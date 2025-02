El Córdoba CF logra en Cartagena su victoria más tranquila

El Córdoba CF logró el triunfo en el Cartagonova, frente al Cartagena, gracias a un golazo de Isma Ruiz en la primera mitad que sitúa a los blanquiverdes en mitad de la tabla, ya estabilizados en la zona, y con una serie como equipo visitante de 10 puntos sumados de los últimos 12 en disputa. El conjunto blanquiverde controló en todo momento el encuentro, no le hizo falta ningún toque a rebato o planteamiento de “final”, sino un partido de control, serio y con absoluta confianza en el momento en el que vive ante un rival en el polo opuesto: el Cartagena parece un equipo que acepta el destino que le aparece en el horizonte y en ningún momento puso en aprietos a un Córdoba CF que demostró su superioridad a lo largo y ancho del encuentro.

Los dos más goleados

Se enfrentaban los dos equipos más goleados de la categoría en el Cartagonova y, paradójicamente, sólo hubo un tanto. Un Cartagena colista que apenas había ganado dos partidos de los 11 disputados en casa se medía a un conjunto blanquiverde que había transformado su paradigma como visitante. De ser el peor equipo a domicilio durante buena parte de la Liga, el de Ania es un equipo que llegaba a Cartagena con siete puntos de los últimos nueve peleados lejos de El Arcángel.

Carlos Albarrán evita el avance de un atacante albinegro, este domingo, en el Cartagonova. / LOF

Equipos ambos que se enfrentaban con sus circunstancias. El local, con la afición de uñas, manifestándose contra el propietario y transmitiendo siempre sobre el campo la imagen de un conjunto en descomposición, sin fe, justito de recursos e incluso con algún integrante aparentando algún problema con la romana, al menos en apariencia. El Córdoba CF, por su parte, como un equipo en transformación. El técnico blanquiverde alineó a una pareja de centrales que no tiene visos de repetirse en muchas ocasiones en el futuro, con Xavi Sintes y Marvel e insistió con Carlos Albarrán a banda cambiada. Como se esperaba, Magunazelaia estrenó su primera titularidad, mientras que el resto fueron los habituales.

No pareció necesitar el Córdoba CF pisar el acelerador. Tuvo más balón, lo recuperaba rápidamente, rondaba el área de Pablo Cuñat, el mejor de los suyos en el partido, y mostró siempre su superioridad sobre el adversario. Sin embargo, la primera ocasión clara fue para el FC Cartagena, aunque bien es verdad que llegó gracias a un error claro de Carlos Albarrán en el pase. El balón lo aprovechó un Clemente al que se le hizo de noche al disparar en la frontal, demasiado pronto y cruzado cuando tenía a Carlos Marín fuera de sitio (min. 5).

El ambiente, frío, sólo lo podía calentar el Córdoba CF, que comenzó a sumar llegadas. Tres de ellas culminadas por Antonio Casas, la más clara, con un disparo con el interior que obligó a lucirse a Pablo Cuñat (min. 16), que sacó una mano prodigiosa.

Volvió a aparecer el portero albinegro cinco minutos después en un disparo de Marvel, que culminó un barullo en el área local. Pese a las ocasiones falladas, no se puso nervioso un Córdoba CF que, incluso, se permitió el lujo de no saber culminar hasta tres contragolpes bastante claros. Le faltó al conjunto blanquiverde claridad de ideas en esos últimos metros, aunque lo cierto es que el partido lo tenía más que controlado.

Golazo de Isma Ruiz

Intentó el FC Cartagena animarse a balón parado, con un remate de cabeza de Alcalá tras un saque de esquina de Musto (min. 28), pero era un mero espejismo. El equipo de Fernández Romo no está para esto, al menos en esta fase de Liga, por lo que el Córdoba CF ajustó algo la mira o, más bien, lo hizo Isma Ruiz. En el minuto 34, Christian Carracedo llegó al área por su banda natural, atrajo a dos rivales, coló el balón entre ellos y la bola llegó al borde del área en donde esperaba Isma Ruiz. El granadino metió el interior de su pie derecho con tal precisión que el balón se coló por la escuadra izquierda de Pablo Cuñat, que nada pudo hacer para evitar el golazo del jugador del Córdoba CF.

Antonio Casas lucha con defensores albinegros. / LOF

Acusó el gol en contra el FC Cartagena, lógicamente, que se desordenó y planteó un encuentro de ida y vuelta en los últimos minutos del primer acto, aunque no hubo consecuencias para ninguna de las dos porterías. El Jebari confirmó que el Córdoba CF había viajado con portero al largar un disparo raso al que respondió con seguridad Carlos Marín y un minuto después Pablo Cuñat volvía a lucirse en un disparo raso y duro de Magunazelaia (min. 41).

No dio más de sí un primer tiempo en el que el Córdoba CF fue dominador, de ahí el marcador a favor, y que probablemente mereció algún gol más ante un FC Cartagena que tiene pinta de no poder revertir la situación.

Segunda parte insulsa

El segundo acto se inició con una buena jugada trenzada por el Córdoba CF en ataque que culminó con un disparo de Carracedo, algo escorado, que se le marchó alto al catalán, ocasión a la que intentó responder el FC Cartagena, de nuevo, a balón parado. Una falta lejana de Andy se marchó cercana a la escuadra izquierda de Carlos Marín (min. 51).

Jon Magunazelaia conduce el balón sobre el césped del Cartagonova. / LOF

En todo caso, la segunda parte del partido fue mucho más insulsa que la primera. Unos no querían (Córdoba CF) y otros no sabían (Cartagena) tomar el mando del mismo. De hecho, hubo un cuarto de hora en el no ocurrió absolutamente nada no ya en las porterías, sino en zonas cercanas a las áreas. Quizá por ello, Fernández Romo cambió el esquema al introducir a Delmás y Gastón Valles, mientras que Ania respondió introduciendo a Jacobo y provocando el debut de Pedro Ortiz como blanquiverde, retirando a Magunazelaia y a Antonio Casas, por lo que el mediapunta madrileño actuó como falso nueve.

Si en el regreso de vestuarios parecía tener algo más de balón el conjunto albinegro, pasada la hora de partido fue teniendo más presencia el Córdoba CF de manera progresiva, con más balón, al extremo de que Albarrán (min. 72) probó con una incursión en ataque que culminó con un disparo que a punto estuvo de cerrar el partido en lo que al marcador se refiere. Fue una señal de que el conjunto blanquiverde volvía a tomar el control y Álex Sala buscó el segundo con un disparo que tocó en un defensa (min. 78) y, poco después, era Adilson el que incordiaba a la defensa albinegra (min. 79).

Los últimos minutos fueron un claro ejemplo de la incapacidad del Cartagena y del control mostrado por el Córdoba CF a lo largo de todo el encuentro. No le hizo falta al equipo de Ania ni siquiera el segundo gol, el llamado de la tranquilidad. Ya la tenía casi desde el inicio.

El Córdoba CF cerraba el encuentro con una victoria cómoda en un partido en el que el rival no le puso en aprietos, por lo que no necesitó en ningún momento apretar los dientes para llevarse los tres puntos de Cartagena. Tres puntos que sitúan al conjunto blanquiverde en la zona templada de la tabla, con distancia suficiente sobre el descenso y en la puerta para experimentar la transformación pergeñada por la comisión deportiva en el mercado invernal de fichajes para la segunda parte de la Liga.

FICHA TÉCNICA 0-FC Cartagena: Pablo Cuñat, Aguirregabiria, Alcalá, Kiko Olivas, Vukcevic, Damián Musto, Andy, Clemente, Cedric Teguia, Álex Millán, El Jebari. Entrenador: Fernández Romo. Cambios: Delmás por Aguirregabiria (65’), Gastón Valles por El Jebari (65’), Dani Escriche por Álex Millán (80’), Sergio Guerrero por Damián Musto (80’), Ortuño por Clemente (88’). 1-Córdoba: Carlos Marín, Carlos Isaac, Xavi Sintes, Marvel, Carlos Albarrán, Isma Ruiz, Álex Sala, Christian Carracedo, Jon Magunazelaia, Adilson Mendes, Antonio Casas. Entrenador: Iván Ania. Cambios: Jacobo por Magunazelaia (68’), Pedro Ortiz por Antonio Casas (68’), Yoldi por Carracedo (85’), Calderón por Adilson Mendes (85’), Genaro por Álex Sala (89’). Goles: 0-1 (34’) Isma Ruiz. Árbitro: Fuentes Molina (C. Valenciano). Mostró cartulinas amarillas a Magunazelaia (37’), Carlos Albarrán (53’), Damián Musto (64’), Isma Ruiz (84’), . VAR: De la Fuente Ramos (C. Castellano-Leonés). Incidencias: Cartagonova. Jornada 25 de Liga en Segunda. Unos 3.500 espectadores, con presencia cordobesista.

