El Córdoba CF inicia en Cartagena un febrero vital

El febrero más decisivo para el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde iniciará en el Cartagonova un mes en el que debe apalabrar la salvación ante un Cartagena que lucha denonadamente por esquivar el que parece ser su destino, un descenso a Primera Federación al que parece abocado y por el que las peñas albinegras preparan una jornada de protesta contra el propietario del club, Paco Belmonte, que anunció una comparecencia pública para la próxima semana que no evitará la manifestación de los colectivos peñísticos cartageneros en la previa del encuentro, durante el mismo y una vez finalizado el mismo.

Catagonova siempre provoca una sonrisa

Regresar a Cartagena siempre provoca una sonrisa en cualquier cordobesista. Ese estadio y ese rival están unidos a la historia del Córdoba CF y, además, en una página más que destacada. El 30 de junio de 1999 es uno de los días más importantes en blanco y verde, mientras que los goles de Óscar Ventaja y de Juan Carlos Ramos se han revisitado hasta la saciedad en estos algo más de 25 años. Ahora, el Cartagonova debe ser el punto de partida hacia una salvación ante el colista de la categoría, un Cartagena que ya va por su tercer técnico de la temporada: la comenzó Abelardo, al que sustituyó Jandro y, desde hace dos jornadas, dirige el equipo albinegro Fernández Romo, que cuenta sus encuentros por derrotas. Cayó en su estreno como técnico albinegro en el Cartagonova, ante el Oviedo (0-1) y fue goleado en Huesca (4-0), la pasada semana.

Guillermo Fernández Romo, tercer técnico del Cartagena en la actual temporada. / DIARIO DE IBIZA

Si complicado lo tiene Fernández Romo para salvar a este Cartagena, el mercado le ha obligado a cambiar el paso. Por lo pronto, ha perdido al que pasaba por ser el mejor jugador albinegro o, al menos, el más cotizado. Su lateral zurdo, Jairo Izquierdo, voló hace unos días de la disciplina cartagenera al abonar el Elche su cláusula de rescisión, de unos 300.000 euros. Aparte de la baja forzada y traumática, la dirección deportiva albinegra pretende decir adiós a tres futbolistas. A uno ya le dijo adiós este sábado. A Pocho Román lo conoce el Córdoba CF de la final por el ascenso ante el Barcelona Atlétic. No era titular indiscutible en el filial azulgrana y no llegó a romper en su cesión al Cartagena y, pese a ello, conserva cartel en su país de origen, por lo que no hubo mucho problema en romper el préstamo con los cartageneros para recalar en Independiente de Avellaneda o Talleres de Córdoba, clubs argentinos que le pretenden. Ríos Reina es el otro lateral zurdo de la plantilla que también está en la rampa de salida, mientas que el extremo Hugo González también podría salir en las últimas horas del mercado invernal. Por la puerta de entrada han llegado ya tres incorporaciones al Cartagena y alguna podría estrenarse frente al Córdoba CF: el mediocentro Pepín Machín, que fue cedido por el Monza, de la Serie A italiana al Cartagena después de que no tuviera protagonismo en la primera parte de la temporada en el Frosinone. En realidad, Álex Millán ya se estrenó en la dura derrota en Huesca. El delantero maño recaló en el Cartagena tras rescindir en el Farense portugués, mientras que la tercera incorporación invernal es la del extremo izquierdo y delantero Salim El Jebari, prestado por el Atlético de Madrid B y que vivirá en el Cartagonova su primera experiencia de envergadura en el fútbol.

El traspaso de Lapeña, oficial

Si el FC Cartagena está en proceso de transformación para intentar una salvación a la desesperada, enfrente tendrá a un Córdoba CF que también está mutando en este mercado invernal y lo está haciendo, principalmente, en la defensa. La entidad blanquiverde anunció oficialmente el traspaso de Adrián Lapeña al CSKA de Sofía, una operación en la que puede llegar a ingresar más de un millón de euros si suma todas las variables, aunque el mínimo fijo para las arcas cordobesistas se fija en más de 700.000 euros. José Antonio Martínez ya está en el Yunnan Yukun de la Superliga de China y, mientras, el club busca salida a Kuki Zalazar, a Jude Soonsup-Bell y a Genaro Rodríguez. Los tres fichajes, al menos, de los que se informaba en estas páginas el pasado lunes ya han llegado a la disciplina blanquiverde -Rubén Alves, Pedro Ortiz y Gabriele Corbo-, pero no sería descartable al 100% una última incorporación de aquí al lunes.

La defensa, un problema

Mientras el mercado se cierra, Iván Ania ha de afrontar un encuentro que debe convertirse en palanca para un febrero vital en la salvación del Córdoba CF. En el Cartagonova sólo se han festejado dos victorias locales de 11 encuentros disputados, por lo que el triunfo se antoja fundamental para las aspiraciones cordobesistas. A pesar de que los tres nuevos se unieron a sus compañeros en el último entrenamiento semanal, no parece que ninguno de ellos llegue a debutar en Cartagena. De hecho, de Corbo no parece que sea fácil que llegue su pase internacional antes de este lunes. Lo que sí apunta como novedad en el once del Córdoba CF es la primera titularidad de Jon Magunazelaia que, ante las bajas que sufre el conjunto blanquiverde en su zona de influencia podría salir en el once. Jacobo González viajó con la expedición pero está recién salido de su lesión, Kuki Zalazar está en la rampa de salida y Theo Zidane se quedó en casa para cumplir su sanción tras la quinta amarilla vista en la pasada jornada, en El Arcángel, ante el Racing de Santander.

Kuki Zalazar controla el balón ante Marvel durante un entrenamiento del Córdoba CF. / CCF

Otro foco caliente en el once se centra, lógicamente, en el eje de la defensa. Para empezar, en el costado izquierdo es posible el regreso de Calderón después de que por primera vez desde que llegara al Córdoba CF se quedara sin minutos en un partido por decisión técnica. Hasta la pasada jornada, ante el Racing de Santander, el de Paradas siempre había tenido minutos cuando estuvo a disposición del técnico de turno y, en este caso, Iván Ania se decantó por Carlos Albarrán a banda cambiada. Como centrales, el asturiano no tiene más cera que la que arde, Xavi Sintes y Marvel, mientras que Carlos Isaac se ha hecho con la banda derecha. Isma Ruiz y Álex Sala sostendrán al equipo en la medular, mientras que Carracedo y Adilson Mendes son fijos en las bandas, al igual que Antonio Casas en la punta de ataque.

Un once de circunstancias, al igual que el del Cartagena, para un encuentro vital, sobre todo en clave cordobesista. Un triunfo en el Cartagonova abre la puerta -de nuevo- a un año más en Segunda.

ALINEACIONES PROBABLES FC Cartagena: Pablo Cuñat, Aguirregabiria, Alcalá, Kiko Olivas, Vukcevic, Damián Musto, Guerrero, Cedric Teguia, Álex Millán, El Jebari, Gastón Valles. Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Isaac, Xavi Sintes, Marvel, José Manuel Calderón, Isma Ruiz, Álex Sala, Christian Carracedo, Jon Magunazelaia, Adilson Mendes, Antonio Casas. Árbitro: Fuentes Molina (C. Valenciano). Hora: 18.30 horas (LaLiga TV Hypermotion). Campo: Cartagonova.

