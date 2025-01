Iván Ania y su objetivo ante el Racing: “Tenemos que recuperar esa sensación de ser invencibles”

En el mejor momento de la temporada y habiendo encontrado esa relación entre sensaciones y resultados que, si se cuida, tan solo puede seguir reportando más éxitos. Así observa Iván Ania a su Córdoba CF en vísperas de la última cita del mes de enero, concretamente la de este sábado ante el Racing de Santander en El Arcángel (16.15 horas), al que tanto el asturiano como sus pupilos regresan con una meta clara: amarrar la primera victoria en casa del 2025. «Queremos recuperar lo que teníamos antes del partido ante el Almería, esa sensación de poderío, de ser invencible en casa. Tenemos que recuperar el nivel que teníamos como locales antes del parón», señaló el entrenador blanquiverde tras la sesión de este viernes.

«Vamos partido a partido, intentar sacar los tres puntos, ir sumando y escalando en la clasificación. No miramos más allá. Que ganamos y los que tenemos por debajo no puntúan, perfecto, pero tenemos claro que el objetivo son esos 50 puntos que nos permitan la salvación para afianzar al club en el fútbol profesional», recalcó.

Un rival en auge

La idea es, precisamente, aprovechar el impulso de las últimas fechas como estimulante. Y es que todavía colea algún eco de la celebración en el asalto a Castalia, por lo que Ania llama a la calma, a repetir el plan, aunque sin rebajar un ápice la ambición: «Queda un mundo, tenemos 30 puntos, tenemos que hacer 50. Quedan muchas jornadas, vamos a hacer la tercera de la segunda vuelta. Nos quedan 19... Tenemos que ser ambiciosos, pero evidentemente, también humildes. Si no hay trabajo es difícil poder conseguir los objetivos. Rebajar la euforia del vestuario, no hay nadie que esté relajado ni que piense que está hecho, ni muchísimo menos. He visto al grupo muy bien esta semana, reactivado, con muy buena sensación con balón. Es una muy buena referencia», manifestó.

Y deberá abordarse con temple y paciencia un cruce ante un cuadro santanderino en plena efervescencia, que parece haber encontrado la fórmula para deshacerse de su mala racha en las últimas semanas. Sin ir más lejos, viene de darse un festín goleador a costa del Racing de Ferrol en El Sardinero (6-0), con el que ha vuelto a colocarse en la senda de la victoria y, además, como segundo. «Venía en una dinámica en la que llevaban tiempo sin ganar un partido. Los equipos grandes tienen estas cosas. Es un equipo con mucho potencial, que en muchos momentos de la primera vuelta marcó la pauta. En la ida fue superior a nosotros, un partido de los más incómodos. Tienen muchísima calidad individual, salidas claras, funcionan colectivamente, un gran entrenador... Nos va a exigir muchísimo, les respetamos, pero no les tenemos miedo», avisó.

Ramón Vilà, sonriente durante el entrenamiento de este viernes en El Arcángel. / CCF

«Han cambiado poco. Son dinámicas, rachas. El otro día jugaron con dos puntas, normalmente lo hacen con doble mediocentro, mediapunta y delantero. No han cambiado. Cuando no tienes los resultados que quieres, a veces buscas soluciones. Contra el Albacete uno de sus mediocentros se metía entre centrales... Son variantes, pero entiendo que la victoria del otro día les habrá dado confianza y ya ni se acordarán de lo anterior. Tiene un equipo titular con un potencial tremendo», añadió, incidiendo en la cita de la primera vuelta.

La gestión del vestuario

En plena vorágine de resultados, el director de orquesta califal también fue cuestionado por la gestión del vestuario, tanto a nivel moral, anímico, como por la difícil situación que pueden acarrear los movimientos del mercado, como, por ejemplo, las salidas que han de producirse en las próximas fechas -y cuyos protagonistas ya saben que no continuarán en el club-: «Hay jugadores que pueden salir, pero mientras no lo hagan, son uno más. Son jugadores a disposición del entrenador, yo los trato exactamente igual. Es lo más justo que se puede hacer como entrenador, si tengo que disponer de ellos lo voy a hacer», indicó tajante.

«Intento ser justo con los jugadores mientras están en la plantilla. Mientras sean jugadores del Córdoba CF, las decisiones que tomo intento que sean lo más justas y coherentes posible. Hay jugadores a los que se les ha comunicado su situación y los he puesto. Es algo que, por mi parte, creo que es honrado. Mientras estén, cuento con ellos, a algunos les he dado incluso minutos. Por la parte del jugador, lo mismo, quieren participar a pesar de que saben que a lo mejor tienen que salir», apuntó.

Igualmente tuvo tiempo para puntualizar sobre Alberto del Moral, última incorporación hasta la fecha: «Lleva poco tiempo, pero tengo la sensación de que quiere ser futbolista, es lo que me transmite verle en el campo. El jugador, al hablar con él... Está interesado por la táctica, todos los mecanismos que tenemos. El otro día estuvo muy bien. Igual que Magunazelaia, son dos jugadores que vienen a sumar, a reforzar el equipo. Nos hacen mejores», confesó.

Lance de la sesión de este viernes en El Arcángel. / CCF

Las bajas blanquiverdes

Como de costumbre, para el ovetense no habrá demasiado respiro respecto al parte de bajas: «Tenemos la baja de Matías. Jacobo no llega. En principio, los demás están disponibles. Recuperamos a Jude Soonsup-Bell, que estuvo enfermo la semana pasada, también a Calderón, que venía de sanción», reveló.