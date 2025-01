La izquierda en el Córdoba CF: problema y paradoja

El Córdoba CF regresó el pasado domingo a la Liga con una derrota en El Arcángel, la primera de la temporada, ante el líder, un Almería que demostró en el coliseo ribereño los motivos de su liderazgo y el mayor poderío económico que tiene sobre el resto de los rivales de la competición. El 0-3 reflejó en el marcador la diferencia abismal -sobre todo económica- que existe entre el Almería y el Córdoba CF, un resultado que se fraguó, fundamentalmente, por la sexta expulsión de la campaña de un jugador blanquiverde, en este caso, Calderón, que vio la roja directa al agarrar de la camiseta por detrás a Luis Suárez cuando éste enfilaba en solitario la portería de Carlos Marín.

Nadie hace más faltas que el Córdoba CF

Quizá explica esa diferencia el hecho de que el Córdoba CF igualó su récord de faltas en un partido en esta temporada, con 23 infracciones a lo largo de los 90 minutos, igualando el techo marcado en la jornada 3, en la que el conjunto blanquiverde también cometió 23 faltas en su visita al Martínez Valero, en Elche. El equipo de Iván Ania sigue siendo el que más infracciones comete en toda la Segunda División, con 359 en 22 jornadas. No deja de ser sintomático que la segunda marca de la temporada en faltas cometidas también la dejara el Córdoba CF ante el Almería, en el Juegos del Mediterráneo, con 21, partido en el que cayó por 4-0, igualando las también 21 infracciones que cometió en Oviedo, último partido del 2024 en el que el conjunto blanquiverde se impuso por 2-3.

Calderón comete una falta sobre un jugador del Elche. / LOF

Pero en lo que se refiere al flanco izquierdo, ese que tantos quebraderos de cabeza está dando al Córdoba CF y a Iván Ania esta temporada, es evidente que parece lejos de solventarse y nada apunta a que el mercado invernal sea aprovechado en El Arcángel para solventarlo. De hecho, ante el Almería no pudo actuar Marvel por sanción y el marroquí está llamado a ser el relevo de Calderón en el lateral zurdo, la próxima jornada en Castellón, tras sus buenas actuaciones en esa zona, tanto en Oviedo como en Valencia, ante el Levante. Pero es evidente que esa zona preocupa, y no poco, a Iván Ania, que el pasado domingo comenzó resolviendo la expulsión de Calderón colocando a Carlos Albarrán como improvisado lateral zurdo y, finalmente, decidió dar entrada el último cuarto de hora a Álex López. No está claro si tuvo que ver el error del de Badalona en el segundo gol rojiblanco, el caso es que el técnico asturiano decidió darle la recta final del encuentro al canterano cordobesista, quizá pensando ya en el encuentro de la próxima jornada, en Castalia.

Sin Calderón, el Córdoba CF no pierde

Porque la paradoja con las ausencias de Calderón está ahí. Álex López, precisamente, fue el encargado de relevar al de Paradas en su primera ausencia del año, por sanción, en Albacete. Pese a que el encuentro del Córdoba CF en general, y de Álex López en particular, no fue sobresaliente, el conjunto blanquiverde arrancó su primer punto lejos de El Arcángel en el Carlos Belmonte, gracias a aquel disparo desde fuera del área de Jacobo González que salvó el empate para el conjunto blanquiverde.

Álex López, la pasada temporada, en el encuentro frente al Algecias. / MANUEL MURILLO

La segunda ausencia de Calderón en un once titular, en esta ocasión por lesión, fue en Valencia, ante el Levante. Ante la continuidad que logró con la pareja Sintes-Martínez en el eje de la zaga gracias al buen estado físico del onubense, el técnico asturiano se decantó por colocar a Marvel en el lateral zurdo. Y el Córdoba CF volvió a salvar un punto (2-2) ante uno de los candidatos a las eliminatorias de ascenso. Por si fuera poco, la tercera ausencia de Calderón en el once titular se produjo poco después, en Oviedo, en la última cita del 2024, en esta ocasión, por decisión técnica. Es cierto que a los 31 minutos de partido (con 0-2 en el marcador), Calderón saltó al terreno de juego en sustitución del lesionado Martínez, con lo que Marvel regresó al eje de la defensa, pero el partido se inició con el marroquí en el lateral y cuando el de Paradas entró, el choque se encontraba bien encarrilado para los intereses cordobesistas. El caso es que la paradoja se centra en que en los tres partidos en los que el Córdoba CF saltó sin Calderón en su once titular el equipo blanquiverde no conoce la derrota: empató en Albacete y Valencia y ganó en Oviedo.

Ahora, el próximo domingo el Córdoba CF visita Castalia y saldrá de nuevo sin Calderón en el once titular. Sea Álex López o Marvel -también ahí habrá debate- el que ocupe su puesto, los antecedentes señalan que el Córdoba CF no pierde con ellos desde el inicio en el lateral izquierdo.

