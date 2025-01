El regalo de disfrutar del Córdoba CF

«He pedido que el Córdoba CF juegue en Primera División». Uno de los niños que acudieron a El Arcángel para presenciar el entrenamiento de la plantilla que dirige Iván Ania le contaba a otro, más mayor, su petición a los Magos de Oriente para esta temporada. También se pudo ver a otro pidiendo «al futbolista Antonio Casas», como si la propiedad del jugador, con o sin tránsfer, dependiera tan sólo de la voluntad de que éste fuera amigo o compañero de juegos del chaval, como si de una mascota más se tratara. Pudo pedirse un micrófono-karaoke, una máquina de hacer chucherías o una tablet, como se escuchó por la grada mientras los jugadores realizaban sus ejercicios, pero no. Algunos se fijan en lo blanco y verde desde pequeños y, además, en un día tan señalado como el de los Reyes.

Posiblemente, muchos de los asistentes, sobre todo los más pequeños, no eran conscientes del lujo en el que se ha convertido poder presenciar un entrenamiento del Córdoba CF. El técnico blanquiverde cortó el grifo y cerró la puerta hace algo más de nueve meses y este Córdoba CF, que hace nada deambulaba por los sótanos del fútbol español, es ya como cualquier otro equipo de Primera División: el acceso a los aficionados en general y a los más pequeños en particular está más que restringido.

El Córdoba entrena ante su afición en El Arcángel / Manuel Murillo

Aplausos y ausencias

Por lo tanto, la jornada invitaba a la fiesta, a celebrar algo inaudito y poco habitual. Lo que no medían los niños era el estado de la plantilla de Iván Ania. José Antonio Martínez no parece que pueda llegar al estreno competitivo del próximo domingo, en El Arcángel, ante el líder de la competición (14.00 horas) y tanto Jacobo González como Isma Ruiz se entrenaron apartados del grupo. No será fácil superar a un Almería que llegará lanzado después de eliminar en Copa del Rey al Sevilla, pero también hay que recordar que el Córdoba CF finalizó el 2024 sumando 10 puntos sobre 12 en disputa y ante rivales del nivel del Levante, el Oviedo o el Eibar, entre otros.

Jon Magunazelaia, duante el entrenamiento del Córdoba CF en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

A pesar de que Matías Barboza parece reintegrado al grupo, todo apunta a que se le reservará el domingo. En los últimos casi cuatro meses apenas disputó 20 minutos en Copa del Rey, en Olot, en donde cayó lesionado en lo que era su segundo problema muscular de la temporada. Y, además, el técnico blanquiverde encontró una pareja solvente después de tantas idas y venidas en el eje de la zaga. Xavi Sintes y José Antonio Martínez funcionaron bien en el mes de diciembre y aunque el onubense no estará sí parece que regresa Adrián Lapeña.

Los pequeños cordobesistas presenciaron de cerca las evoluciones de sus ídolos. / MANUEL MURILLO

Por lo tanto, todos estarán disponibles, salvo José Antonio Martínez, para Iván Ania, incluido Carlos Marín, a pesar de que la magia de los Reyes ya le haya buscado un relevo a futuro en la casa de Bernardo Cruz, que a través de las redes sociales dejó claro que «los Reyes son mágicos y siempre traen los mayores deseos. Continuará…». El hijo del central cordobés posaba para la publicación pisando un balón con el escudo del CD Lugo, actual equipo de su padre, con unos guantes que, aparentemente, necesitaban más mano y una camiseta del Córdoba CF que empujaba al chaval a mostrar una sonrisa de oreja a oreja.

Obviamente, Jon Magunazelaia despertaba el mayor interés entre los cientos de presentes en el entrenamiento en El Arcángel, ubicados todos en preferencia y a los que la propia plantilla correspondió con unas palmitas para agradecer su presencia. La cara nueva, el primer fichaje del mercado invernal provocaba el mayor número de preguntas en la grada del coliseo ribereño y provocaba, incluso, algún aplauso de los asistentes ya en los rondos de inicio de la sesión ante algún detalle técnico del eibarrés.

Se retira Barboza

En la recta final de la sesión se retiró Matías Barboza del terreno de juego, acompañado de algún fisio y del jefe de los servicios médicos del Córdoba CF, José Bretones. No está muy claro si el central volvió a sentir alguna molestia, aunque en todo caso la intención del cuerpo técnico blanquiverde era la de dar más tiempo al joven defensa y no meterlo en la convocatoria para el encuentro ante el Almería. La próxima ha de ser su semana, teóricamente.

Barboza, que luego regresaría para firmar autógrafos, se retira del entreno junto a Bretones. / MANUEL MURILLO

En cualquier caso, no era una mañana para dar muchas vueltas a lo deportivo, a la actualidad del equipo. Se trataba más bien de que parte de la afición, la de menos edad, pudiera disfrutar de su equipo, del Córdoba CF, ver sus evoluciones en directo y poder disfrutar de sus jugadas, disparos, bromas, etcétera. Algo que en el último año se ha convertido, ciertamente, en un regalo.

