futbolista profesional debe pasar por esas etapas muchas veces. Creo que lo ha hecho más fuerte y en este sentido viene aquí con la idea de seguir progresando en su carrera».

Pedro Ortiz comenzó transmitiendo su felicidad por estar en el Córdoba CF. «La verdad es que desde que he llegado me han acogido muy bien, tanto club como compañeros y cuerpo técnico. Y nada, dar todo lo mejor de mí, tanto dentro como fuera del campo» y deseó que su adaptación fuera rápida para «poder ayudar desde ya al club para lograr su objetivo».

Al nuevo centrocampista blanquiverde se le preguntó por esa lesión a la que hizo referencia el director deportivo del Córdoba CF, que se produjo hace unos dos años, una rotura del ligamento cruzado. «Sinceramente es algo en lo que no pienso», aseguró Pedro Ortiz. «Al final, gracias a esa lesión, también he podido aprender muchas cosas más. Y nada, es algo en lo que no pienso en el día a día. Como ya he dicho, vengo aquí a ayudar, a trabajar y a intentar adaptarme lo más rápido para poder ayudar al equipo».

Sobre la presencia de varios compañeros con los que coincidió en el pasado, Pedro Ortiz explicó que «al final, la decisión la tomo por el club, por lo grande que es el club. Ya hace años que, como ya ha dicho Juanito, van detrás mía y la verdad que es un club que siempre me ha gustado. He venido a jugar aquí y es un club que da respeto y, evidentemente, el conocer gente en el grupo hace más fácil el venir aquí, pero sobre todo por lo que digo, por el club, las ganas de vestir esta camiseta».

Finalmente, Pedro Ortiz se definió más como interior que como mediocentro puro, por lo que a priori es un futbolista que puede combinar perfectamente en el campo con otra de las adquisiciones invernales del Córdoba CF, Alberto del Moral, que no podrá regresar a los terrenos de juego hasta finales de este mes o inicios de marzo tras lesionarse la pasada semana.

