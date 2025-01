El rival del Córdoba CF | Así juega el Almería, un líder lanzado en la Liga Hypermotion

Números temibles, presupuesto titánico, fortaleza reafirmada ante un gigante en Copa y con una dinámica envidiable. Parece que todo le va de cara últimamente al Almería, que eligió el último tramo del pasado año, al igual que el arranque de este 2025, como el escenario perfecto para exhibir todo su potencial futbolístico. Frente a eso quiere luchar también el Córdoba CF de Iván Ania, que anda descontando las fechas para su regreso a El Arcángel (domingo, 14.00 horas) con una meta clara en la mente: mandar un mensaje a toda la Segunda División tumbando al líder en el fortín blanquiverde.

Los avales del rival

Y es que deberá bregar, y mucho, el cuadro indálico para sacar algo positivo de un feudo que esta temporada no conoce la derrota. Así se mantiene El Arcángel, que junto al Ciudad de Valencia, hogar del Levante, sigue siendo la única plaza que solo sabe lo que es puntuar a lo largo de la presente campaña. Armas tienen los de Rubi para agitar esa condición, eso sí, también con una racha que sirve como carta de presentación, de lo más inquietante: en sus últimos 15 duelos suman doce victorias, tres empates y ningún revés.

De golear al Sevilla en Copa del Rey y meterse en octavos de final llega el club almeriense (4-1), precisamente, único equipo, junto al Elche -también goleó al Las Palmas-, que todavía se encuentra representando al fútbol de plata en el torneo del KO. El próximo miércoles deberá recibir al Leganés en el UD Almería Stadium, con el pase a cuartos en juego, no sin antes haber probado la dureza de un Córdoba CF que igualmente llega al alza a esta fase del campeonato.

Once inicial del Almería en su duelo de Copa ante el Sevilla. / UD Almería

Mientras los de Iván Ania cerraron el 2024 como el cuarto mejor local de toda la categoría -con un partido menos-, además de rompiendo el maleficio a domicilio con victoria en Oviedo, la entidad presidida por Turki Al-Sheikh hizo lo propio lejos de casa en su última salida, colocándose como el segundo visitante más fiable después de endosar un potente correctivo al Racing de Ferrol en A Malata (1-4). Tan solo en Santander mejoran los registros del Almería fuera de casa, sin ir más lejos, una condición en la que han logrado atar 18 de los 33 puntos totales que se han disputado hasta la fecha.

En el recuerdo, del mismo modo, queda todavía el antecedente de la primera vuelta, que pone a los blanquiverdes sobreaviso. Se impuso con mucha claridad el Almería en su hogar, después de una primera mitad salvable, aunque un segundo acto nefasto (4-0). Mejoró allí la imagen de los cordobeses a domicilio -o al menos por momentos-, por lo que en el segundo capítulo de la historia querrán la revancha.

La mejor plantilla de Segunda

Por otro lado, gran parte de ese buen hacer rojiblanco este curso se debe al rendimiento de varios nombres propios. El más claro es el del pichichi de Segunda, Luis Suárez (16), que ya sabe lo que es marcarle un tanto a la escuadra cordobesa este ejercicio. Después de una semana de compleja situación legal aterriza el colombiano -acusado de presuntos malos tratos sobre su expareja e hijos-, también seducido recientemente por ofertas del extranjero. Sus escuderos para el gol este año están siendo el veterano Leo Batisptao (6) y el talentoso Arribas (5), una de las últimas perlas de la factoría madridista.

No queda ahí el arsenal de jugones. En defensa brillan tanto Chumi como Edgar González, los dos centrales titulares. Después, en mediocampo viene teniendo regularidad Melero -que no estará el domingo por sanción-, en paralelo con un Nico Melamed que se ha hecho el dueño de la medular almeriense. Tampoco se queda atrás el senegalés Dion Lopy, una de las revelaciones, mientras en la segunda unidad la carga de talentos es brutal: no están siendo titulares Pozo, Kaiky, Baba o Arnau Puigmal, entre otros.

Los jugadores del Almería celebran uno de sus goles ante el Córdoba CF en la primera vuelta. / LOF

En cuanto a su dibujo, Rubi ha optado por diversas fórmulas en lo que va de calendario. Desde primera hora apostó por el clásico 4231 -el más recurrente últimamente-, si bien con el avance de los encuentros también ha probado el 442 y el 532 en ciertas ocasiones, en busca de formar una delantera con doble referencia.

