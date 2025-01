El Córdoba CF y una frenética última semana de mercado de fichajes

El Córdoba CF afronta el inicio de una semana que será crucial para su devenir en la temporada 2024-25, en la que mantiene en la clasificación una ventaja de seis puntos sobre el descenso después de que el Eldense lograra ganar en Tenerife en el estreno de José Luis Oltra en el banquillo azulgrana y el conjunto blanquiverde cayera en El Arcángel ante el Racing de Santander (1-2).

Una salida y llegarán más

Un partido en el que ya no estaba en la convocatoria José Antonio Martínez. El Yukun Steel de la Superliga china anunció la incorporación del central onubense, primera salida del vestuario de El Arcángel en un mercado invernal que finalizará el próximo lunes, 3 de febrero. Siete días para cerrar una plantilla sobre la que se realizarán no menos de media docena de movimientos en un Córdoba CF que ha visto cómo la velocidad de crucero ha ido aumentando progresivamente para tocar al final casi un tercio del plantel.

José Antonio Martínez, en El Toralín, durante la fase de ascenso. / MANUEL MURILLO

Porque después de hablar con representantes, entornos de futbolistas e incluso algún que otro jugador, todo señala a que el Córdoba CF realizará al menos tres incorporaciones en el mercado invernal y serán por lo tanto no menos de cinco las caras nuevas que se incorporarán en enero a la plantilla blanquiverde. Ya avisó el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, de que el límite salarial había aumentado y que había margen «de sobra» para realizar todos los movimientos a los que aspiraba la entidad blanquiverde. Entonces, hace aproximadamente un mes, se daba por hecho que el club de El Arcángel realizaría entre dos y tres incorporaciones, de ahí que no extrañara en exceso que el dirigente cordobesista asegurara que había margen salarial suficiente. Pero según se desprende de distintas informaciones, el aumento en el límite salarial ha debido ser significativo, ya que los movimientos llegarán al menos a esos cinco fichajes, por lo que tres aún deben incorporarse a la plantilla del Córdoba CF en la última semana de mercado.

Para ello, la comisión deportiva de Córdoba CF ha llegado a tocar hasta cinco zonas del campo, alguna de ellas poco previsibles debido a las actuaciones de los dirigentes deportivos en los últimos años. Por ejemplo, el club cordobesista ha estado preguntando -y tocando- por jugadores que se desenvuelven en la posición habitualmente utilizada por José Manuel Calderón, único lateral izquierdo puro y profesional en las dos últimas temporadas. Desde la marcha de Ekaitz Jiménez, el Córdoba CF dejó esa posición «coja» y como única no doblada en la plantilla. Primero se confió en la polivalencia de Dragi Gudelj y, posteriormente, se aseguró que se apostaba por la juventud y desarrollo de Álex López. Pese a ello, el Córdoba CF está valorando opciones de mercado con laterales izquierdos.

El centro de la zaga, zona sensible

Otra posición es obvia: central. El panorama en la plantilla del Córdoba CF no es halagüeño en el eje de la zaga. Con el citado José Antonio Martínez en China y la probable marcha de Adrián Lapeña al CSKA de Sofía, los dos centrales titulares, a priori, el pasado verano ya no estarán el 4 de febrero en el Córdoba CF, lo cual denota el terremoto que se ha vivido en la caseta cordobesista en esa zona. Matías Barboza se encuentra con recurrentes problemas físicos y Marvel cayó en una preocupante línea descendente en su rendimiento deportivo que hizo reaccionar a Iván Ania. El técnico blanquiverde veía a Xavi Sintes como centrocampista, pero ante la necesidad perentoria de la defensa, retrasó al balear al eje de la zaga, en donde ha respondido al nivel que ya lo hizo la pasada temporada Matías Barboza. Para colmo, Alberto del Moral se lesionó en la previa del encuentro ante el Racing de Santander, por lo que un hipotético desplazamiento del toledano hacia el eje de la zaga de forma circunstancial también se ha quedado en nada. Así, es obvio que el Córdoba CF trabaje en reforzar el centro de la defensa en esta última semana de mercado.

Adrián Lapeña, durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Málaga en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Otra opción algo sorprendente es la del centro del campo. El Córdoba CF no se cierra a la oportunidad de reforzar la medular, de ahí que haya puesto el foco en Pedro Ortiz, futbolista del Sevilla, formado en su cantera, pero que apenas ha tenido opciones en la primera plantilla a las órdenes de García Pimienta. Según pudo saber este periódico, en caso de no realizarse la operación, el Córdoba CF no está decidido a tirar la toalla y tiene otras vías abiertas para reforzar el mediocampo en los últimos días de la ventana invernal.

Finalmente, otras dos zonas en las que también trabaja el Córdoba CF son en las de banda derecha y delantera. Parece ser que son las que más dificultad plantea a la comisión deportiva blanquiverde por lo que ofrece el propio mercado, pero son posiciones que también se encuentran trabajadas por el Córdoba CF y en absoluto descartadas para ser reforzadas en la última fase de la ventana invernal.

Por lo tanto, es obvio que la última semana de mercado invernal de fichajes en el Córdoba CF será frenética y todo apunta a que tendrá que apurar hasta el último momento, ya que varias operaciones dependerán de terceras partes.

Suscríbete para seguir leyendo