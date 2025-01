El Córdoba vuelve a Castalia, territorio amigo

El Córdoba CF se olvida de mercado, de lesiones, de la primera derrota en El Arcángel de la temporada y hasta de los penaltis y las tarjetas. El equipo de Iván Ania afrontará este domingo (18.30 horas) en Castellón el segundo envite del año 2025 y la jornada 23 del campeonato de Liga de Segunda División con la necesidad de puntuar, al menos, para compensar la caída de El Arcángel como fortín, el pasado domingo el Almería (0-3), que demostró en Córdoba de las razones por las que es líder de la competición.

Bajas y altas

Sin tiempo a lamerse las heridas y con ánimo de volver a morder, el Córdoba CF viajará a Castellón con varias bajas. La primera, por sanción. Calderón fue expulsado ante el Almería por agarrar por detrás a Luis Suárez cuando era el último defensor y no entró en la lista de la expedición blanquiverde. Su lugar en el campo lo ocupará, probablemente, Marvel. El marroquí, muy criticado en su labor como central, ha encontrado la redención en el lateral zurdo, ya que cuajó buenas actuaciones en el Ciutat de Valencia y en Oviedo, donde se produjo la primera victoria visitante de la temporada del Córdoba CF. De nuevo tendrá Iván Ania un agujero en el centro de la defensa para el encuentro contra el CD Castellón, ya que no podrá contar por lesión con Matías Barboza ni con José Antonio Martínez. Lo del malagueño parece más precaución ante las lesiones sufridas a lo largo de la campaña –y una posible salida en forma de cesión-, mientras que lo del onubense es un problema recurrente. En todo caso, Martínez demostró en el mes largo que tuvo continuidad ser el mejor central de la plantilla, pero es Adrián Lapeña el más fiable de ellos. Un Adrián Lapeña que regresa tras lesión y al que no parece que el mercado le vaya a hacer mella. Por lo tanto, esa última pareja de centrales actuará en Castalia, la sexta de la temporada, para intentar detener los ánimos atacantes de los que presume el equipo de Dick Schreuder. Lapeña y Sintes estarán protegidos por la espalda por Carlos Marín y por Marvel y Carlos Isaac en los costados, mientras que por delante podría tener su opción, ya desde su llegada y tras apenas tres entrenamientos el nuevo fichaje blanquiverde: Alberto del Moral. El de Villacañas regresa a casa momentáneamente y lo hace para tener importancia en el equipo titular de Iván Ania, por lo que peleará la posición, principalmente, con Isma Ruiz y, en segunda instancia, con Álex Sala, ya que Theo Zidane parece más orientado a zonas más avanzadas y sus rivales por el puesto son más Jacobo González y otro recién llegado, Jon Magunazelaia. Christian Carracedo es indiscutible, casi igual que Adilson Mendes, mientras que Ander Yoldi busca su posición en la zona de ataque, en donde también es fijo Antonio Casas, pichichi del conjunto blanquiverde.

Marvel realiza un pase durante la visita del Córdoba CF al Racing de Santander. / LOF

Enfrente habrá un Castellón que sólo ha sumado dos puntos más que el Córdoba CF y que aspira, aunque lo haga “por lo bajini”, a pelear una plaza en las eliminatorias de ascenso a Primera División. De ahí que planee cambiar media docena de hombres en este mercado invernal, de los que tres o cuatro ya están en la rampa de salida o se han desvinculado del club orellut. El próximo será David Flakus. El delantero esloveno, fichado al Hellas Verona el pasado verano, no ha cuajado en Castalia y todo apunta a que saldrá cedido, ya que maneja varias ofertas del extranjero e incluso una del Murcia, de Primera Federación. La salida de Flakus no deja huérfano, ni mucho menos el ataque albinegro, ya que Schreuder recuperó de su lesión a Jesús de Miguel, también regresó en este mercado invernal Ousmane Cámara, cuenta también con el canterano Marco, así como el recién incorporado en enero Markanich. Como siempre, lo más destacado del Castellón de Schreuder será la estampida en la que convierte cada jugada de ataque, aunque también da muestras de un desequilibrio defensivo más que evidente. De hecho, el Córdoba CF fue, precisamente, el único equipo que la pasada temporada, en la que el Castellón ascendió como campeón del Grupo 2 de Primera Federación, que ganó los dos encuentros a los blanquinegros. Aún queda en la retina aquel 2-3 blanquiverde en Castalia cuando el equipo de Iván Ania perdía en el minuto 90 por 2-1, pero los mazazos de Diarra y de Simo lograron un triunfo espectacular de los cordobesistas.

Se le da bien

No fue nada extraño lo que ocurrió, ya que Castalia es territorio amigo para el Córdoba CF, que no pierde en el campo orellut desde la temporada 1994-95, cuando cayó por la mínima (1-0) en la primera jornada de la liguilla de ascenso a Segunda División A, a pesar de que los locales jugaban en inferioridad numérica desde el minuto 31 por expulsión de Fenoll. El gol del blanquinegro Fermín en el minuto 85 ya auguraba que una vez más, el Córdoba CF iba a nadar para morir en la orilla e iba a tener que quedarse un tiempo más en el pozo de la Segunda B. En Segunda División, el Castellón no gana al Córdoba CF en Castalia desde la temporada 1977-78, ya que la última visita del Córdoba CF en la categoría de plata se produjo en la última jornada de la 2009-10. Con un Castalia con apenas 500 espectadores y con el Castellón ya descendido matemáticamente desde hacía varias semanas, el conjunto blanquiverde se impuso por la mínima (0-1) con gol de Asen.

Los futbolistas del Córdoba CF celebran la victoria ante el Castellón en Castalia del pasado curso. / Francisco fernández

Por lo tanto, no es Castalia un campo cerrado, precisamente, para un Córdoba CF que, además, ya dejó claro la pasada temporada, en Primera Federación, que sabe meterle mano al equipo de Schreuder. El reto será repetir la hombrada de la pasada campaña y mantener la buena estadística histórica, además de dar un salto clasificatorio sensible teniendo en cuenta que en El Arcángel esperarán durante varias jornadas los equipos más fuertes del campeonato. Si hay un campo donde el Córdoba CF es capaz de ganar es, precisamente, Castalia.

ALINEACIONES PROBABLES Castellón: Gonzalo Crettaz, Chirino, Alberto Jiménez, Salva Ruiz, Gonzalo Pastor, Van den Belt, Moyita, Israel Suero, Mamah, Ousmane Cámara y Raúl Sánchez. Córdoba: Carlos Marín, Carlos Isaac, Adrián Lapeña, Xavi Sintes, Marvel, Isma Ruiz, Álex Sala, Carracedo, Theo Zidane, Adilson Mendes, Antonio Casas. Árbitro: González Esteban (C. Vasco). Hora: 18.30 horas (LaLiga TV Hypermotion). Campo: Castalia.

