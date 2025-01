Seis nombres en el Córdoba CF para los siete últimos días de mercado

Son seis los nombres que maneja la afición del Córdoba CF para evaluar las posibles salidas que se producirán en el vestuario blanquiverde a lo largo de los últimos siete días de activación de la ventana invernal de fichajes. Algunos de esos nombres han estado en el imaginario de los seguidores desde hace meses, aunque otros han aparecido en las últimas semanas. De hecho, ha habido uno que se ha caído de la lista: tal y como informó este periódico, la intención en el club de El Arcángel es que Nikolai Obolskii se mantenga en la caseta y el mismo jugador reconoció en sala de prensa la existencia de ofertas de Primera Federación, aunque su intención es la de seguir vistiendo la elástica blanquiverde.

Adrián Lapeña

El central riojano ha sido el hombre más regular de la defensa, prácticamente, desde su llegada al Córdoba CF. Parecía intocable a finales de diciembre, pero una oferta del CSKA Sofía justo durante la negociacion para la renovación con el Córdoba CF -con todo lo que eso significa- ha dejado todo en el aire. En medios búlgaros se asegura que el desembolso sería de más de 600.000 euros, pero el Córdoba CF ha hecho números y sigue sin salirle la cuenta, sobre todo en el apartado deportivo. No es fácil hallar un central de garantías en enero y el dinero del que se habla no parece una motivación para tomar riesgos competitivos, pero en enero todo es posible.

Adrián Lapeña celebra su gol al Racing de Ferrol, esta temporada, en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Genaro Rodríguez

Está claro que el sevillano ha caído en desgracia para Iván Ania ya que entre lo jugado en diciembre y en enero sólo ha competido en dos minutos en Liga. La llegada de Alberto del Moral y el interés en Pedro Ortiz indica que el Córdoba CF no sólo se plantea remozar la defensa -algo que era más que necesario-, sino también el mediocampo. Las derrotas en Almería (4-0) y, sobre todo, la de Gijón (2-0) parece que fueron decisivas, en el aspecto negativo, para el mediocentro blanquiverde, que parece que tendrá que buscar destino a lo largo de esta última semana.

Genaro Rodríguez conduce el balón durante un encuentro de esta temporada en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Soonsup-Bell

El fichaje más extraño de los últimos años en el Córdoba CF y eso que los hubo poco normativos. El inglés fue incorporado a través del big data y pocos apostaban por él en el inicio. Las peores expectativas se cumplieron. Jude Soonsup-Bell sólo disfrutó de una titularidad, en Copa del Rey. Lo cierto es que en Olot no transmitió malas sensaciones, de hecho, fue de los destacados de un conjunto blanquiverde que dio una triste imagen, hay que recordarlo, para terminar eliminado en los penaltis. Apenas suma 75 minutos en Liga.

Jude Soonsup-Bell durante un lance del choque copero en Olot. / LOF / EDDY KELELE

Kuki Zalazar

Le llegó la lesión en el peor momento, justo cuando se iniciaba la competición y eso le ha lastrado. Además, su renovación se justificó en el buen último tercio de Liga que realizó el año del ascenso, una temporada en la que también le costó entrar en la rueda de cambios, primero, y en la titularidad, después. Sí tuvo opciones, con dos titularidades y 252 minutos, pero necesita posiblemente de una regularidad de competición que el equipo, por las exigencias clasificatorias que tiene, no puede ofrecerle ahora mismo.

Kuki Zalazar forcejea con un rival en el partido ante el Castellón en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Matías Barboza

Sus lesiones en esta primera mitad de temporada han sido un hándicap para él y también para el club, que ya en verano sopesó seriamente darle salida en modo de cesión. Su renovación da continuidad a la apuesta que el Córdoba CF realizó por él en su momento, pero también necesita que el malagueño compita. Y no parece que en el actual equipo, con las condiciones establecidas, pueda hacerlo. Pero también se encuentra la planta noble de El Arcángel con la dificultad de ceder a un futbolista que ha estado lesionado los últimos cinco meses.

Matías Barboza conduce el esférico durante una sesión del 2025 en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

Antonio Casas

En caso de producirse un movimiento con el delantero no será por voluntad del Córdoba CF o, al menos, no por iniciativa de la entidad blanquiverde. Pero en El Arcángel son conscientes de que el mercado está en movimiento continuamente y el interés por el de La Rambla está ahí. Y no sólo de uno o dos clubs, sino de varios. Cada día que pase jugará a favor de que el pichichi termine al menos esta temporada como blanquiverde y en el Córdoba CF se reitera que se habla con él y sus agentes para lograr su renovación. ¿Una renovación pactada, otra real y deportiva o un adiós con final de contrato el próximo 30 de junio? El futuro próximo decidirá sobre el caso de Antonio Casas.

