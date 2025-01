Obolskii, una salida del Córdoba CF nada clara

El Córdoba CF se encuentra ya en modo competición. Tanto es así que después de descansar este martes, el miércoles celebrará el primero de los cuatro entrenamientos preparatorios para el primer encuentro del 2025, el que le ha de enfrentar el próximo domingo (14.00 horas) en El Arcángel al líder de Segunda División, un Almería que llega lanzado al coliseo ribereño tras colocarse en lo más alto de la tabla al final del 2024 y eliminar en Copa del Rey al Sevilla.

Trabajo en los despachos

Mientras el Córdoba CF compite trabaja en los despachos para reforzar el plantel. En principio, parece que el límite lo ha puesto la entidad blanquiverde en cuatro incorporaciones, la primera ya producida y protagonizada por Jon Magunazelaia, mientras que las otras tres se producirán a razón de una por línea, tal y como informó recientemente el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio: un central, un centrocampista y un delantero.

Precisamente, sobre esta última incorporación se desataron los rumores, ya en diciembre. Hace exactamente un mes, diversos medios informaron sobre el interés del Ibiza en hacerse con los servicios de Nikolai Obolskii. El de Tula había disputado entonces poco más de 200 minutos en Liga y estaba muy lejos de lo que se esperaba de él. La decepción sobre el rendimiento del ruso era patente y el buen rendimiento de Antonio Casas (ocho goles en Liga) salvó al Córdoba CF de un grave problema en la delantera. Además, desde el propio club se reconoció públicamente que, al igual que en la anterior temporada, la intención inicial era la de cerrar la plantilla con tres delanteros, pero finalmente se quedó en dos: Casas y Toril en la 2022-23 y Casas y Obolskii en la 2023-24.

Tres delanteros

Asimismo, Monterrubio comentó hace escasas semanas que la intención era, de nuevo, completar la triada de delanteros en el plantel, para lo cual el mercado debía aportar, al menos, ese tercer punta. Por medio, el Córdoba CF tenía dos inconvenientes: uno, el del referido rendimiento de Obolskii. El otro, la posible salida de Antonio Casas, al que pretendían -y pretenden- equipos, incluso, de Primera División. La nube negra de la posible salida del rambleño en el mercado invernal parece ir alejándose en el horizonte de un Córdoba CF que, en todo caso, sigue teniendo en chino la opción de renovar a su máximo goleador. Sin embargo, la posibilidad de que el conjunto blanquiverde disponga de tres delanteros para la segunda parte del campeonato aumenta progresivamente.

En el Córdoba CF se valora muy positivamente el comportamiento de Obolskii en los meses en los que ha estado en El Arcángel. El ruso ha ayudado a generar unión en el vestuario y se ha adaptado a su rol como alternativa desde el banquillo. Para colmo, su actuación en el último encuentro de Liga, en Oviedo, en donde disfrutó de su segunda titularidad de la temporada y se estrenó como goleador blanquiverde aportó un gramo más de confianza no sólo en el propio jugador, sino también en el club de cara al futuro. En apenas 348 minutos, dos titularidades y un gol, siendo un activo de vestuario en el sentido grupal y teniendo las mismas condiciones que ya le trajeron en verano al Córdoba CF, en la entidad blanquiverde no se descarta, en absoluto, que Nikolai Obolskii continúe en el plantel el próximo 4 de febrero, un día después de cerrarse el mercado invernal de fichajes, aunque el interés del Ibiza -y otros- se mantiene ahí. Llegará otro delantero, al menos, esa es la intención en el Córdoba CF, pero no quiere decir, ni mucho menos, que salga Obolskii, ya que esa opción parece alejarse progresivamente, por lo que las salidas de El Arcángel habrá que buscarlas en otras líneas. Como siempre, el mercado y los cambios que éste provoca mandará en las decisiones finales.

