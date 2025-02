Isma Ruiz, goleador ante el Cartagena: "Vamos a conseguir grandes cosas"

Goleando, remontando, por la mínima o sufriendo. Parece que ya todo le funciona al Córdoba CF cuando sale como visitante, una condición que en un breve espacio de tiempo ha pasado de infundir pánico a ser un caladero de puntos. Se salieron con la suya por tercera vez consecutiva lejos de casa los de Iván Ania también en Cartagonova, ante el Cartagena (0-1), precisamente, al que un solitario tanto de Isma Ruiz desde fuera del área fue suficiente para hundir un poco más en la clasificación, a la vez que impulsar a los blanquiverdes. «Ha sido un buen gol, una buena victoria y en un campo difícil. Hacia adelante», indicó el granadino tras la cita.

«Hay muchas entradas, salidas, pero todos los que vengan son bienvenidos, para que aporten al equipo y se adapten rápido. Si todos seguimos en el mismo camino y los que vienen aportan su granito de arena, vamos a conseguir grandes cosas», insistió, augurando un buen porvenir en el bloque tras el mercado de fichajes.

Competencia y ambición

«Hay muchos mediocentros, pero no es problema. Cuantos más somos, más equipo y más piña somos», siguió explicando el mediocentro, aclarando que el incremento de la competencia está suponiendo un valor añadido para el equipo.

Paralelamente, tanto las sensaciones como los resultados ya se alinean con todas esas circunstancias: «Antes generábamos más y hacíamos menos victorias, ahora estamos al contrario. En casa también somos fuertes, nos sentimos queridos por la afición. Con muchas ganas de que venga el Huesca», explicó. «Sumas tres puntos más fuera de casa, es super importante para el equipo. Seguimos sumando puntos, ahora viene a casa un rival fuerte, frente al que tenemos también que sacar otros tres», afirmó acto seguido.

Isma Ruiz realiza un pase durante el encuentro en Cartagonova. / LOF/PASCU MÉNDEZ

Como balance, son ya 33 los puntos que suma el Córdoba CF, suficiente para colocarse otros nueve por encima de la marca del descenso, que sigue delimitada por el Eldense. Para el ex del Granada e Ibiza, eso sí, la relajación no es una posibilidad: «No podemos pensar todavía en eso, quedan muchos partidos. Si te relajas, te pintan la cara. Tenemos buenos números para el objetivo», avisó.

Un gol emotivo

Por último, también quiso aprovechar el «8» para repasar la acción de su diana, la segunda esta temporada como blanquiverde. «Hoy he jugado seis, pero he adelantado el puesto a la hora de hacer el gol. Una vez que me ha encontrado Carracedo no me lo he pensado», admitió. «Me siento muy querido, lo he celebrado junto a ellos. Darles las gracias por venir hasta aquí en el desplazamiento», apuntó, agradeciendo su respaldo al cordobesismo en Cartagena.