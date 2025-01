El Córdoba CF anuncia el regreso del bareiní Hashim Khalaifat

El Córdoba CF sigue ajustando tanto su plantilla como la de su filial en este mercado invernal, en el que el objetivo en todas las áreas es claro: reforzarse. En ese sentido, el último movimiento que se vincula a la entidad blanquiverde se ha producido en torno a la escuadra que dirige Gaspar Gálvez en el Grupo 10 de Tercera Federación, que de cara a este segundo tramo del campeonato contará con la vuelta del bareiní Hashim Khalaifat, centrocampista de 21 años, que regresa al cuadro de El Arcángel tras varios meses alejado de sus filas. «Vuelve para reforzar al Córdoba CF B para la segunda vuelta», reza el escueto comunicado del club en redes sociales.

Un movimiento extraño

Khalaifat llegó al Córdoba CF en su etapa juvenil -de la mano del grupo Infinity, accionista mayoritario-, formando parte del Juvenil B, donde participó en 13 encuentros, cuatro de ellos como titular. Posteriormente, y a pesar de no contar con demasiado protagonismo en el penúltimo escalón de la cantera califal, el mediocampista ascendió al filial en la pasada campaña, sumando nueve apariciones en Tercera RFEF y acumulando 140 minutos sobre el terreno de juego.

Fue en el arranque de la presente temporada cuando se desvinculó deportivamente del Córdoba CF B, para ahora regresar, en pleno ecuador del calendario, con el objetivo de aportar un arma más en los planes de Gaspar Gálvez. Y es que no le va especialmente bien al filial cordobesista en este curso 2024-2025, en el que se encuentra pugnando por la permanencia. Tan solo cuatro son los puntos que lo separan del descenso, sin ir más lejos, colocado en la decimocuarta plaza con otros 22 cosechados hasta la fecha en el casillero. Este fin de semana, además, cuenta con reválida provincial: ante el Ciudad de Lucena en territorio aracelitano (domingo, 17.30 horas).

Tres para la causa

Con el retorno de Hashim, del mismo modo, son ya tres las operaciones formalizadas por el cuadro dependiente blanquiverde en lo que va de mercado. El primero en llegar fue el atacante argentino Joaquín Gómez, procedente del Newell's argentino, mientras que el segundo fue Edu Rodríguez, meta de 24 años -no alineaba por el primer equipo por edad- llegado desde el University of Rhode Island de Estados Unidos.