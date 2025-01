Calderón intenta coger impulso

El Córdoba CF cayó este sábado en El Arcángel ante el Racing de Santander (1-2) en lo que supuso la segunda derrota de la temporada en el coliseo ribereño, además de manera consecutiva, y también la segunda que se producía en el 2025, por lo que el conjunto blanquiverde sigue sin puntuar en casa en lo que se lleva de año.

Una situación novedosa

En ese encuentro, o más bien en la previa, se dio una circunstancia extraña, por lo excepcional. Iván Ania tenía totalmente disponible a José Manuel Calderón para ocupar el lateral izquierdo del conjunto blanquiverde y, sin embargo, decidió colocar en ese puesto a Carlos Albarrán, que actuó a banda cambiada, ya que es diestro. El de Badalona ya ocupó esa posición una semana antes, en la victoria del Córdoba CF en Castellón, pero en esa ocasión, la decisión venía obligada por la sanción que cumplía Calderón y que le impedía jugar en Castalia. Ania se decantó por Albarrán, una elección nada habitual cuando Calderón ha estado disponible y de ahí que se le preguntara al asturiano. «Al final tengo que jugar con los momentos de forma. -Albarrán- Viene de hacer un gol jugando de lateral izquierdo, siendo diestro y se ganó seguir jugando. Hizo un buen partido, compitió bien y defendió a un extremo a pie cambiado. Andrés dribla hacia dentro y va hacia pierna natural de Albarrán. Andrés va más por dentro que por fuera y no le incómoda tanto como un extremo que te lleve hacia tu pierna mala», justificó Ania sobre su predilección por Albarrán sobre Calderón estando el de Paradas disponible.

Iván Ania anima a Calderón tras ser expulsado ante el Almería. / A.J. GONZÁLEZ

Esa variable, la de estar disponible, fue la que hizo excepcional la decisión de Iván Ania. Ya que son contadas las ocasiones -por no decir ninguna- en la que Calderón se queda en el banquillo los 90 minutos de partido durante su etapa en el Córdoba CF.

En su primera campaña en el Córdoba CF, Calderón dejó de disputar un solo encuentro. En la jornada 33, en la que el conjunto blanquiverde visitó al Rayo Majadahonda y ya con Manuel Mosquera como técnico, el de Paradas no viajó a Madrid debido a una lesión, según informó el club. En el encuentro anterior, ante el Alcorcón, y en el posterior, ante el Deportivo, el lateral zurdo tampoco fue titular, aunque sí tuvo minutos en ambos encuentros. En aquella campaña, Calderón jugó en 37 de las 38 jornadas de Liga y de esas 37 fue titular en 35. Por lo tanto, de los 3.420 minutos que podía jugar en total compitió en 3.165, es decir, en el 92,54% del tiempo de competición.

Si en la primera campaña se quedó con un solo partido sin minutos y fue por lesión, en la segunda campaña, es decir, en la pasada, se quedó fuera del césped en cuatro jornadas, tres de ellas, por sanción. En la jornada 13 no pudo jugar al ver una semana antes, en el Córdoba CF-Ceuta, la roja directa. Tampoco en las jornadas 18 y 19, ya que fue castigado con dos partidos de suspensión al ser expulsado en la visita del Córdoba CF al Atlético Baleares. Y, finalmente, tampoco jugó en la última jornada de Liga regular. El objetivo estaba cumplido, el Córdoba CF estaba clasificado para las eliminatorias de ascenso e Iván Ania sacó un once de circunstancias en la última jornada de Liga, en la que el Córdoba CF recibió al Algeciras en El Arcángel. Para que el lector se haga una idea, el once titular en aquel partido, disputado hace sólo ocho meses, estaba conformado por: Tarrés, Albarrán, Iván Rodríguez, Carlos García, Adri Castellano, Recio, Kike Márquez, Álex Sala, Leiva, Simo y Casas. Es decir, sólo tres jugadores de aquel once permanecen en la disciplina blanquiverde, lo cual indica la importancia que tenía aquel duelo.

El año pasado se perdió cinco

Por lo tanto, Calderón cerraba su segunda temporada en el Córdoba CF con sólo cinco partidos sin poder jugar: tres de ellos por sanción, uno por lesión y el último, por haber cumplido el equipo el objetivo de clasificarse para el play off.

José Manuel Calderón, durante un entrenamiento del Córdoba CF. / VÍCTOR CASTRO

El pasado agosto inició el de Paradas su tercera campaña en el Córdoba CF, por lo que llegó a Segunda División con una hoja prácticamente impoluta como blanquiverde. Pero la nueva categoría parece que se le ha atravesado parcialmente, al menos. De las 24 jornadas disputadas, Calderón ha intervenido en 20 y en 19 de ellas ha sido titular. En la jornada 8 no viajó a Albacete al estar lesionado, según informó el propio club. Su lugar lo ocupó Álex López. También se perdió la jornada 19, en la que el Córdoba CF visitaba al Levante, aunque en esa ocasión lo fue por acumulación de amonestaciones, por lo que fue sancionado. La única ocasión en la que fue suplente en esta campaña fue en Oviedo, aunque tuvo minutos debido a que debió salir por el lesionado Martínez, desplazando a Marvel hacia el centro de la zaga. También se perdió la jornada 23 por sanción y no pudo viajar a Castellón al ver la roja directa por el agarrón al rojiblanco Luis Suárez en el 0-3 que sufrió el Córdoba CF en El Arcángel, ante el Almería.

Por lo tanto, si en las dos primeras temporadas Calderón se perdía en el Córdoba CF seis partidos, en poco más de media, en Segunda, ya se perdió cuatro. Uno por lesión, dos por sanción y el último, este sábado, por decisión técnica. Es la primera vez que Calderón no tiene ni un minuto por decisión del entrenador en su etapa en el Córdoba CF, por lo que el lateral zurdo blanquiverde parece dar un paso atrás a causa de una Segunda División a la que le está costando adaptarse. Ojalá sea para coger impulso.

