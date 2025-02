Kuki Zalazar, entre el Córdoba CF y el Ceuta

El Córdoba CF tiene abierta la puerta de salidas de este mercado invernal. Después de incorporar a cinco jugadores y no descartar por completo la llegada de un sexto en las últimas 48 horas de mercado, ahora la entidad blanquiverde se afana en dar salida a algunos de los jugadores señalados para que no vistan la blanquiverde en la segunda parte de la temporada.

"Está hecho"

Uno de ellos es Kuki Zalazar. El mediapunta uruguayo formado en el Málaga y el Valladolid, entre otros, era uno de los jugadores con los que menos había contado e iba a contar en un futuro Iván Ania, por lo que se daba por hecho que iba a salir en la ventana invernal. Uno de los equipos con los que se rumoreaba como probable destino era el Ceuta y este domingo lo confirmó su propio técnico, José Juan Romero, que en declaraciones recogidas por Ceuta TV afirmó que el fichaje de Kuki Zalazar, futbolista del Córdoba CF, "está hecho".

Kuki Zalazar forcejea con un rival en el partido ante el Castellón en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

El técnico caballa declaró que "para que no me llameis luego embustero, Kuki Zalazar está hecho, salvo que se cayera a última hora, que creo que no. Está hecho". Romero, que ya sonó como probable entrenador del Córdoba CF en el verano del 2023, en el que finalmente llegó Iván Ania, explicó que para él, Kuki Zalazar "es un extraordinario jugador, hemos intentado traerlo en otros mercados pero ha sido muy difícil. Ahora surgió la posibilidad y lo traemos, a mi me gusta muchísimo ese perfil de jugador y ha querido venir", subrayó el técnico de la AD Ceuta FC confirmando la llegada del futbolista del Córdoba CF a la Agrupación Deportiva Ceuta.

