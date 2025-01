Castellón-Córdoba CF | Todo lo que debes saber del partido de LaLiga Hypermotion

Se conocen de sobra, se han visto en terrenos de todo pelaje, aunque ahora batallan por casi el mismo objetivo: no salir del fútbol profesional. Y es que los cruces entre el Castellón y el Córdoba CF de hace apenas una temporada tenían lugar en los mismos escenarios, también compartían una buena cuota de jugadores que aún permanecen en sendas plantillas, sí que lo hacen los dos técnicos, Dick Schreuder e Iván Ania, respectivamente, aunque lo que cambia es la ambición, que no es otra que la de no soltar todo lo logrado. Por salir con los tres puntos, un bando u otro, pasa parte de ese fin este domingo en el Municipal de Castalia (18.30 horas), plaza a la que regresan los blanquiverdes con la idea de seguir creciendo lejos de casa.

Dos viejos rivales

En el pasado curso 2023-2024 en Primera Federación se gestó una rivalidad que parece haber traspasado la frontera de las divisiones. En un total de tres ocasiones se han medido albinegros y cordobesistas en el lapso de apenas un año y medio, con un balance alentador: dos triunfos para los andaluces, por un empate, el de esta campaña. La última vez que el Córdoba CF pisó el feudo castellonense lo hizo para llevarse una victoria de prestigio. Sobre la bocina tuvieron que resolver los de Ania, con un agónico gol de Diarra para empatar, más otro de Simo Bouzaidi con la remontada (2-3), en la cita que también significó dosis de ilusión real en un último tramo en el que incluso se soñó con la gesta de lograr el ascenso directo.

No fue el caso, aunque se consiguió por la vía larga. Ya en la primera vuelta de aquel ejercicio quedó otro antecedente ilusionante: victoria autoritaria por 2-0 en El Arcángel. No pudo ser así, no obstante, en la visita más reciente de los de la Comunidad Valenciana al fortín ribereño, saldada con tablas por 2-2 tras una cita extraña. Comenzó el Castellón poniéndose por delante, y con una ventaja de dos tantos, al descanso, mientras que tras la reanudación una tormenta de juego blanquiverde igualó el asunto. Ahora, ante el último envite asegurado de ambos contendientes en la 2024-2025, lo que se busca es otro triunfo que desbalancee la ecuación.

Los futbolistas del Córdoba CF celebran la victoria ante el Castellón en Castalia del pasado curso. / Francisco fernández

Rendimientos opuestos

La actuación de los dos conjuntos también ha sido prácticamente asimétrica en lo que va de calendario. Como un tiró comenzó el club orellut, si bien con el avance de las jornadas ha ido perdiendo empaque. En las primeras semanas, sin ir más lejos, fue la revelación de LaLiga Hypermotion, instalándose en la zona cabecera e incluso entrando en ciertas quinielas como un nuevo aspirante sorpresivo al ascenso. Todavía no ha sido desechado, ciertamente, aunque las cifras de las últimas comparecencias lo han sacado de los puestos de privilegio, concretamente hasta llevarlo a la media tabla, la decimotercera plaza, a solo dos puntos de distancia que actualmente marcan los de Iván Ania, decimosextos.

En línea contraria, el Córdoba CF ha ido calibrando conforme cogía temperatura en Segunda División. Pese al pasado revés ante el Almería, atraviesa uno de sus mejores momentos de forma, con seis puntos sobre las cifras que delimitan la zona de descenso. Cerró el 2024 sumando diez de los 12 posibles, por lo que el objetivo de la ocasión es resarcirse del revés ante los indálicos con una victoria balsámica en Castalia. Además, de lograr los tres puntos adelantarían al Castellón en la tabla.

La propuesta orellut

Si alguien conoce de buena mano lo compleja que es la filosofía de Dick Schereuder es precisamente Iván Ania, que cuenta con una considerable nómina de pulsos con el neerlandés a la espalda. “Un rival de los más difíciles de la categoría por la propuesta que tiene. Un equipo muy ofensivo, muy presionante, que llega con muchísima gente al área”, adelantó el técnico blanquiverde tras la sesión de trabajo del viernes.

También conoce cómo hacerle frente. Hacerse con el balón y mantener la concentración atrás son algunas de las premisas sobre las que más ha insistido el asturiano a lo largo de la semana de preparación. Imprescindibles son para paliar la mordiente de un rival que es el quinto, junto al Zaragoza, que más anota de toda la categoría (31), a la vez que el tercero, que más tantos encaja hasta la fecha (32). No hay que olvidar, eso sí, que los cordobeses son los que más goles en contra registran todavía, empatados a nada menos que 36 con el Cartagena.

Lance del choque de la primera vuelta entre el Córdoba CF y el Castellón en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Las novedades

No será una excepción el cruce del domingo en el terreno de bajas. Siguen en la enfermería tanto Matías Barboza como José Antonio Martínez, más ahora el añadido por la sanción de José Calderón, que vio la tarjeta roja directa en el duelo con el Almería. Por tanto, deberá volver Iván Ania a componer la primera línea con varios condicionantes, con el nombre de Marvel cogiendo fuerza sobre la mesa para ocupar la demarcación de lateral izquierdo, mientras que la pareja Sintes-Lapeña apunta a repetir titularidad como ya hizo el pasado 12 de enero en El Arcángel.

En clave local, lo que habrá son altas, sin embargo. Esta semana ha confirmado el Castellón la incorporación del mediocentro serbio Miloš Jojić, procedente del Riga letón, así como la inclusión de Gio Zarfino -que estaba a prueba- en su plantilla, tras superar el período de examen junto al equipo del futbolista uruguayo, también ubicado en la medular. Por parte califal, el protagonista es Alberto del Moral, segundo fichaje -cedido- del mercado.

De nuevo a domicilio

Como último aliciente, los cordobeses se preparan para viajar a suelo castellonense con la idea de dar continuidad a su reciente buena racha como visitantes. Dos citas consecutivas llevan sin caer derrotados, traducidos en el empate ante el Levante en el Ciudad de Valencia, donde se rondó la hazaña, y la posterior campanada en el Carlos Tartiere frente al Oviedo (2-3), escenario en el que se selló la ansiada primera victoria a domicilio de la entidad en Segunda División media década después.

Por tanto, quiere el bloque no bajarse de la cresta de la ola en su estreno lejos de casa en el 2025, crucial en todos los sentidos para mantener la dinámica y, de paso, seguir poniendo tierra de por medio con la zona baja, en la que la lucha también está siendo total entre implicados.

Los futbolistas blanquiverdes celebran el gol de Martínaz ante el Oviedo. / LOF

