La paradoja de Adrián Lapeña en el Córdoba CF

El Córdoba CF trabaja ya, desde este miércoles, en el encuentro que debe dilucidar el próximo domingo en El Arcángel (14.00 horas) frente al líder de Segunda, un Almería que llegará en un gran estado de forma después de alcanzar la cabeza de la tabla y alcanzar los octavos de final de la Copa del Rey tras eliminar a un equipo de Primera División, el Sevilla.

Nueva pareja de centrales

Una de las novedades que deberá mostrar el once titular de Iván Ania ante el equipo indálico será su sexta pareja diferente de centrales en lo que lleva de temporada, ya que lo más probable es que regrese al equipo titular Adrián Lapeña después de estar en el dique seco durante mes y medio. El riojano cayó lesionado tras el encuentro en casa, ante el Zaragoza (2-2) de finales de noviembre. Adrián Lapeña llegó la pasada temporada procedente del Deportivo de La Coruña como central llamado a tomar la manija en el eje de la zaga blanquiverde. Pareció ser así en los primeros encuentros en Primera Federación, aunque Iván Ania mostró dudas con él durante un mes. A lo largo de cuatro jornadas confió más en Carlos García que en el riojano que, en todo caso, regresó a las alineaciones titulares y ya no las ha abandonado. De hecho, el próximo domingo es muy probable que juegue junto a su tercera pareja diferente en lo que se lleva de temporada, en este caso, Xavi Sintes, ya que no parece que José Antonio Martínez y Matías Barboza puedan entrar en la lista, mientras que Marvel estará sancionado al ver la quinta amarilla en Oviedo, en el último encuentro del 2024.

Xavi Sintes conduce el esférico durante una sesión de entrenamiento. / CCF

En sus últimas seis actuaciones con la elástica blanquiverde, el Córdoba CF sumó ocho puntos de los 18 en disputa: ganó al Cartagena (2-1), cayó en Santander (2-0), venció al Eldense (2-0), empató ante el Castellón (2-2), perdió en Cádiz (2-0) y empató ante el Zaragoza, en El Arcángel (2-2), con un balance de nueve goles encajados en esos seis encuentros con Adrián Lapeña como jefe de la defensa del Córdoba CF.

Búsqueda de pareja

Una vez lesionado, Iván Ania se afanó en ajustar el equipo sin su mejor defensa e incluso tuvo que meter en el eje de la zaga a Xavi Sintes, pese a que veía al balear más como centrocampista que como central. No fueron muy halagüeños los dos primeros partidos del Córdoba CF sin Adrián Lapeña, ya que cayó en Almería (4-0) y en Gijón (2-0), dos actuaciones de diferente signo defensivo, ya que en Almería, el equipo blanquiverde transmitió una buena imagen defensiva hasta la lesión de José Antonio Martínez (min. 53), con 0-0 en el marcador. Tras esas dos derrotas, el Córdoba CF firmó su mes fantástico, ya que goleó al Tenerife (3-0), empató en Valencia ante el Levante (2-2), ganó al Eibar (2-1) y se impuso en Oviedo (2-3), con un golazo, por cierto, de José Antonio Martínez que, por desgracia, volvió a lesionarse.

Adrián Lapeña, durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Cartagena. / MANUEL MURILLO

Así, mientras que el Córdoba CF sumó ocho puntos de los últimos 18 disputados con Lapeña en el eje de la defensa, tras la lesión del riojano acumuló 10 puntos sobre los siguientes 18 puntos en disputa. Eso sí, recibió curiosamente más goles, nada menos que 11 en esos seis partidos que en los últimos seis del riojano sobre el césped, por lo que se da la paradoja de que con Lapeña el Córdoba CF encajó más goles pero sumó más puntos cuando el riojano partía en el once titular blanquiverde. Ahora, mes y medio después, apunta a su regreso al equipo inicial del Córdoba CF, el próximo domingo, ante el Almería.

