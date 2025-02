El Córdoba CF anuncia oficialmente el traspaso de Adrián Lapeña

El Córdoba CF hizo oficial este sábado el traspaso de Adrián Lapeña al CSKA Sofía. La operación, sobre la que ya se detalló en las últimas semanas muchos de los detalles que la rodean, se ha cerrado en las últimas horas definitivamente y ya se conocía que el riojano no viajaría en la expedición blanquiverde que partió hacia Cartagena hace unas horas.

Nota oficial

En la nota oficial del club de El Arcángel se informaba de que "el Córdoba CF y el CSKA de Sofía, club de la Primera Liga de Bulgaria, han alcanzado un acuerdo para el traspaso del defensa Adrián Lapeña. El jugador riojano, que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2025, cierra así su etapa en nuestra entidad tras una temporada y media vistiendo la blanquiverde. Desde el Córdoba CF, queremos agradecer a Lapeña su profesionalidad durante su paso por el club y le deseamos éxito en su nueva aventura deportiva".

Lapeña y Martínez ya están fuera del Córdoba CF oficialmente. / MANUEL MURILLO

El riojano se despidió de sus compañeros este viernes tras el entrenamiento matinal y emprendió viaje hacia su nuevo destino, donde le aguardaba el reconocimiento médico y la posterior presentación oficial con uno de los clásicos del fútbol europeo.

Tras una experiencia algo irregular en el Deportivo de la Coruña, el de Logroño recaló en las filas califales durante el verano previo a la pasada campaña. De menos a más, pronto se hizo con el puesto en el once titular, inicialmente formando una pareja de lo más destacada con Gudelj para, con el avance del curso -y ya sin el «8»-, asumir los galones del serbio-neerlandés al frente de la defensa, construyendo dupla tanto con el joven Matías Barboza como Martínez. Su sello también tuvo la fase de ascenso, en la que se mantuvo en la condición de insustituible. En la primera vuelta de la 2024-25, ya en Segunda, fue el único defensa regular y con consistencia de la plantilla dirigida por Iván Ania, que deberá reconstruir la zaga, comenzando por el centro. Hasta la fecha había disputado 17 encuentros de Liga -todos de inicio-, o lo que es lo mismo, todos para los que estuvo disponible. Solo uno de ellos no disputó al completo, mientras que como balance goleador ha dejado una diana, la que anotó en la victoria casera ante el Racing de Ferrol (3-1). Venía siendo de la partida en las últimas semanas, sin ir más lejos, en el once durante las últimas tres jornadas.