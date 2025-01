Obolskii: "Me quieren equipos de Primera Federación, pero sólo pienso en quedarme aquí"

Después del primer entrenamiento semanal del Córdoba CF pasó por la sala de prensa de El Arcángel Nikolai Obolskii, que en los últimos encuentros del conjunto blanquiverde no sólo tuvo protagonismo, sino que fue muy importante en los triunfos en Oviedo –con su primer gol con la camiseta del Córdoba CF- y en Castellón, en donde peinó el balón para que Carlos Albarrán anotara el tanto del triunfo en Castalia.

La renovación de Iván Ania

La actualidad manda y lo más reciente para el vestuario del Córdoba CF fue la renovación por una temporada del técnico, Iván Ania, anunciada este martes. Obolskii comentó que “lo celebramos en el campo. Les hemos hecho un pasillo a todo el cuerpo técnico y también les hemos felicitado a todos”. El ruso justificó en que “todos estamos muy contentos, felices por él”, en referencia a Iván Ania.

Nikolai Obolskii se hace un selfie con aficionados del Córdoba CF en El Arcángel, tras un entrenamiento. / MANUEL MURILLO

Obolskii remarcó que en esos últimos partidos no sólo es remarcable su situación personal, sino también para el grupo. “Es muy importante también para todo el equipo, no solo para mí. La verdad es que me encuentro súper bien en el equipo, es un grupo joven, humilde y alegre, así que estoy pasándolo súper bien y muy contento de estar aquí con todos los compañeros”. El buen ánimo que transmite el ruso llama especialmente la atención después de tener como competencia al máximo goleador del equipo, Antonio Casas que, a su parecer “está jugando súper bien y me alegro mucho por él”. Eso sí, Obolskii asegura que “compito conmigo mismo solo, porque yo quiero ser mejor que ayer y peor que mañana. Siempre decía eso en León, luego en Ibiza también, que compito conmigo mismo”.

"Estoy muy feliz aquí"

Precisamente, al citar a Ibiza se le recordó a Obolskii que hace más de un mes se le relacionó con el club pitiuso, con un posible regreso al equipo entrenado por Paco Jémez. “No, es verdad que yo creo que me quieren muchos equipos y sobre todo de Primera Federación, pero yo permanezco en el club y estoy muy feliz aquí. Estoy muy contento de estar mi primer año en Segunda. Me encanta todo, la Liga es súper dura y por eso es muy bonita, me gusta eso, me gusta competir y estoy muy contento aquí”. Posteriormente, sobre su futuro, Niko Obolskii avisó de que “el club es el que decide”, aunque dejó claro que “por mi parte, todo es perfecto”. En torno a su futuro, Obolskii dejó claras sus intenciones cuando se le preguntó por una posible salida. “No pienso en esas cosas porque yo me concentro sólo en el trabajo. Como te he dicho, el día a día quiero ser mejor que hoy y luego pasa lo que pasa, yo estoy preparado para todo”.

Obolskii, durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Racing de Ferrol en El Arcángel, esta temporada. / MANUEL MURILLO

En cuanto a la competición en sí, Obolskii reconoció que “hay diferencia” entre Primera Federación y Segunda. “La he notado, pero sé que yo me puedo adaptar a cualquier categoría y es solo cuestión de tiempo, así que yo no me preocupo de nada sobre el nivel de categoría y no me pongo límite”.

Asimismo, también se habló de la vital victoria en Castellón, aunque el delantero blanquiverde apeló a ir “al día a día, partido a partido. Está claro el objetivo del equipo e intentaremos conseguirlo lo antes posible. La verdad es que en esta categoría cualquier victoria es oro, ¿sabes?, sobre todo fuera de casa. Tres puntos siempre cuestan un poco más, así que todo el mundo ahora, claro, cuando ganas un partido encima en el último minuto, todo el mundo contento y ya pensando sobre el partido que viene”.

Finalmente, se le planteó a Obolskii la opción de que el Córdoba CF, si logra el objetivo de la salvación con tiempo suficiente, pueda plantearse objetivos más ambiciosos. “Ojalá, ojalá, pero eso ya veremos más adelante. Lo primero es conseguir la salvación y a partir de ahí ya vamos a ver si nos da o no”. Asimismo, se la planteó la opción de que el Córdoba CF fiche en este mercado invernal a un delantero más y tener así tres en la plantilla, tal y como dejó caer en su momento el CEO blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio. “Encantado. Yo, encantado de competir con cualquiera. Como te he dicho, me encanta la competencia y compito con cualquiera”.

Suscríbete para seguir leyendo