El Córdoba CF anuncia la salida de José Antonio Martínez

El Córdoba CF anunció este lunes por sus canales oficiales la desvinculación del central onubense José Antonio Martínez, que saldrá de la disciplina blanquiverde cuando aún no había cumplido un año como jugador cordobesista, ya que fue incorporado al vestuario de Iván Ania el pasado 31 de enero del 2024.

21 partidos oficiales

En este año en el Córdoba CF, José Antonio Martínez disputó 21 encuentros oficiales, de los que 17 lo hizo desde la titularidad. De esos 21 partidos, ocho los disputó en Primera Federación, uno en Copa (en Olot, con resultado de 1-1 y eliminación en la tanda de penaltis) y 12 en Segunda División, en la temporada actual. A lo largo de su periplo cordobesista, José Antonio Martínez vio cuatro tarjetas amarillas y anotó un gol. Eso sí, de bellísima factura: el anotado el pasado 22 de diciembre en el Carlos Tartiere, en la primera victoria cordobesista lejos de El Arcángel en la actual temporada. En los 1.390 minutos en los que ha vestido la camiseta del Córdoba CF José Antonio Martínez ha dejado la impronta de su buen nivel técnico, en líneas generales, aunque también de los problemas físicos que ha arrastrado desde su llegada en el mercado invernal de la temporada 2023-24. Antes de su llegada, el central onubense ya estuvo casi tres meses en el dique seco tras haber finalizado su periplo en la MLS norteamericana, en concreto, en el Dallas FC.

Martínez celebra su gol ante el Oviedo en el último partido del 2024. / LOF

José Antonio Martínez repitió en la actual campaña problemas ya vistos la pasada temporada, desde su llegada en enero en Primera Federación e incluso sufridos también en Estados Unidos, durante su etapa en Dallas FC. Así, José Antonio Martínez debutó con el Córdoba CF en El Arcángel, el pasado 11 de febrero, en la goleada al Atlético de Madrid B (4-1). El central zurdo entró en el minuto 48 para relevar a Matías Barboza, pero no estuvo en la siguiente jornada.

Regresó dos jornadas después, en Melilla y disfrutando de su primera titularidad, pero apenas aguantó la primera parte, ya que fue relevado en el descanso, como siempre, por sus problemas físicos o, en otras ocasiones, por precaución ante lo que podía ser una molestia que amenazaba con rotura. Tras pasarse más de un mes en el dique seco, Martínez regresó en la que fue hasta ahora su mejor serie de partidos con la camiseta blanquiverde. Jugó 63 minutos ante el Castilla y tres partidos completos, de 90 minutos, ante el Alcoyano, Intercity y Málaga. En Granada, ante el filial nazarí, cumplió su quinto partido consecutivo, pero no lo terminó al ser relevado en el minuto 88. Tras jugar 45 minutos en la antepenúltima jornada de Liga, en casa ante el Atlético Sanluqueño, nada más se supo de él.

El Córdoba CF rastrea el mercado

No pintaba mejor la cosa en esta temporada, ya que tanto por problemas físicos como por decisiones de Ania, el central onubense jugó en la jornada 1, 2, 10, 12 y 13, completando sólo en una ocasión los 90 minutos: en El Arcángel, ante el Burgos (2-2).

Matía Barzic, durante un encuentro con el Elche de esta temporada. / ELCHE CF

No parecía fácil ver a José Antonio Martínez completar cuatro encuentros enteros, competir durante un mes sin ningún tipo de contratiempo físico, algo que no ocurría desde abril del 2023, hace ya 20 meses. Entonces, el jugador militaba en el Dallas FC y jugó cuatro encuentros completos desde la jornada 7 a la 10 inclusive de la MLS, encuentros que le enfrentaron al Inter de Miami (con victoria 1-0), Salt Lake (con triunfo 2-1), ante New York City (derrota por 3-1) y Minnesota (0-0), ya disputado el 1 de mayo. A partir de ahí, el de La Palma del Condado encadenó suplencias, una pequeña lesión de rodilla y apariciones fugaces en el once, apurando los 90 minutos en un puñado de partidos alternos.

De hecho, antes de llegar al Córdoba CF en el pasado mercado invernal, José Antonio Martínez llegó a El Arcángel tras haber jugado apenas 353 minutos desde agosto a octubre del 2023 y sin competición desde ese momento hasta el citado debut en febrero del 2024 ante el Atlético de Madrid B, ya con el Córdoba CF. Ahora, por primera vez en el Córdoba CF y en los últimos dos años (casi) encadenó cinco partidos completos: Sporting, Tenerife, Levante, Eibar y Oviedo, pero este último no consiguió completarlo.

Con ofertas en el extranjero, el futuro de José Antonio Martínez parece que apunta a algún mercado extranjero en el que las fichas suelen ser más altas que en el fútbol español, por lo que en el caso del Córdoba CF deja un hueco que a buen seguro será ocupado por alguno de los jugadores a los que sigue la comisión deportiva blanquiverde. Uno de ellos es el franjiverde Barzic, aunque la operación tiene serias dificultades de realizarse. En El Arcángel lo que se busca es un préstamo sencillo, aunque con opciones a retener al jugador en propiedad en el futuro, en el caso de que la experiencia para ambas partes en esta segunda vuelta de Liga fuera fructífera. No es esa una condición que atraiga especialmente a los ilicitanos, que, además, también quieren procurar un mínimo de encuentros para el zaguero, cosa difícil de asegurar en una defensa tan competida -y necesitada, por momentos- como la que dirige Iván Ania durante esta temporada del regreso a Segunda.

