El Córdoba CF reabre El Arcángel con un duelo de alta intensidad

Vuelve la competición a El Arcángel. Regresa el Córdoba CF a la Segunda División y comienza un año natural en el fútbol de plata, algo que no se veía en el coliseo ribereño desde el 2019. Y lo hará por todo lo alto, porque el equipo de Iván Ania recibirá, con el apoyo de su parroquia, al líder de la Liga.

El rival más fuerte

El Almería comparecerá en El Arcángel en su mejor momento de la temporada. El equipo indálico no cae en Liga desde el pasado octubre, cuando perdió en el Carlos Tartiere en inferioridad numérica (3-2) y, de hecho, finalizó aquel encuentro con nueve jugadores sobre el campo. Una docena de partidos invicto, a lo que hay que añadir su buena actuación en la Copa del Rey. De hecho, el torneo eliminatorio acutará de aliado del Córdoba CF, ya que el entrenador rojiblanco, Rubi, deberá pensar que en tres días recibirá en el Juegos del Mediterráneo al Leganés en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey. Ya ocurrió en el encuentro de la primera vuelta. El Almería se impuso por 4-0, pero hasta el minuto 53, instante de la lesión de José Antonio Martínez, el resultado era de 0-0. El once dispuesto por Rubi no era el más fuerte que podía alinear y en el segundo acto se combinó la baja del central blanquiverde con determinados cambios en el conjunto rojiblanco para que el castillo de naipes se derrumbara en apenas media hora. Por lo tanto, el Córdoba CF deberá fijarse en lo bueno que hizo en aquella primera hora, que no fue poco, y no tanto en la última media hora.

Los jugadores del Almería celebran uno de sus goles ante el Córdoba CF en la primera vuelta. / LOF

Además, Rubi no podrá contar con un pilar como Melero, sancionado, por lo que a pesar de que llega a El Arcángel el equipo más fuerte de la Liga, no es menos cierto que lo hace mirando de reojo a la Copa del Rey y con la baja de un centrocampista importante para su esquema, como lo es Melero. Ya no es este Almería aquel que comenzó el primer bimestre de Liga siendo el más goleado de la competición y que se situaba en el sótano de la tabla. Pero tampoco este Córdoba CF es aquel que visitó la zona de descenso en varias jornadas tras mostrar algo más que dudas defensivas y ser el visitante más amable de la categoría.

El arreón de diciembre

El equipo de Iván Ania protagonizó un fabuloso esprint en el mes de diciembre y tras sumar 10 puntos de los últimos 12 en juego del 2024 logró meter la mayor distancia al descenso de toda la temporada, seis puntos. Además, consiguió su primera victoria a domicilio de la temporada, en Oviedo, una plaza nada fácil (2-3), por lo que esa especie de maldición que sufrió en la primera vuelta en sus partidos lejos de casa pasó a mejor vida. De hecho, el parón navideño le llegó al Córdoba CF en el peor momento posible, ya que se encontraba ofreciendo en ese instante la mejor imagen en los cuatro meses de competición.

Obolskii, en el centro de la imagen, celebra su gol junto a Adilson y Theo Zidane en Oviedo. / LOF

Ese será el reto para el Córdoba CF del 2025: prolongar lo demostrado en la recta final del 2024 y, para ello, tendrá al mejor (o peor, según se mire) rival posible: el líder de Segunda División, para así protagonizar un duelo de alta intensidad en el estreno de año en El Arcángel.

Para ello, el once de Iván Ania no será fácil de acertar. Por un lado, la pareja de centrales parece obligada, con Adrián Lapeña y Xavi Sintes, ya que Marvel estará sancionado y José Antonio Martínez y el recién renovado hasta 2027 Matías Barboza no se encontrarán disponibles para poder dar el cien por cien. Con Carlos Marín en la portería y Calderón también como única opción en el lateral zurdo, Carlos Isaac y Albarrán pelean por la posición de carrilero diestro. Mientras se hace efectivo el regreso de Alberto del Moral, Isma Ruiz volverá a sostener al equipo en mediocampo y su compañía puede ser individual, con Álex Sala o Theo Zidane o, por qué no, dual, con ambos en el terreno de juego. Carracedo a la derecha también parece fijo, al igual que Antonio Casas en la punta de ataque. La banda izquierda podrá depender de la pelea en la mediapunta, aunque Adilson Mendes, en plenas condiciones físicas, casi siempre ha sido una garantía, lo cual deja en el aire una pregunta: ¿quién será el sacrificado para que juegue Magunazelaia? ¿O será el vasco, precisamente, el sacrificado? Sea como fuere, el encuentro inicial del 2025 será un duelo intenso entre el Córdoba CF y el Almería.

ALINEACIONES PROBABLES Córdoba: Carlos Marín, Carlos Isaac, Adrián Lapeña, Xavi Sintes, Calderón, Isma Ruiz, Álex Sala, Theo Zidane, Christian Carracedo, Adilson Mendes, Antonio Casas. Almería: Luis Maximiano, Marc Pubill, Chumi, Edgar González, Álex Centelles, Lopy, Sergio Arribas, Arnau Puigmal, Nico Melamed, Leo Baptistao, Luis Suárez. Árbitro: Moreno Aragón (C. Andaluz). Hora: 14.00 horas (LaLiga TV Hypermotion). Campo: El Arcángel.

