Iván Ania y el duelo con el Almería: «Somos capaces de ganar a cualquiera»

Cambio de año, mismo propósito. Este domingo (14.00 horas) regresa el Córdoba CF a su templo, El Arcángel, un escenario en el que durante toda la primera vuelta de la campaña de su regreso al fútbol profesional media década después tan solo ha conocido las mieles del éxito. Quiere procurar que así siga el asunto Iván Ania, entrenador blanquiverde, que con vistas al primer cruce del 2025 ha preparado un plan medido, enfocado en superar a un rival temible: nada menos que el actual líder de Segunda División, el Almería. «Nuestro objetivo es afianzar al Córdoba CF en el fútbol profesional. A partir de ahí podemos aspirar a más o no. Somos capaces de ganar a cualquiera, en cualquier estadio, no somos inferiores a nadie», expresó con vistas al encuentro.

Frenar al líder

Y es que llegan en plena efervescencia los rojiblancos, dueños de la primera plaza de LaLiga Hypermotion y con el ánimo renovado tras golear al Sevilla en Copa (4-1) días atrás, que significó su pase a octavos de final. «Cuando se vieron las plantillas antes de que iniciara la Liga todos pensamos que era uno de los claros candidatos. No arrancó bien, pero el equipo fue de menos a más. No necesitan dominarte ni ser mejor que tú para ganar, tienen muchísima pegada. Es un equipo con muchísimo potencial, no solo los once que juegan, sino también los del banquillo, los cambios que introduce. Tienen muchas variantes, lo vimos allí en la ida. Muy trabajados, con muchísima calidad», avisó el asturiano.

Con todo, la moral del bloque cordobesista también se encuentra al alza, máxime después de cerrar el 2024 con su mejor racha del curso -10 de 12 puntos posibles-, fuera del descenso y, además, habiendo roto el maleficio a domicilio: «Los dos venimos en nuestro mejor momento clasificatorio, quizás también en sensaciones. Como locales somos fuertes y fuimos capaces en Oviedo de romper esa dinámica negativa como visitante. Nos tiene que dar confianza para cuando viajemos, pero en casa tenemos que seguir la misma línea. No nos tiene que relajar lo más mínimo», demandó.

Iván Ania, en el centro de la imagen, da instrucciones a sus futbolistas en una sesión de esta semana. / manuel murillo

Se ha procurado tener Iván Ania a prácticamente todos sus efectivos disponibles para el domingo. Estará Jon Magunazelaia, primer fichaje -cedido- del mercado invernal. También se cuenta de nuevo con Isma Ruiz, al igual que con Jacobo. En defensa, eso sí, descartados por lesión quedan tanto Matías Barboza como Martínez, con Marvel también fuera del plan, que deberá cumplir ciclo de amonestaciones: «Los demás están todos disponibles. Jacobo no sabíamos si iba a poder llegar, pero va a estar disponible. Ha entrenado ayer y hoy con normalidad. Nos queda un entreno, esperamos que no suceda nada negativo», aclaró.

El «caso» Barboza

«Me preocupa no tenerlo disponible, también por el chaval. Me duele. Cuando tienes estas situaciones, anímicamente te toca», continuó el preparador califal, ahondando en la situación del recientemente renovado Matías Barboza, que a principios de semana volvió a sufrir un revés en su recuperación. «Entiendo que después de tanto tiempo sin poder participar con el grupo, cuando ya entra en dinámica, se lesiona. De las tres lesiones, dos de ellas son en entrenamientos. Como entrenador no dispongo de un jugador en el que confío, que creo que tiene un gran futuro. En una posición en la que tenemos los mayores problemas…», confesó.

«Ahora mismo lo que tiene que hacer es intentar encontrar una solución a las lesiones, ser un jugador más, para poder convocarlo. Ha podido jugar muy poco por las lesiones. Si no hubiera estado lesionado llevaría muchísimos minutos más. El año pasado debutó circunstancialmente, a partir de ahí se convirtió en titular indiscutible, el playoff, la final... Confiamos en él, creemos que es un buen jugador, pero las lesiones no le están permitiendo participar. Lo necesitamos», añadió seguidamente.

Matías Barboza se retira de la sesión del lunes junto al médico del club, José Miguel Bretones. / MANUEL MURILLO

Fichajes y su renovación

El técnico ovetense también aprovechó su primera intervención oficial ante los medios del nuevo año para analizar el avance del mercado de fichajes blanquiverde. Multitud de nombres han saltado a la palestra recientemente, siendo el del mediocentro ex cordobesista Alberto del Moral -en el Oviedo- uno de los más sonados en las últimas horas. «Yo me centro en entrenar, en preparar los partidos, analizar los rivales. No soy un entrenador de pedir, no es mi función. Lo que me quieran traer intentaré sacarle el mayor rendimiento posible, nada más», indicó esquivo.

«Puede jugar de interior, también de mediapunta, de extremo... Viene con una buena formación de base. Presiona muy bien, tiene pase, conducción. No sabes si es zurdo o diestro. Tiene buen golpeo desde fuera, facilidad para llegar y para hacer gol. Con este fichaje hemos mejorado la plantilla», apuntó, entonces en relación a Jon Magunazelaia, primer y único fichaje invernal -en préstamo por parte de la Real Sociedad- hasta el momento.

Magunazelaia firma autógrafos durante la sesión del lunes en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Igualmente desveló el estado de las negociaciones para su renovación con el Córdoba CF, con el que termina contrato al final del presente campeonato: “Están hablando, yo estoy ajeno. No soy cordobés, pero me siento muy identificado con todo lo que es Córdoba, el club. Estoy en un lugar donde me siento muy querido. Tengo un vínculo con este club y ciudad que va a estar toda la vida, que es que el año pasado conseguimos devolver al Córdoba CF al fútbol profesional, nadie nos lo va a quitar. Antes veía las fotos del ascenso a Las Palmas por los pasillos, ahora veo las del año pasado. Me siento como un cordobés más”, aseguró.

Los «Zidane»

Por último, tampoco dejó Ania sin evaluar el crecimiento de uno de los nombres propios del último tramo del 2024 en clave blanquiverde: el mediocentro Théo Zidane. «Le pido que llegue, pise el área. Tiene cierta facilidad para hacer gol, lleva cuatro, podría llevar más. Ha crecido mucho como futbolista. Muchos de los que teníamos al principio eran debutantes, a medida que van pasando las jornadas se van adaptando. Su crecimiento ha sido muy grande, ojalá que pueda seguir creciendo, nos está aportando mucho. Esa sensación de ambición, fluidez en el juego…», espetó.

«Es algo bonito, yo ya lo conocía, tuve a Luca en Santander. Me gustó saludarle, veo que está muy pendiente de nosotros. Escogió Córdoba porque pensaba que podía ser un paso importante para la carrera de su hijo. No somos conscientes, cuando lo ves tan cerca en el banquillo, de lo que significa Zidane en el fútbol. Es un orgullo», apostilló, repasando también la reciente presencia del astro francés Zinedine Zidane en uno de los entrenos de la primera plantilla.