Iván Ania, entrenador del Córdoba CF: "Estoy deseando que se cierre el mercado de fichajes"

Quiere Iván Ania aprovechar la frustración de los últimos reveses en casa para seguir escalando a domicilio. Y es que este domingo visita con su Córdoba CF un escenario de grato recuerdo blanquiverde como Cartagonova, hogar del Cartagena (18.30 horas), lugar al que llega con un propósito claro y varios alicientes: si la receta casera está flojeando, tocará subsanarla con victoria a domicilio. Será en el feudo del colista, eso sí, un escenario del que el asturiano recela, más en plena vorágine del mercado de fichajes. «Para el entrenador esta última semana es difícil. Se empiezan a acelerar las negociaciones. Cuando se cierre será un descanso, saber la plantilla que vas a tener, de quién vas a disponer. Estoy deseando que se cierre el mercado de fichajes», expresó tras la sesión de este viernes.

Un rival engañoso

Como último clasificado llega el club cartagenero, que suma solo 15 de los 72 puntos posibles esta temporada. A otros 12 le queda la marca de la salvación, por lo que cada jornada, irremediablemente, parece haberse convertido en una prueba de resistencia mental para los de Fernández Romo, ahora nuevo técnico en su banquillo. «Tenemos que tener claro que para ellos es una final. Si nosotros lo afrontamos como un partido más, no nos va a ir bien; si lo hacemos como ellos, en esa igualdad podemos ir beneficiados. Si ellos se van a jugar la vida y nosotros no nos la jugamos, mal», avisó Ania.

Son los albinegros uno de los bloques en los que más directores de orquesta se han sucedido este curso. Comenzó la Liga al mando Abelardo, seguido después por Jandro, destituido hace apenas tres jornadas. Dos son las que lleva el madrileño al frente de los albinegros, con los que todavía no ha puntuado. Ahora, además, aborda la cita sin un pilar como Jairo Izquierdo, fichado por el Elche. «No me esperaba lo de Jairo. Cuando analizamos al rival, él era titular. Modifica ya no solo lo tuyo, sino ver que el rival hace movimientos. Adaptarse lo más rápido posible a las circunstancias», analizó.

En el contraste, si el Córdoba CF comienza a alejarse de esa condición de visitante accesible -ya son solo el tercero que menos puntúa y no pierden desde el 1 de diciembre-, no está consiguiendo lo mismo el Efesé en su cancha, en la que es el anfitrión menos productivo de toda la categoría, con solo ocho puntos de balance. «En Oviedo rompimos el maleficio que teníamos. En Castellón fuimos capaces de darle la vuelta. Es un punto de inflexión. Se nos ha generado confianza. El equipo ya no va con esa idea en la cabeza de que no era capaz de reponerse del primer golpe. La confianza es otra. Como local es cierto que los últimos dos partidos los hemos perdido, pero hay que analizar las circunstancias», repasó seguidamente.

Pedro Ortiz y el mes de febrero

Por último, también tuvo tiempo el preparador para analizar al que, si nada se tuerce -sería sorpresivo-, se espera como el siguiente fichaje en la lista de refuerzos blanquiverdes: Pedro Ortiz, procedente del Sevilla. «Puedo hablar de él cuando fui rival, pero a día de hoy no es jugador nuestro. Es un mediocentro de mucha calidad, buen pie, que hace jugar al equipo. Si está en el primer equipo, evidentemente es por algo. Las categorías no se regalan, cuando estás ahí es porque tienes nivel y capacidad para ello. En estos momentos no es jugador nuestro, no puedo decir más», afirmó tajante.

Sobre el mes de febrero, asimismo, aprovechó para colgarle la etiqueta de «clave»: «Somos conscientes de que el mes de febrero va a ser clave. Nos vamos a enfrentar al Cartagena, al Huesca, pero luego al Tenerife y al Ferrol como visitantes. Si salimos de este mes airosos, tendremos ya un buen colchón con respecto a los que tenemos por debajo. Tendremos un buen número de puntos, muy cerca de conseguir el objetivo. Tenemos clarísimo el objetivo cuál es, el afianzar al club en el fútbol profesional», apostilló.