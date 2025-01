Carlos Albarrán, goleador en Castellón: "Nos debe dar confianza"

Nuevo año, misma premisa: este Córdoba CF poco o nada tiene que ver con el del principio de temporada, o al menos en cuanto a resultados. Tampoco se le resistió Castalia, hogar del Castellón (1-2), a los de Iván Ania en su primera cita del año, en la que aprovecharon para mandar un aviso a navegantes: han regresado al fútbol profesional para quedarse. Un gol sobre la bocina de Carlos Albarrán fue el que certificó la campaña, emulando los éxitos de la 2023-2024 en un feudo orellut que sigue teniendo esa conexión con los de blanquiverde. «Nos debe dar confianza para seguir en esa línea, no conformarnos y la semana que viene, en casa, ir a por los tres puntos», expresó el lateral una vez saldado el choque.

«Sabíamos que era un partido muy importante, el Castellón está más o menos como nosotros en puntuación, era un rival directo. Sabíamos que los equipos en descenso habían tenido malos resultados, ganando nos daba un empujón en la clasificación importante», recalcó.

Alargar la racha

Como balance, el objetivo de amarrar la permanencia en el fútbol de plata cada jornada parece más plausible. Ya son nueve puntos los que diferencian a los cordobesistas del descenso, que con una segunda mitad opuesta a la primera lograron llevarse el gato al agua. «En el descanso lo hemos hablado, que la primera parte que habíamos hecho no era buena, a la vista estaba. Nos habían creado muchas ocasiones, teníamos mucho espacio en la espalda, ellos nos lo penalizaban. La suerte que hemos tenido es que solo íbamos 1-0, nos podrían haber metido más goles. Era posible la remontada. Hemos salido con la intención de empatar rápido», afirmó.

También continúa el idilio goleador del de Badalona como blanquiverde, ahora de la mano de su segunda diana en Segunda División, desde el lateral contrario al habitual incluida: «El míster me conoce ya de tantos años trabajando con él, sabe que me adapto a cualquier posición, donde él me diga trato de dar lo mejor de mí, estar a la altura. Obviamente, a mí me gusta incorporarme al ataque, por la izquierda no es lo mismo. He intentado dar lo mejor que he podido, lo máximo. Por suerte me he podido encontrar con el gol en el último minuto, eso te da más confianza también», confesó ilusionado.

Además, la victoria también sirve para evidenciar el cambio de dinámica a domicilio en los de Ania, que suman dos victorias consecutivas y tres citas puntuando. «Ha costado, hemos vivido una dinámica muy mala fuera de casa en la primera vuelta. Teníamos muchas ganas de cambiarla, pudimos hacerlo en Oviedo. Seguimos con la racha de victorias fuera, ojalá que se pueda alargar», apostilló.