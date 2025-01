El Córdoba CF logra otra espectacular remontada en Castellón

El Córdoba CF logró una victoria espectacular en Castalia, de nuevo, tras remontar el gol inicial del Castellón de Dick Schreuder, obra de Lottin al borde del descanso. El conjunto blanquiverde cambió el esquema en la segunda mitad, en la que redebutó como blanquiverde Alberto del Moral –con una gran actuación- y plasmarlo con dos tantos. El primero, de Álex Sala, de penalti, nada más regresar de vestuarios, mientras que el segundo llegó en el tiempo de descuento, obra de Carlos Albarrán.

Bajas y cambio de sistema

El Córdoba CF informaba minutos antes del inicio del encuentro de dos bajas añadidas que sufría Iván Ania a las ya conocidas durante la semana de Calderón –por sanción-, José Antonio Martínez y Matías Barboza –ambos por lesión-. El técnico blanquiverde perdía a Jude Soonsup-Bell y Jacobo González. El primero, por un proceso gripal –probablemente, por los gélidos aires que se generan en los mercados invernales- y el segundo por una lesión que no había trascendido y que daba lugar a no pocas especulaciones también. Lo más llamativo en el inicio de partido, sin embargo, también fue el once inicial. Iván Ania apostó por un 1-5-2-3, ya que insistió con Carlos Albarán en el lateral izquierdo, con Marvel como central y con Sintes entre el marroquí y Adrián Lapeña, mientras que en el carril derecho repetía Carlos Isaac. Por delante de ese quinteto, Isma Ruiz y Álex Sala, Christian Carracedo y Adilson Mendes en bandas, mientras que Antonio Casas ocupaba la punta de ataque. Por su parte, el Castellón hacía cuatro cambios con respecto a su última aparición, aunque no logró quitarse en el inicio del choque la sensación de tensión por los últimos resultados: tres derrotas en las tres últimas jornadas.

Carlos Isaac protege el balón ante el blanquinegro Jesús de Miguel. / GABRIEL UTIEL

También otro detalle llamaba la atención en el arranque del duelo: el Córdoba CF no buscaba la posesión de balón ni presionaba la primera línea en busca de la recuperación de balón en campo contrario. Dejaba hacer a un Castellón que hizo sus primeros intentos con balones largos a la izquierda del ataque orellut, pero sin resultados. Pero el primer balón peligroso lo envió Mamah a Jesús de Miguel a la espalda de la defensa blanquiverde, pero la cobertura de Sintes evitó males mayores para la portería blanquiverde (min. 9). En todo caso, el Córdoba CF tuvo controlado ese arranque de encuentro, ya que el primer disparo del Castellón no llegó hasta el minuto 12, a cargo de Israel Suero desde la frontal del área, que salió bastante desviado. El Córdoba CF respondió casi de seguido, con una llegada a cargo de Antonio Casas, pero el primer tercio del primer acto fue lo opuesto a lo que se podía esperar de un Castellón-Córdoba: fútbol bastante controlado, pocas llegadas y ninguna ocasión. Y mucho tuvo que ver Iván Ania con su planteamiento de inicio para evitar la locura, sin ir más lejos, en la que se convirtió el encuentro de la primera vuelta, en El Arcángel. En Castalia se veía un fútbol completamente diferente al que se contempló en el coliseo ribereño o los que se pudieron contemplar en los dos partidos de la pasada temporada.

El Castellón crece

El primer movimiento sísmico se produjo en el minuto 18. El Córdoba CF reclamaba penalti por mano –que no pareció punible al tenerla Alberto pegada al cuerpo- de un defensor orellut y, en la continuación, la defensa cordobesista rechazaba un disparo de Mamah tras un ataque prometedor de los locales. Un error en la salida de balón del conjunto blanquiverde (min.22) provocó el segundo susto importante para los visitantes, pero Carlos Marín estuvo atento al balón de Raúl Sánchez a la espalda de su defensa y un minuto después el colegiado anulaba un gol de Suero tras buena jugada local por fuera de juego previo del asistente, Raúl Sánchez. Lo que parecía claro en el ecuador de la primera parte, en todo caso, es que el Castellón crecía en el partido un poquito más que el equipo de Iván Ania y buscaba la portería del Córdoba CF con más intención a cada minuto que pasaba. Eso sí, siempre en un partido de bajo tono, como se comentó anteriormente, en comparación a lo que nos tenían acostumbrados blanquinegros y blanquiverdes: menos alegrías ofensivas, menos electricidad, menos espectáculo y más tacticismo. Contra ese statu quo impuesto por Ania intentó rebelarse, de nuevo, Jesús de Miguel. El atacante orellut (min. 28) llegó hasta el fondo y dejó un pase atrás para que Isra Suero disparara dentro del área blanquiverde. El balón se le marchó demasiado alto ante el alivio de los seguidores cordobesitas que, por cientos, se dieron cita en Castalia.

Antonio Casas y sus compañeros reclaman penalti a González Esteban. / LALIGA

Poco después era Van den Belt el que fallaba una oportunidad tras error de Lapeña (min. 34) y, de nuevo, el Castellón dejaba claro que la recta final del primer acto sería más caliente que la primera media hora. Isra Suero obligó a Carlos Marín a sacar una mano espectacular, aunque González Esteban anuló la acción por fuera de juego. Tras una nueva llegada local llegaría el gol blanquinegro. Una rápida transición orellut terminó con un enorme pase de Van den Belt a Lottin que, llegado desde la segunda línea, aprovechó el enésimo pasillo entre los centrales y carrileros cordobesistas (en este caso, Marvel y Albarrán) para superar a Marín con una enorme frialdad (min. 40).

La primera parte finalizó con la sensación confirmada de que el Castellón fue creciendo paulatinamente, sobre todo tras la primera media hora de juego, mientras que al Córdoba CF se le veía algo limitado, sobre todo de mediocampo hacia adelante y, para colmo, le aparecieron grietas defensivas, tanto a la espalda de la primera línea como en los pasillos interiores generados entre carrileros y centrales.

Mutación blanquiverde en el segundo acto

Iván Ania diagnosticó los males de su equipo y puso remedio. Introdujo en el campo a Alberto del Moral en sustitución de Marvel, retrasó a Xavi Sintes, dio mayor libertad a Álex Sala, adelantándole unos metros y, en definitiva, cambió el esquema de su equipo, dejando atrás una línea de cuatro. Y le funcionó. En el primer cuarto de hora de ese segundo acto el Córdoba CF dominó por completo el partido, generando fútbol, ocasiones y gol, que bien pudo ser más de uno. Se inició todo con un claro penalti por mano de Isra Suero en su área que transformó Álex Sala (min. 48), con lo que el conjunto blanquiverde equilibraba el marcador nada más regresar de vestuarios. Pero no fue todo. Isma Ruiz obligaba a emplearse a fondo a Gonzalo Crettaz (min. 54) y Antonio Casas llamaba a la puerta del gol con un toque al que respondió el portero blanquinegro con una acción felina. Poco después era de nuevo el rambleño el que rozaba el gol tras un saque de banda, pero su disparo desde el área pequeña salió demasiado cruzado (min. 57) y hasta González Esteban se comía un claro penalti de Alberto Jiménez sobre Carlos Isaac (min. 59) cuando el conjunto blanquiverde cercaba el área orellut. Los locales intentaron zafarse del arreón blanquiverde desde vestuarios con un disparo de Raúl Sánchez que se marchó fuera (min. 64), pero estaba claro que el partido era otro, de nuevo.

Adilson Mendes pelea un balón en Castalia, este sábado. / LALIGA

Era indudable, en todo caso, que al Castellón se le presentaron todos los fantasmas de las derrotas pasadas, por lo que Schreuder intentó reactivar a su equipo dando entrada a Cipenga y a Camara –el primero ya tuvo su primera opción en el min. 78), mientras que Ania sentaba a Carracedo para introducir a Ander Yoldi. Era evidente en el último cuarto de partido que el técnico holandés había logrado devolver a la vida a su equipo, que en los primeros 20 minutos de la segunda parte fue superado claramente por el Córdoba CF. Al extremo de que en el minuto 83 Carlos Marín volvió a aparecer con una mano prodigiosa cuando apenas se le había visto en la hora anterior.

Todo parecía hecho. Aunque el Córdoba CF había merecido más, las sensaciones de los últimos minutos es que ambos contendientes firmaban el reparto de puntos. Pero Castalia es territorio amigo para el Córdoba CF e Iván Ania le tiene tomada la medida a Dick Schreuder. Era la última jugada del partido. Alberto Jiménez cometía falta junto al banderín de córner. Botaba Alberto del Moral en su reestreno como blanquiverde, peinaba de cabeza Obolskii y justo en la línea de gol, en la escuadra izquierda de Gonzalo Crettaz, saltaba Carlos Albarrán para cabecear el gol del triunfo cordobesista. De nuevo épico, de nuevo en el tiempo añadido. De nuevo remontando al Castellón a domicilio. Y, además, para adelantar en la tabla al Castellón, dejar el descenso a nueve puntos y pensar… En todo.

FICHA TÉCNICA 1-Castellón: Gonzalo Crettaz, Salva Ruiz, Alberto Jiménez, Vertrouwd, Van den Belt, Lottin, Calavera, Mamah, Israel Suero, Raúl Sánchez, Jesús de Miguel. Cambios: Gonzalo Pastor por Lottin (62’), Cipenga por Raúl Sánchez (73’), Camara por Jesús de Miguel (73’). Entrenador: Dick Schreuder. 2-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Isaac, Adrián Lapeña, Xavi Sintes, Marvel, Carlos Albarrán, Isma Ruiz, Álex Sala, Christian Carracedo, Adilson Mendes, Antonio Casas. Cambios: Alberto del Moral por Marvel (46’), Ander Yoldi por Carracedo (77’), Magunazelaia por Álex Sala (85’), Obolskii por Antonio Casas (85’), Genaro por Adilson Mendes (90’). Entrenador: Iván Ania. Goles: 1-0 (40’) Lottin. 1-1 (50’) Álex Sala, de penalti. 1-2 (97’) Carlos Albarrán. Árbitro: González Esteban (C. Vasco). Mostró amarillas a Marvel (27’), Adrián Lapeña (76’). Incidencias: Castalia. 10.689 espectadores, con presencia cordobesista.

