Al Córdoba CF le cuesta arrancar el año en El Arcángel

El Córdoba CF afronta la última semana de vacaciones y del parón navideño en la competición con la cuarta y quinta sesiones de entrenamiento, este domingo y lunes, que dará paso a la jornada de descanso, el martes, tras la que ya se activará el modo competición. El próximo domingo, a las 14.00 horas, recibirá en El Arcángel nada menos que al líder de Segunda División, un Almería que llega pletórico no sólo por encabezarla clasificación de la Liga, sino también por haberse metido en los octavos de final de la Copa del Rey a lo grande, goleando en el UD Almería Stadium al Sevilla (4-1).

Unos grises estrenos de año

Además, no hay que olvidar lo sufrido por el Córdoba en su visita al Almería en la primera vuelta (4-0) y, por si fuera poco, los estrenos del conjunto blanquiverde, sobre todo en El Arcángel, no sirven para mirar ese debut en el 2025 con confianza, ni mucho menos. Si Rafa Berges dijo antes de unas vacaciones navideñas que no le gustaban esos últimos partidos del año porque a los jugadores se les ponía «cara de maleta», en este caso parece que a los futbolistas blanquiverdes se les pone cara de regalo de Reyes.

Los futbolistas del Almería celebran un gol ante el Córdoba CF en el duelo de la primera vuelta. / LOF

Tan sólo en tres ocasiones en la última década el Córdoba CF estrenó el año en El Arcángel con victoria y, además, una de ellas fue en Segunda RFEF. En enero del 2022, el Córdoba CF estrenó el año en casa y con goleada, un 4-1 al Vélez que confirmaba el paseo triunfal de los blanquiverdes en aquella 2021-22, en la cuarta categoría del fútbol español, lo que confirmaba que el Córdoba CF estaba en una división que no le correspondía.

También en la penúltima temporada que estuvo el Córdoba CF en Segunda División antes del descenso inició el año con triunfo en casa. El Córdoba CF de la 2017-18 comenzó el año como visitante, perdiendo en Gijón, ante el Sporting (3-2) y en Cádiz (2-0), pero en su primer partido del 2018 en El Arcángel recibió al Albacete, al que se impuso por la mínima (1-0). Fue el primer día de Jesús León ya en el palco del coliseo ribereño como presidente de la entidad blanquiverde, Sergi Guardiola anotó el tanto de la victoria y falló posteriormente un penalti.

En Primera sí ganó

Incluso en Primera División el Córdoba CF llegó a estrenar el año con victoria. El Día de Reyes del 2015, los blanquiverdes recibieron en El Arcángel al Granada, al que se impusieron por 2-0 con goles de Nabil Ghilas y Florin Andone, ambos en la primera parte. Por lo tanto, las tres victorias en El Arcángel en el estreno de año de las diez últimas temporadas se lograron en tres categorías diferentes: en Primera División (2015), en Segunda (2018) y en Segunda RFEF (2022).

Nabil Ghilas, perseguido por Nyom, en aquel encuentro del Córdoba CF ante el Granada en El Arcángel (2-0), en enero del 2015. / FRANCISCO GONZÁLEZ

En el 2016, en Segunda, el Córdoba CF inició el año en El Arcángel con una derrota ante el Mirandés (1-2), mientras que un año después no pasó del empate ante el Rayo Vallecano (0-0). En el año 2019, el Córdoba CF empezó el año en Tarragona, cayendo ante el Nástic por 1-0, mientras que en su debut en El Arcángel no pasó del empate a cero ante el Rayo Majadahonda.

La cosa no cambió con el descenso, ya que en el 2020, el conjunto blanquiverde empató en el Nuevo Colombino, ante el Recreativo de Huelva (2-2) en su primer partido del año, ganó una semana después a domicilio al Recreativo Granada (0-2) y en su primer partido del año en El Arcángel no consiguió superar al Villarrubia (0-0). De nuevo en el 2021 tuvo mejores resultados el Córdoba CF como visitante que como local, ya que inició el año empatando en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante el Betis Deportivo (0-0) y ganando a domicilio al Lorca Deportiva (0-1). Sin embargo, en su primer encuentro en El Arcángel, el Córdoba CF cayó (1-2) ante el Yeclano Deportivo.

Sus dos últimas comparecencias en El Arcángel para estrenar el año no han sido tampoco felices. Si bien en el 2023 empezó bien, ganando en San Fernando (1-2), recibió un golpe en su primer partido en El Arcángel, al perder con la Balompédica Linense (0-1). Finalmente, el 2024 lo inició como es habitual en la última década, ya que a pesar de que terminó el 2023 transmitiendo muy buenas sensaciones, inició el 2024 doblando la rodilla en El Arcángel ante el Castilla (1-2).

Una demostración más de que al Córdoba CF le cuesta bajar los turrones y suele dar disgustos en sus inicios de años naturales, sobre todo si estos se producen en El Arcángel. Y, para colmo, este 2025 lo iniciará ante un líder que llega fuerte, el Almería.

Suscríbete para seguir leyendo