Dragi Gudelj, uno más en el Córdoba CF

El Córdoba CF continuó su andadura y Dragisa Gudelj creó un nuevo camino vital. Este martes, el que fuera jugador blanquiverde compartió en sus redes sociales una imagen más que llamativa que, aunque en el día a día no resulta sorprendente, sí que es curiosa para el aficionado cordobesista.

El Arcángel, su casa

Dragisa Gudelj, más allá de lo vivido en los últimos tiempos, continúa visitando su casa, El Arcángel. Y en ocasiones lo hace para compartir entrenamientos en los que comparte comentarios y experiencias tanto con el cuerpo técnico del Córdoba CF, encabezado por Iván Ania, como con jugadores, algunos de ellos compañeros suyos, sin ir más lejos, la pasada temporada. El pasado 23 de junio se logró un ascenso en El Arcángel histórico. Un ascenso que se inició con un protagonista en el vestuario blanquiverde, en el que era uno de los capitanes, que tuvo que presenciar la épica cordobesista sobre el terreno de juego del coliseo ribereño desde el palco del estadio municipal. Pese a ello, Dragisa Gudelj fue tan protagonista del mismo como el resto de sus compañeros, ya que en las primeras 15 jornadas de Liga regular no sólo era vital para Iván Ania, sino que se convirtió en el jugador más utilizado por el técnico asturiano hasta ese momento.

Dragisa Gudelj, tras su primer incidente cardíaco. / A.J. GONZÁLEZ

En El Arcángel, en el Córdoba CF, se le considera uno más. Y él considera al Córdoba CF y a El Arcángel como su casa. Poco a poco, la experiencia vivida por Dragi Gudelj se va encajando anímicamente en todos, incluido él mismo, que afronta el presente y el futuro por vías que tienen que ver con el fútbol. El 9 de julio ya se explicó en estas mismas páginas que una idea que rondaba en su cabeza era la de dedicarse a la representación de jugadores. El 24 de julio, el jugador anunció su adiós al fútbol como jugador. Pero el fútbol tiene muchas facetas que cubrir y Dragi Gudelj anda enfrascado en probar todas.

El fútbol, su vida

Dragisa Gudelj anda centrado en formarse y aprovechar de alguna manera las relaciones que mantiene con muchos jugadores y profesionales del fútbol, pese a su juventud, así como la experiencia en el deporte de elite que va más allá de lo personal y alcanza lo familiar, un núcleo en el que se ha inculcado siempre el deporte, en concreto, el deporte de alto nivel. El exjugador del Córdoba CF afronta esa etapa en la que está conectado al deporte de elite y, en concreto, al fútbol.

Dragisa Gudelj, corazón blanquiverde / Francisco González /A.J. González / Manuel Murillo / LOF

«Me ha cambiado bastante como persona a mejor», aseguraba Gudelj en estas páginas sobre el incidente del 25 de marzo del 2023, el primer aviso que le dio su corazón. «En todos los aspectos. No quiero decir que he mejorado, porque no me gusta decir eso de mí mismo, pero creo que he aprendido muchísimo en cada aspecto de la vida: personal, familiar, psicológicamente, en todo, en todo he aprendido. Eso me ha empujado a ser una persona mejor y quiero seguir por ese camino. Quiero demostrar a la gente que sabiendo que a pesar de estar muerto en el campo durante tres minutos y medio y te pasas meses sin saber si podrás jugar al fútbol, es una experiencia que te hace más fuerte y, si pasas por todo esto y sales adelante, comprobar que no hay nada en la vida que te pueda parar», finalizaba Dragisa Gudelj, que ahora sigue dando pasos adelante en esta nueva etapa, en la que el fútbol sigue siendo el eje central de su vida.

