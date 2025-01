Alberto del Moral y el Córdoba CF: un reestreno a través del túnel del tiempo

El Córdoba CF volverá este miércoles al trabajo con una sesión de entrenamiento prevista en la Ciudad Deportiva a las 10.30 horas en la que se trabajará de cara al encuentro del próximo sábado (16.15 horas) contra el Racing de Santander, duelo en el que el equipo de Iván Ania intentará dar continuidad a la espectacular remontada firmada el pasado domingo en Castalia (1-2) ante el Castellón que le costó la cabeza a su técnico, Dick Schreuder.

Cambio de esquema y reajuste

Tras una primera parte algo gris, en la que Iván Ania intentó dotar a su equipo de una variante con cinco defensores y probando a no acaparar la posesión, el Córdoba CF cambió la cara por completo tras el descanso. El técnico blanquiverde decidió volver a la línea de cuatro otorgando el eje del centro del campo a Alberto del Moral. El de Villacañas se reestrenaba así como jugador del Córdoba CF 1.351 días después de su último encuentro vistiendo la elástica blanquiverde. Tres años y ocho meses en los que el club de El Arcángel tuvo que remontar desde la cuarta categoría del fútbol español, Segunda RFEF, hasta la Segunda División A, mientras que él se convertía en uno de los más importantes jugadores del filial del Villarreal a los mandos de Miguel Álvarez, llegando a debutar en Primera División, nada menos que en San Mamés.

Alberto del Moral intenta un regate en su último partido de su anterior etapa en el Córdoba CF. / FRANCISCO GONZÁLEZ

No dejan de ser llamativas las alineaciones de uno y otro Córdoba CF, el que dejó Alberto del Moral aquel 9 de mayo del 2021 y al que se integró el pasado domingo. El último encuentro, hasta el de Castalia, de Alberto de Moral con el Córdoba CF se disputó en El Arcángel frente a un Cádiz B que contaba entonces con Dragisa Gudelj. El once titular blanquiverde que planteó el recién llegado Germán Crespo lo conformaban Edu Frías, Carlos Puga, Xavi Molina, Momo Djetei, Jesús Álvaro, Alberto del Moral, Javi Flores, Luismi Redondo, Miguel de las Cuevas, Nahuel Arroyo y Willy Ledesma. También jugaron aquel partido que ganó el Córdoba CF por 2-1 Diego Domínguez, Moutinho, Mario Ortiz, Sidibé y Núñez.

Fortaleza táctica para el mediocampo

Casi cuatro años después de aquel último encuentro vistiendo la elástica cordobesista, Alberto del Moral regresaba al Córdoba CF tras el descanso de partido en Castalia. El equipo inicial de Iván Ania estaba conformado por Carlos Marín, Carlos Isaac, Adrián Lapeña, Xavi Sintes, Marvel, Carlos Albarrán, Isma Ruiz, Álex Sala, Christian Carracedo, Adilson Mendes y Antonio Casas. El de Villacañas sustituyó a Marvel y pareció entrar en el túnel del tiempo: dejó al Córdoba CF en El Arcángel, ante el Cádiz B y descendiendo a Segunda RFEF y regresó al Córdoba CF en Castalia y en mitad de la tabla de Segunda División A.

Montrrubio y Del Moral, en la presentación oficial del jugador. / MANUEL MURILLO

Un reestreno que no pudo ser más feliz. Con Alberto del Moral, el Córdoba CF vuelve a tener un mediocentro defensivo puro y, además, un futbolista con un sentido táctico y de mantener la posición como pocos pueden presumir. Iván Ania, de hecho, alabó en la rueda de prensa tras el encuentro la aportación de jugador de Villacañas y es obvio que para el técnico blanquiverde su fichaje ha sido muy importante, pues es un futbolista que encaja a la perfección en el equipo. En apenas 45 minutos, el mediocentro mostró todo lo que puede aportar al equipo blanquiverde, refrendando las buenas sensaciones que acompañaban a su incorporación. La variedad táctica que puede ofrecer a los esquemas de Iván Ania quedó demostrada: liberará a Isma Ruiz de responsabilidades defensivas, adelantándole varios metros para actuar de interior, podrá jugar con tres jugadores en el centro del campo si así lo desea o seguir con un doble pivote que puede ser más físico -junto a Isma Ruiz- o con «más fútbol» -con Álex Sala o incluso Theo Zidane-. En cualquier caso, está claro que el redebut de Alberto del Moral con el Córdoba CF, el pasado domingo en Castalia, fue un reestreno por todo lo alto.

