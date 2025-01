Magunazelaia y el Córdoba CF como elección: "El entrenador tiene una idea de juego parecida a mí"

Jon Magunazelaia fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Córdoba CF, equipo en el que militará hasta final de temporada cedido por la Real Sociedad. El jugador eibarrés comenzó su comparecencia agradeciendo “a todos los que han decidido un poco que esté yo aquí. Estoy agradecido e ilusionado con estos meses que vienen por delante. Conozco bastante el Córdoba CF y desde el primer momento que supe que había esta posibilidad quería estar aquí. Ahora tengo que demostrar y agradecer en el campo”, comentó el futbolista vasco.

"Un estilo parecido al mío"

Sobre los motivos que le llevaron a elegir al Córdoba CF como destino, Magunazelaia aseguró que “el Córdoba CF tiene un estilo muy parecido al mío. El entrenador tiene una idea de juego que se parecen a mí. Me gusta presionar alto, jugar en campo contrario y para mis cualidades es el equipo ideal. Creo que es la mejor decisión para mí y espero que sea también para el Córdoba CF”, deseó el nuevo jugador blanquiverde.

Magunazelaia, sobre el césped de El Arcángel, entre Monterrubio y Juanito. / A.J. GONZÁLEZ

Como anécdota, el futbolista eibarrés comentó que “mi cuadrilla, en mi grupo de amigos somos de Eibar. Somos bastante frikis todos, hay una aplicación, Biwenger, y te obliga a ver partidos, quieras o no. Unos frikis que nos gusta el fútbol y gracias al Eibar hemos podido seguir la Segunda División y eso”. Además, Magunazelaia también explicó que “el año pasado solía alternar el filial” de la Real Sociedad “y el primer equipo. La Primera Federación es difícil, pero bonita. Y al tener la facilidad para ver los partidos, alguno que otro el año pasado ya vi del Córdoba CF, los del ‘play off’, por ejemplo. Este año también, no sé cuántos, pero bastantes. Friquismo o no, me gusta el fútbol, tanto el Córdoba CF como otros equipos los he visto”, comentó el futbolista.

Siempre cerca del delantero

También comentó Magunazelaia cuál es su posición ideal sobre el terreno de juego. “Diría en todas las posiciones que estén cerca del delantero, cerca del área. Me gusta la mediapunta, empezar por la izquierda y meterme para dentro. La mediapunta y estar cerca del delantero”, resumió el nuevo jugador cordobesista.

Magunazelaia toca el balón durante su presentación como jugador del Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Tras comentar que “allí me llaman Maguna o Magu, pero llamadme como queráis, voy a estar a gusto”, Magunazelaia señaló que el próximo rival del Córdoba CF, el Almería “está en un muy buen momento. La dinámica del Córdoba CF también es muy buena. No tenemos que olvidar que llevamos buena racha de partidos, jugando muy bien, será un partido de tú a tú. El estadio estará bastante lleno y eso juega a tu favor”, por lo que ahora el Córdoba CF debe “analizar durante la semana sus debilidades y afrontamos bastante confiados el partido para llevarnos los tres puntos”.

