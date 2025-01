El rival del Córdoba CF | Así juega el Cartagena, un colista ante otra final

Después de un maratón de gigantes, otro test de fiabilidad para el Córdoba CF, que fechas más tarde de caer ante el Racing de Santander en El Arcángel (1-2) -en su segunda derrota casera consecutiva- ya se prepara para tratar de revalidar su buen momento a domicilio. Será ante el Cartagena en el Estadio Cartagonova (domingo, 18.30 horas), concretamente, un escenario en el que los de Iván Ania planean encadenar su tercer triunfo lejos de casa a costa de un cuadro albinegro casi consumido por la necesidad: colista, con sensaciones terribles y a un mundo de los puestos de la permanencia.

Sus estadísticas

Y es que el Efesé llega como dueño de la última plaza de la tabla, con solo 15 puntos cosechados en 24 jornadas. Son otros 12, nada menos, los que lo separan de la salvación, por lo que cada fin de semana se ha convertido en una auténtica prueba de fuego. Llega de caer con claridad en su visita al Huesca (4-0), mientras que en el lapso de las últimas diez citas tan solo ha conseguido amarrar una victoria, como contraste de los otros dos empates y siete derrotas que contabiliza.

En clave anfitriona, los registros no son más alentadores. Si los blanquiverdes comienzan a coger vuelo como visitantes -ya son solo los terceros que menos suman-, el caso de los cartageneros es incluso más alarmante. Son el peor local de toda LaLiga Hypermotion, después de haber amarrado únicamente ocho de los 33 puntos totales que han pasado por su feudo. También son el casero que menos marca, con seis goles como balance, por los 14 que han encajado.

El ex blanquvierde Cedric Teguia conduce el esférico durante la pasada derrota del Cartagena en Huesca. / CARTAGENA FC

Reflejo de todos esos guarismos, precisamente, es el desfile de entrenadores que ya han pasado esta temporada por el banquillo del Cartagonova, ahora en manos de Guillermo Fernández Romo. Es el tercer inquilino en la dirección técnica el madrileño, ex del Ibiza, al que anteriormente precedieron Jandro Castro, de la séptima a la vigésimo segunda jornada de Liga, y Abelardo, que tuteló al Cartagena desde el comienzo del campeonato hasta la sexta fecha.

Sello ex cordobesista

En lo relativo a su plantel, con todo, numerosas son las piezas asentadas en la categoría. Un total de cinco campañas arrastra el club cartagenero en la categoría de plata, y en sus filas resaltan algunos nombres propios como el ex blanquiverde Luis Muñoz, actual pichichi particular con tres tantos. Otros futbolistas con pasado en El Arcángel y que ahora defienden la casaca albinegra son los defensores Kiko Olivas y Jorge Moreno, también el atacante Cedric Teguia, junto al lesionado de larga duración Gonzalo Verdú -estuvo en el filial-, que todavía no ha podido estrenarse este ejercicio.

Tres han sido sus fichajes en este mercado, como son Pepín Machín, El Jebari y Álex Millán. En materia de bajas, sin embargo, de calado ha sido la de Jairo Izquierdo, nuevo futbolista del Elche tras el pago de su cláusula por parte de los ilicitanos.

Además, desde la llegada de Fernández Romo, que ya suma dos derrotas, un solo dibujo se ha visto en el Cartagena: el 4-2-3-1, que continúa con la línea que trazó Jandro hasta su destitución.

Luis Muñoz, en el centro de la imagen, celebra un gol con el Cartagena esta temporada. / CARTAGENA FC

