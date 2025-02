Iván Ania, insaciable tras ganar en Cartagena: "Ahora tenemos que mejorar en casa"

Es el momento de decirlo: le ha cambiado por completo la cara al Córdoba CF lejos de casa. Ese era un escenario que hacía unos meses todo se veía oscuro. Miedo, pavor o terror, cualquier sinónimo era apto para definir lo que rondaba por las cabezas del bloque de Iván Ania en vísperas de un desplazamiento en Segunda División. Tiempo después, parece que la historia es otra, y se cuenta al ritmo de victorias. Con la tercera seguida a domicilio, sin ir más lejos, escaparon los de blanquiverde frente al Cartagena, en Cartagonova (0-1), lugar donde superaron por la mínima al colista para seguir en su línea y, de paso, allanarse algo más el camino hacia la permanencia.

«Fíjate la dinámica que llevábamos, éramos el peor visitante. Todo eso cambia el día del Levante. Se trataba de un tema de confianza, no futbolístico. El equipo ha mejorado muchísimo. Ahora tenemos que mejorar en casa», reflexionó el entrenador tras el encuentro, que igualmente supone una base idónea para el mes de febrero que se avecina, de total trascendencia de cara a la clasificación.

Trabado, pero acertado

Y es que el cruce arrancó conforme a lo esperado. Se sabía inferior en juego y sensaciones el Cartagena, por lo que la posesión pasó a ser monopolio de los de Ania. Tanto así que, con el paso de los minutos, el monólogo se torció hasta un golazo de Isma Ruiz -que le sacó las telarañas a la escuadra de Cuñat- para colocar el único gol -golazo- de la tarde-noche en territorio albinegro. «La primera parte la entendimos muy bien. En la segunda parte necesitábamos secuencias largas, desgastarles, hacer que pudieran desajustarse y, a partir de ahí, hacer ese segundo gol. No lo hicimos, pero sí tuvimos opciones. El equipo manejó bien la ventaja», analizó.

Iván Ania reclama una acción durante el cruce con el Cartagena. / LOF/PASCU MÉNDEZ

Si bien no fue una cita sencilla, tampoco revistió especial complejidad para el Córdoba CF, que logró lo propuesto: pescar entre las necesidades del colista para colocarse con 33 puntos, o lo que es lo mismo, algo más cerca de asegurar la categoría y a otros nueve de distancia de la zona de descenso. «Nos faltó la finalización. No decidimos bien lo último, los centros, el último pase para poder hacer ese segundo gol... Mientras no lo haces, el partido está abierto. Apenas hemos sufrido, somos justos vencedores», afirmó.

«Estoy muy satisfecho con cómo han llegado los refuerzos, vamos a subir el nivel del equipo, de competencia... En el entreno del sábado, con la llegada de los nuevos, al equipo ya se le veía que estaba activado. Con esta victoria vamos a tener más tranquilidad para afrontar este mes clave de febrero», añadió igualmente, también haciendo referencia a los últimos compases del mercado de fichajes, que alcanza su último día este lunes.

Varios estrenos

En mitad de esa vorágine de sensaciones y carreras, también hubo espacio para anotar algunos estrenos en la agenda. Por primera vez se pudo ver a Jon Magunazelaia en el once, en el que dejó buena imagen, al igual que el debut de Pedro Ortiz, que tampoco se quedó atrás a la hora de reforzar el mediocampo en el último tramo. «Jon estuvo, especialmente en la primera parte, muy participativo. Entiende muy bien esa posición de interior. Pedro ya lo visteis lo que es, un jugador capaz de recibir apretado, que no la pierde, zurdo, que puede asociarse», manifestó.

«En el mercado de invierno la plantilla la hemos mejorado, a pesar de las pérdidas que hemos tenido de jugadores que se han ido. Tenemos más recursos, creo que ahora tenemos mejor nivel en el equipo que el que teníamos anteriormente», insistió finalmente.