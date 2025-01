El Almería golea al Córdoba CF y asalta El Arcángel

El Córdoba CF inició en El Arcángel el año 2025 de una manera muy distinta a como acabó el 2024, al que despidió siendo uno de los dos equipos de Segunda imbatidos en casa tras el cierre de la primera vuelta, por lo que el líder, el Almería, fue el primer equipo de la temporada 2024-25 que se llevó los tres puntos del coliseo ribereño al golear al conjunto cordobesista por 0-3, con goles de Luis Suárez, de penalti, Leo Baptistao y Nico Melamed. El encuentro fue igualado y abierto hasta el inicio de la segunda parte, cuando con 0-1 en el marcador, Calderón fue expulsado justamente por un agarrón sobre Luis Suárez cuando el colombiano encaraba en solitario a Carlos Marín. Así, el líder, que llegaba embalado a El Arcángel, también pasó por encima de un Córdoba CF que se vio impotente en la segunda parte para intentar contenerle en inferioridad numérica.

Regreso al fortín

El Córdoba CF regresaba a El Arcángel en el 2025 con un once marcado por las bajas sufridas atrás. Iván Ania debía alinear a su sexta pareja de centrales diferente en toda la temporada colocando a Adrián Lapeña -que regresaba tras lesión- junto a Xavi Sintes. El asturiano se decantaba por Carlos Isaac para el lateral derecho, volvía a confiar en el trivote con Theo Zidane ejerciendo de mediapunta y con sus dos mejores extremos, Adilson Mendes y Christian Carracedo, para buscar en la punta de ataque a Antonio Casas.

Ania consuela a Calderón tras la expulsión del jugador ante el Almería, este domingo. / A.J. GONZÁLEZ

En el inicio se vio que el encuentro se iba a tener que trabajar, y mucho, sin balón. La lucha en el mediocampo era denodada. Theo Zidane intentaba sacar de su sitio a Lopy. Álex Sala pugnaba siempre por escabullirse de Quintanilla e Isma Ruiz ayudaba a sus centrales en la puesta en acción del balón para evitar la presión que ejercía el conjunto rojiblanco en línea de tres cuartos. La lucha era igualadísima y tanto el Córdoba CF como el Almería buscaban la sorpresa por fuera, sin éxito. Quintanilla conectó con Luis Suárez, que firmó el primer disparo a puerta del encuentro (min. 3) pero ya el Córdoba CF había tenido un par de llegadas con cierta intención, a cargo de Theo Zidane y Carracedo.

Las transiciones del Almería eran muy rápidas y al Córdoba CF le costaba domar al líder, que disfrutaba de demasiada facilidad en su centro del campo para darse la vuelta y mirar a sus atacantes con la intención de conectar con ellos. La calidad del equipo indálico se dejaba ver sobre el terreno de juego pero el Córdoba CF no sólo no le perdía la cara al encuentro, sino que lograba equilibrarlo. No había ocasiones, no había grandes paradas, pero la tensión competitiva se palpaba constantemente y la amenaza sobre las porterías se hacía notar desde la grada siempre. Quizá otro de los puntos que podía preocupar al Córdoba CF eran los avisos que generaba Pozo por la derecha ante Calderón, mientras que Adilson medía su velocidad con Marc Pubill de forma insistente. El equilibrio era absoluto y cerca del minuto 20 se pudo ver la primera ocasión, la más clara de la primera parte, con un disparo desde la corona del área a cargo de Christian Carracedo ante el que Maximiano tuvo que sacar una mano prodigiosa. En el saque de esquina correspondiente, Edgar González sacó el balón casi desde la línea de gol. Pero apenas fue un espejismo, porque ya no hubo ocasiones para unos ni otros.

Moreno Aragón rompe la igualdad

La igualdad la rompería Moreno Aragón. El colegiado adscrito al comité madrileño decretó penalti cuando el partido llegaba al minuto 30. Una falta lateral a favor de los rojiblancos terminó con un agarrón de Theo Zidane sobre Marc Pubill dentro del área que el colegiado señaló la pena máxima en una acción de las que hay no pocas en cada partido de Liga, cada fin de semana. Luis Suárez se dispuso desde los 11 metros a adelantar al Almería, a pesar de que Carlos Marín, el parapenaltis del fútbol español, le adivinó la intención. Si la pena máxima admite debate, como casi todas, no lo que no lo admite es que el Córdoba CF cometió el décimo penalti en 22 jornadas de Liga, algo que debería tener una revisión interna.

Antonio Casas, en el suelo, rodeado de jugadores del Almería. / A.J. GONZÁLEZ

No encajó bien el Córdoba CF el 0-1. No se vino abajo, ni mucho menos, pero no tuvo la misma fluidez ni la misma clarividencia a la hora de presionar que sí mostró en la primera media hora. De hecho, hasta Carlos Isaac vio la amarilla por una entrada a Nico Melamed y lo mejor que le pudo pasar al equipo de Iván Ania fue que llegara el descanso para así poder reordenar ideas y afrontar la segunda parte con la intención de, al menos, salvar un punto.

Expulsión de Calderón y final

Pero todo se vino abajo nada más salir de vestuarios. En un gran balón largo sobre Luis Suárez, Calderón tuvo la mala idea de agarrar al colombiano cuando el delantero rojiblanco se marchaba, solo, a la búsqueda de Carlos Marín. Si la cartulina roja admite debate, como casi todas, lo que no lo admite es que el Córdoba CF vio la quinta roja directa en 22 jornadas de Liga, algo que debería tener una revisión interna. Para el espectador neutral poca discusión admitía, en realidad, la roja al lateral zurdo blanquiverde, que con su marcha a vestuarios abortaba cualquier opción de reacción por parte del Córdoba CF.

Es más, muy pocos minutos después y para despejar dudas, el Almería lograba el segundo gol, a través de Leo Baptistao, que se encontró en el área un rechace del recién entrado Carlos Albarrán y lo aprovechó al máximo para batir de nuevo la meta blanquiverde.

Iván Ania intentó reactivar a su equipo con un triple cambio, incluyendo el debut con la blanquiverde Jon Magunazelaia, al que acompañaron Kuki Zalazar y Ander Yoldi, mientras que Rubi sentó rápidamente a Leo Baptistao tras su gol dando entrada al campo a Sergio Arribas.

El partido quedó completamente cerrado. Costaba trabajo imaginar que tan sólo unos minutos antes, incluso con el 0-1 en el marcador, el primer partido del año en El Arcángel continuaba siendo un encuentro absolutamente abierto. Pero en sólo cinco minutos de la segunda parte, la más mínima opción de competir se esfumó con la roja a Calderón y el segundo tanto indálico.

Así, el segundo acto en realidad apenas tuvo historia. Rubi dio entrada a hombres menos habituales, como Lázaro, y otros que regresaban tras lesión, como Robertone. No debía ocurrir ya nada, pero sí ocurrió: el tercer tanto visitante, obra de Nico Melamed, también con cierta fortuna para el Almería, ya que el atacante rojiblanco se benefició de un rebote a favor.

Quizá lo peor para el Córdoba CF no fuera la derrota en sí, sino la imposibilidad de sacar conclusiones de una segunda parte que apenas existió y dejar, además, un registro estadístico, esos que tanto han gustado a lo largo de la primera vuelta, aunque en este caso, nada positivo. El Almería rompió la inexpugnabilidad de El Arcángel en el primer compromiso del 2025 y dejó en diez el número de partidos consecutivos imabatido del Córdoba CF en su estadio.

FICHA TÉCNICA 0-Córdoba: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Xavi Sintes, Calderón, Isma Ruiz, Álex Sala, Theo Zidane, Carracedo, Adilson Mendes, Antonio Casas. Entrenador: Iván Ania. Cambios: Albarrán por Theo Zidane (50’), Magunazelaia por Carlos Isaac (58’), Ander Yoldi por Álex Sala (58’), Kuki Zalazar por Adilson Mendes (58’), Álex López por Antonio Casas (75’). 3-Almería: Luis Maximiano, Marc Pubill, Chumi, Edgar González, Bruno Langa, Lopy, Quintanilla, Pozo, Nico Melamed, Leo Baptistao, Luis Suárez. Entrenador: Rubi. Cambios: Sergio Arribas por Leo Baptistao (56’), Robertone por Quintanilla (70’), Lázaro por Nico Melamed (70’), Kaiky por Lopy (75’), Arnau Puigmal por Marc Pubill (75’). Goles: 0-1 (31’) Luis Suárez, de penalti. 0-2 (52’) Leo Baptistao. 0-3 (69’) Nico Melamed. Árbitro: Moreno Aragón (Comité Madrileño). Mostró amarillas a Luis Suárez (23’), Álex Sala (26’), Theo Zidane (28’), Carlos Isaac (42’), . Expulsó a Calderón en el minuto 46. VAR: Gálvez Rascón (Comité Madrileño). Incidencias: El Arcángel. Jornada 22 de Liga en Segunda División. 17.897 espectadores.

