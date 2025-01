Monterrubio fija el rumbo en el Córdoba CF: "No vamos a dar volantazos en medio de la temporada"

Habrá más movimientos. Esa es la certeza que ya deslizaban desde las altas esferas del Córdoba CF semanas atrás y que, con la reciente llegada de Alberto del Moral -cedido por el Oviedo-, sigue vigente. Así se ha confirmado desde la comisión deportiva blanquiverde, encabezada por el CEO, Antonio Fernández Monterrubio, y el director deportivo, Juan Gutiérrez «Juanito», quienes, durante la presentación oficial del mediocentro en El Arcángel este jueves, dejaron claro que el club aún tiene trabajo por delante en el mercado invernal. «No podemos dar volantazos, menos a mitad de temporada. La estrategia es la misma, que pueda venir uno o dos más, no cambia. Son movimientos de mercado, si se presenta la oportunidad», adelantó el sevillano, admitiendo que la planificación sigue en marcha.

Fichajes, salidas y Lapeña

Y es que con dos incorporaciones ya formalizadas, la idea de «tocar todas las líneas» continúa abierta. En tres o cuatro se estimaron los desembarcos para este mercado, por lo que, como mínimo, aún se espera una última incorporación con la que rematar la plantilla. «No nos planteamos un número concreto, queremos reforzar al equipo de la mejor manera posible. No vamos a traer a un jugador por traer, solo si hay mejora. Tenemos clara la idea, viendo cuáles son las mejores oportunidades», expresó Juanito. «Tratamos de atraer a jugadores totalmente implicados, ese es el objetivo», añadió.

Diferente es el escenario de las salidas, también adelantadas -aunque aún sin confirmar- por parte de la dirección deportiva. Son los menos habituales los que más papeletas juegan en este sentido, con algunos nombres propios como Kuki Zalazar o Genaro Rodríguez en el foco, aunque, en las últimas fechas, también otra pieza se ha añadido a la ecuación: Adrián Lapeña. «Había ofertas por jugadores, no solo por Lapeña. No lo vamos a comentar», zanjó Monterrubio.

Juanito repasa la actualidad blanquiverde durante la presentación de Alberto del Moral. / MANUEL MURILLO

En el hipotético escenario de una salida del defensor central riojano, no obstante, Juanito sí aventuró posibles operaciones, tanto condicionadas o independientes: «Es una posición en la que hemos tenido problemas a nivel de lesiones, de rendimiento no tanto. No solo nos preocupa, nos ocupa. Estamos dándole vueltas, no es fácil encontrar a un jugador que dé totales garantías, es un puesto muy específico, necesita de jugadores que estén en forma. En el caso de la posibilidad de que saliera Lapeña, es una posición segura a reforzar. Ahora es solo una que estamos valorando», confesó.

«Tenemos la suerte de, al disponer de una plantilla corta, la mayoría de los jugadores han sido protagonistas en esta primera vuelta. Son jugadores que son apetecibles para muchos clubes, están llegando muchos ofrecimientos. Todos buscan lo mejor, el jugador muchas veces se va a agarrar a la posibilidad de encontrar lo mejor posible», apuntó de nuevo el director deportivo, confirmando que son varios los futbolistas con ofertas para salir del club.

El viaje a Baréin

En otra parcela, también tuvo tiempo Antonio Fernández Monterrubio de repasar su reciente viaje a Baréin, escenario donde se sigue planificando -y gestando- el futuro del Córdoba CF: «Estoy muy contento, ha ido muy bien. Hemos visto muchos temas de futuro, institucionales, comerciales, económicos... Seguimos trabajando y en contacto directo. Espero que pronto empecemos a ver alguno de esos proyectos y los podamos comunicar y explicar», apostilló, una vez más sin desvelar sus cartas.