La baja de Del Moral reduce las opciones en el mediocampo del Córdoba CF

El Córdoba CF sufrió su segunda derrota consecutiva en El Arcángel que, definitivamente, dejó de ser el fortín en el que el equipo de Iván Ania convirtió el coliseo ribereño durante la primera vuelta de la actual temporada 2024-25.

Baja de Alberto del Moral

Pero dentro de lo malo del resultado, quizá lo peor para el técnico blanquiverde fue la baja de Alberto del Moral. El de Villacañas fue presentado apenas unos días antes y ya se estrenó en el triunfo cordobesista en Castalia. Un triunfo en el que tuvo que ver, y mucho, el propio Alberto del Moral, ya que su reestreno en el Córdoba CF, en la segunda parte de aquel encuentro, supuso el cambio de cara por completo del equipo de Iván Ania.

Alberto el Moral charla con Carlos Isaac durante el Castellón-Córdoba CF del pasado domingo. / GABRIEL UTIEL

Esperaba El Arcángel la vuelta del jugador cedido por el Real Oviedo para enfrentarse al Racing de Santander y, de hecho, en la mayoría de las quinielas se le colocaba en el once titular ante el equipo cántabro. Sin embargo, Del Moral no aparecía en la hoja de partido, por lo que Iván Ania fue preguntado en la sala de prensa, después del encuentro.

El de Oviedo informó de que Alberto del Moral «se hizo daño en el entrenamiento de ayer -en referencia a la sesión del viernes-». Ania reconoció que esa ausencia es sensible, ya que «para nosotros era importante tenerle disponible, pero no pudo ser», y justificó el silencio suyo en la previa como en el club en que no quería dar «pistas» al rival. Alberto del Moral sufre un problema muscular y estará de baja al menos durante un mes, por lo que el nuevo contratiempo llega, además, en el momento álgido de la temporada.

Febrero, mes clave y marzo, duro

Para empezar, el próximo domingo (18.30 horas), el Córdoba CF debe visitar Cartagonova y tendrá un mediocampo más que mermado. Xavi Sintes está ya más que transformado en central y, de hecho, está cuajando actuaciones más que consistentes en el eje de la zaga, por lo que no es conveniente tocar lo que funciona bien. Además, Iván Ania no podrá contar en Cartagena con Theo Zidane, que vio la quinta amarilla ante el Racing de Santander. Por lo tanto, el Córdoba CF dispondrá de tres centrocampistas puros para el importante encuentro contra el equipo albinegro: Isma Ruiz, Álex Sala y Genaro Rodríguez. Hay que recordar que este último apenas ha competido dos minutos en los dos últimos meses y es uno de los hombres señalados para salir en el actual mercado invernal de fichajes.

Genaro ensaya un disparo acrobático durante un entrenamiento del Córdoba CF. / CCF

Pero la baja de Alberto del Moral se prolongará más allá de Cartagena y se encontrará en el dique seco en un mes vital para las aspiraciones cordobesistas de permanencia. En febrero, el Córdoba CF se juega una parte importante de sus aspiraciones, ya que después de visitar al Cartagena recibirá en El Arcángel al Huesca en la jornada 26, mientras que en la 27 deberá jugar en el Heliodoro Rodríguez López contra el Tenerife de Álvaro Cervera y en la 28 volverá a viajar de nuevo, en este caso hasta Ferrol, en donde se enfrentará en A Malata al Racing. Justo en marzo acabará esa serie de rivales directos para comenzar otra serie más dura, en la que esperan en marzo el Granada, el Deportivo, el Sporting, el Zaragoza y el Elche. Por lo tanto, el Córdoba CF deberá convertir febrero en ‘granero’ de puntos.

