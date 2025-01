Adilson Mendes, seguro y reivindicación en el Córdoba CF para el 2025

Destellos, detalles, ilusión y trabajo. Esos parecen haber sido los cuatro ingredientes para el éxito -parcial, al menos fuera de casa- del Córdoba CF de Iván Ania durante lo que va de temporada. Dicen que en una categoría tan exigente como la Segunda División, conocida como LaLiga Hypermotion por motivos de patrocinio, lo que manda es eso precisamente: el talento. Desde fogonazos de calidad a arrancadas, regates en una baldosa o asistencias milimétricas... Todo vale en un campo de batalla en el que solo gana el más astuto. Lo sabe bien el bloque blanquiverde, que en sus filas da cobijo a más de una perla acorde con dichas exigencias. Sin ir más lejos, ese es el caso del banda Adilson Mendes, pieza capital para una segunda vuelta que promete mucho movimiento en clave cordobesista.

De menos a más

En mitad de su segundo año en El Arcángel se encuentra el atacante lisboeta, que ya deslumbró durante el pasado curso 2023-2024 en Primera Federación. Y es que cerró su primera campaña con la elástica califal como el segundo máximo anotador del equipo (9), así como con un ascenso bajo el brazo que ahora lo que supone es su experiencia inaugural en el fútbol profesional. Ya en la categoría de plata, Mendes suma un total de 14 encuentros hasta la fecha, ocho de ellos como titular, más tres goles y una asistencia.

Comenzó en el rol de titular, aunque una fractura nasal truncó su rendimiento. Incluso tuvo que ejercitarse -y jugar encuentros oficiales- con una máscara protectora el «17», que con el avance del calendario, eso sí, acabó perdiendo protagonismo en el once. Tampoco le ayudaron las molestias musculares, todo dentro de una demarcación en la que la competencia es máxima: en el perfil zurdo pueden actuar Jacobo González, Ander Yoldi, Kuki y Jude Soonsup-Bell.

Adilson Mendes conduce el esférico portando una máscara protectora durante la visita al Elche. / LOF

Fue desde la sexta jornada hasta la decimocuarta cuando cambió los terrenos de juego por la enfermería. Durante la segunda mitad del empate ante el Castellón (2-2) se produjo su regreso, momento desde el que fue cogiendo rodaje, a cuenta gotas. No más de 30 minutos llegó a sumar desde entonces hasta la decimotercera prueba del calendario, la aplazada ante el Almería. Allí escapó como uno de los destacados pese a la goleada (4-0), por lo que su entrada de vuelta a los planes de Iván Ania terminó llegando de forma progresiva.

Y un buen cierre de año

Salvando la visita al Sporting de Gijón, tanto ante el Tenerife -gol- como el Levante saltó de titular. No fue así en el compromiso con el Eibar, el último en casa del 2024, aunque cuando apareció fue para dar un golpe sobre la mesa: firmó el gol de la victoria en el último suspiro. Cogió ese impulso anímico también el ex del Badajoz de cara a la jornada final del año, a domicilio ante el Oviedo (2-3), frente al que selló otra actuación meritoria, en el once inicial y disputando todos los minutos de un encuentro por segunda vez esta temporada.

Por tanto, de ahí quiere arrastrar esa buena dinámica el extremo natural de Lisboa, que desde su llegada a tierras cordobesas, allá por verano de 2023 -y en un movimiento extraño, posibilitado por el descenso del Badajoz tras caer en El Arcángel durante la última cita del ejercicio anterior, más un preacuerdo firmado en enero-, ha conseguido colocarse como una de las referencias de la plantilla, ya sea en el fútbol de bronce o ahora en el escenario profesional.

Adilson Mendes celebra su tanto ante el Eibar en El Arcángel. / Francisco fernández

