Córdoba CF - Almería: ¿sexta pareja de centrales de la temporada?

El Córdoba CF prepara su estreno liguero en el 2025, en el que le espera en El Arcángel, el próximo domingo, el líder de Segunda. El Almería llegará al coliseo ribereño encabezando la tabla clasificatoria y tras el subidón experimentado en Copa del Rey, competición en al que eliminó en el UD Almería Stadium a todo un Primera como el Sevilla, por lo que la moral del equipo de Rubi se encuentra en lo más alto. Además, no hay que olvidar que en el partido de la primera vuelta, el equipo indálico se mostró muy superior al blanquiverde (4-0), partido en el que se estrenó la pareja Xavi Sintes-José Antonio Martínez en el eje de la zaga cordobesista.

0-0 hasta el minuto 53

La goleada encajada en el UD Almería Stadium trae ingratos recuerdos, pero hay que recordar que mientras esa pareja se mantuvo en el campo el resultado era de 0-0. Martínez tuvo que ser sustituido en el minuto 53 por sus recurrentes problemas físicos y tras una actuación convincente, lo que dio paso a la goleada rojiblanca.

Xavi Sintes, durante el encuentro contra el Racing de Ferrol en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Ahora, Iván Ania tiene un reto ante sí en el estreno del 2025, precisamente, ante el Almería. Y no es otro que el asturiano podría alinear a su sexta pareja de centrales en lo que se lleva de Liga, algo extraordinario y poco habitual, no ya en el Córdoba CF, sino en cualquier otro equipo de la competición. De hecho, tomando como referencia el entrenamiento de este lunes a puerta abierta, los únicos hombres disponibles para el eje de la zaga de los que dispone el asturiano serían Adrián Lapeña -ya restablecido de sus problemas físicos- y Xavi Sintes. En caso de que ambos partan de inicio, el próximo domingo en El Arcángel, Xavi Sintes sería la tercera pareja para Adrián Lapeña en lo que se lleva de temporada, ya que el riojano ya tuvo como acompañantes a José Antonio Martínez y a Marvel, que está sancionado para el encuentro de este domingo, por lo que no puede ser alternativa ni para el eje de la defensa ni para Calderón.

El Córdoba CF disfruta de este martes de su jornada de descanso y regresará este miércoles al trabajo, con una sesión prevista en la Ciudad Deportiva a las 10.30 horas tras la que podrá dilucidarse qué centrales tendrá Iván Ania para el encuentro frente al Almería, aunque todo apunta a que ni Barboza ni Martínez llegarán. El primero, por precaución, ya que está restablecido de su lesión producida en octubre, en Olot, mientras que el segundo ni siquiera se entrenó este lunes.

Iván Ania estrenaba un once de gala en Liga, en Miranda de Ebro, en el que la pareja de centrales era la prevista inicialmente: Adrián Lapeña y José Antonio Martínez. El riojano era indiscutible en el eje de la zaga, mientras que el onubense se mostró desde su llegada, en el mercado invernal de la 2023-24, como el defensa de mayor nivel de la plantilla. Sin embargo, ya ese primer encuentro fue premonitorio y, a la vez, continuidad de la pasada temporada. José Antonio Martínez era sustituido en el minuto 78 por Matías Barboza ante la imposibilidad física de que el central zurdo finalizase el encuentro.

Lapeña-Martínez

Pese a ello, Ania repitió pareja en la siguiente jornada, en la que el Córdoba CF recibía en El Arcángel al Burgos. Sin embargo, la problemática en cuanto a faltas y sanciones que también afecta al conjunto blanquiverde iba a aparecer ya en esa segunda jornada, ya que Adrián Lapeña vio la cartulina roja cuando aún restaban más de 15 minutos del final.

José Antonio Martínez celebra su gol, segundo del Córdoba CF, en el Carlos Tartiere. / LOF

Así, en la tercera jornada de Liga, Ania tuvo que cambiar por completo la pareja de centrales, haciendo debutar en la titularidad en el Martínez Valero a Marvel junto a Matías Barboza.

La tercera pareja de centrales se vio ya en la cuarta jornada de Liga, en El Arcángel, ante el Málaga, cuando Iván Ania, tras comprobar el naufragio en Elche, se decidió por hacer regresar a Lapeña tras su sanción y colocarle como nueva pareja a Marvel, pareja que repitió en la siguiente jornada y, así consecutivamente, hasta la jornada 9 inclusive.

Lapeña-Marvel

Pese a que Marvel mostraba una línea descendente, sobre todo en el aspecto físico, Ania insistió con el marroquí cedido por el Castilla hasta la jornada 10, cuando se decidió por incluir de nuevo a José Antonio Martínez como pareja de Adrián Lapeña. Pero el onubense vio la cartulina amarilla en el minuto 3 del partido ante el Cartagena en El Arcángel y, de nuevo, se vio incapaz de finalizar el encuentro, por lo que Iván Ania dio entrada a Xavi Sintes por José Antonio Martínez en el minuto 58.

Marvel realiza un pase durante la visita del Córdoba CF al Racing de Santander. / LOF

Por ello, en la siguiente jornada, el técnico hizo regresar a la titularidad a Marvel junto a Lapeña, en El Sardinero, en donde hubo aquella escena en la que Marvel intentó ser sustituido y Ania, en la rueda de prensa, dejó claro que los cambios los hacía él, por lo que en la siguiente jornada, en El Arcángel ante el Eldense, ‘castigó’ al marroquí e hizo volver a Martínez... con el mismo resultado: cambio en el minuto 80 y, además, por Marvel, porque Matías Barboza se había lesionado unos días antes en Copa del Rey. Tres jornadas más con la pareja Lapeña-Marvel finalizaron con el partido aplazado en Almería, precisamente, en el que regresó a la titularidad Martínez y, una vez más, con el mismo resultado, teniendo que ser sustituido por Marvel poco después de minuto 50.

Sintes-Martínez

En El Molinón, a Iván Ania sólo le quedaba por probar con su quinta pareja de centrales en 17 jornadas: Sintes-Martínez. Ese dúo ha coincidido con el mejor momento del equipo, que ha encajado siete goles en los últimos cinco partidos de Liga, con un balance de tres victorias, un empate y la derrota en El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’. El buen momento del onubense -el mejor desde su llegada al Córdoba CF, hace un año-, junto a la irrupción de Sintes -visto como centrocampista, inicialmente, por Iván Ania- se combinaron para ofrecer una pareja de centrales más que solvente y que aportaban, no poco, al juego de ataque del equipo en forma de lanzamientos de media y larga distancia a la delantera blanquiverde, matizando en parte el juego del equipo de Ania.

¿Lapeña-Sintes?

Ahora, este domingo, el técnico del Córdoba CF podría emplear su sexta pareja de centrales en lo que lleva de Liga debido a los problemas físicos y de sanciones que sufre el conjunto blanquiverde. Algo verdaderamente atípico.

