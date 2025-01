Córdoba CF-Almería | Todo lo que debes saber del partido de LaLiga Hypermotion

De nuevo en faena. Ya le toca dejar atrás la tranquilidad de las festividades navideñas y enfocarse en lo próximo al Córdoba CF de Iván Ania, que este domingo abre su agenda de cruces del 2025 en Segunda División con una cita de calibre, quizá del más alto: ante el Almería en El Arcángel (14.00 horas). En busca de imponer su buen momento ante el líder -que también llega lanzado-, a la par que mantener el cerrojo en casa, se vienen preparando precisamente los blanquiverdes, que en su primera cita del nuevo año deberán buscar la forma de frenar a uno de los equipos más en forma de todo el fútbol profesional.

Dos rachas inquietantes

Y es que el cuadro indálico llega presumiendo de una dinámica positiva sin parangón. Desde el pasado mes de octubre no conoce la derrota, entre tanto, ha sumado la friolera de 12 victorias y tres empates en sus últimas 15 actuaciones. Así también ha pasado de pugnar por escapar de la tabla baja a instalarse en las alturas de la zona noble, con un total de 38 puntos. También llega reforzado por su reciente ponencia copera: goleó al Sevilla por 4-1 para avanzar a octavos.

Por otro lado, tampoco es baladí la situación del Córdoba CF. Los califas preparan el cruce en su mejor momento de la temporada, tanto en lo deportivo como en lo anímico -no así en lo físico-. Diez de los últimos 12 puntos lo avalan, máxime con los tres que se sumaron tras tumbar al Real Oviedo (2-3) durante la última cita del 2024. Con ellos, además, se pasó de codearse con el descenso a ahora aventajarlo en otros seis, que por primera vez saben a calma.

Martínez celebra su gol ante el Oviedo en el último partido del 2024. / LOF

Casero contra visitante

No queda ahí el cruce de estadísticas. Los de Iván Ania siguen siendo, junto al Levante, el único equipo que no ha conocido la derrota en su feudo este ejercicio. Con 22 puntos sumados de 30 posibles -seis victorias y cuatro empates-, El Arcángel se posiciona como el cuarto estadio más inexpugnable de la categoría. Solo Castellón, Zaragoza, Málaga y Burgos han conseguido salir indemnes de ahí. Además, los números en ataque y defensa avalan a los blanquiverdes: 20 goles a favor, nueve en contra y cuatro porterías a cero.

Sin embargo, el Almería no se queda atrás. Los indálicos, dirigidos por Rubi, han demostrado ser un rival temible lejos de casa, ostentando el título de segundo mejor visitante de LaLiga Hypermotion en lo que va de campaña, solo por detrás del Racing de Santander (22). Con 18 puntos cosechados de 33 posibles y 20 goles marcados -el mejor registro a domicilio-, los números son otro argumento. No son infalibles, eso sí, y su talón de Aquiles reside en la defensa, con 17 tantos encajados. Apenas en una ocasión lograron dejar su portería a cero a domicilio, concretamente en Tenerife (0-1).

Los jugones almerienses

Aún más dimensión cobra el pleito a la hora de analizar el arsenal de talentos que aloja la plantilla almeriense. La encabeza el pichichi de la categoría de plata, Luis Suárez (16), quien ya sabe lo que es batir a la escuadra cordobesa esta temporada. El delantero colombiano, envuelto en una reciente situación legal por presuntos malos tratos, llega tras una semana convulsa y tentado por ofertas del extranjero. Sus mejores socios en la faceta anotadora hasta el momento están siendo el veterano Leo Baptistao (6) y Sergio Arribas (5).

En defensa, la pareja Chumi-Edgar González viene formando un muro fiable, mientras en el mediocampo sobresale Nico Melamed, nuevo cerebro almeriense, escoltado por el emergente Dion Lopy. Aunque Melero será baja por sanción -sensible-, el banquillo indálico sigue cargado de talento, con nombres como Álex Pozo, Kaiky, Baba y Arnau Puigmal esperando su momento.

Luis Suárez celebra su gol ante el Córdoba CF en la cita de la primera vuelta de Liga. / LOF

Las bajas de Ania

Por contra, no será tarea sencilla para el Córdoba CF armar su primer once de la segunda vuelta. En él no podrán estar los lesionados Matías Barboza -recayó el lunes- ni tampoco José Antonio Martínez, que se mantienen en la enfermería otra jornada. Especialmente preocupante se antoja la situación del malagueño, renovado hasta 2027, que a lo largo de la 2024-2025 solo ha podido participar en tres citas, dos ligueras y una en Copa, con 121 minutos como balance.

No podrá ser de la partida, ni de la lista, otro zaguero como Marvel -sancionado-, mientras que tanto Isma Ruiz como Jacobo han dejado atrás sus molestias físicas del comienzo de la semana, por lo que, si nada se tuerce, estarán disponibles para Iván Ania a la hora de confeccionar su apuesta del domingo. También regresa Casas, ausente en Oviedo por sanción, y un Carlos Albarrán que se perdió los últimos tres duelos del 2024 por problemas musculares.

El último antecedente

De forma lógica, la gran obsesión cordobesa para la cita será evitar un desenlace similar al del choque de la primera vuelta -que había sido aplazado-, en el que el Almería resolvió el pulso con cuatro goles durante el segundo acto. Sabe, y de buena mano, la formación de El Arcángel que para mantenerse en la cresta de la ola todo pasa por humanizar al temible cuadro dirigido por Rubi, por lo que la apuesta de este fin de semana parece clara: sin prisioneros a por el líder para pescar en sus carencias defensivas.

Habrá que hacerlo, no obstante, procurando echar un cerrojo extra -o un par de ellos- en la retaguardia, en la que los buenos resultados de las últimas citas blanquiverdes contrastan con sus guarismos: en solo seis partidos ha encajado un total de once goles.

Carlos Albarrán pugna por el esférico durante el choque a domicilio ante el Almería. / LOF

Suscríbete para seguir leyendo