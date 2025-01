Así están los contratos en el Córdoba CF: Antonio Casas y nueve más

El Córdoba CF terminó el 2024 en su mejor momento, tanto en sensaciones como en el aspecto clasificatorio, de los últimos nueve años, de ahí que estas Navidades hayan sido las segundas mejores en la última década, periodo en el que los últimos cinco años el equipo blanquiverde deambuló en Segunda B, Segunda RFEF y Primera Federación.

La mitad de la plantilla, 'libre'

Como suele ser habitual en cada fin de año, uno de los principales comentarios en torno al Córdoba CF -y en cualquier club- es el mercado invernal de fichajes de cara a reforzar la plantilla de cara a la segunda vuelta. La planta noble de El Arcángel se afana en apuntalar un plantel que necesitará de al menos cuatro incorporaciones para afrontar el segundo ciclo liguero con unas mínimas garantías. Los favoritos al ascenso pasarán por el coliseo ribereño, mientras que el equipo de Iván Ania deberá visitar en sus feudos a los rivales directos por la permanencia.

Adilson Mendes, a la izquierda, sonriente durante un entrenamiento del Córdoba CF. / CCF

Pero otro trabajo en el que se deberá afanar la comisión deportiva blanquiverde será en el de las renovaciones, ya que a partir de este 1 de enero hasta 10 futbolistas del actual plantel, la mitad, son libres para negociar y firmar por cualquier club a partir del próximo 30 de junio, fecha en la que cumplen los contratos que les unen al Córdoba CF.

El 'caso Casas'

El caso más claro y sonado es el de Antonio Casas. El de La Rambla ya manifestó en estas mismas páginas que sus agentes habían tenido contactos, allá por septiembre, con el Córdoba CF. El interés por el máximo goleador nacional del fútbol profesional (ocho goles en la primera vuelta) es claro y, de hecho, este periódico ya informó del interés de varios equipos, algunos de Primera -como la UD Las Palmas- en hacerse con sus servicios en este mismo mercado invernal. Por su parte, el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, evidenció la dificultad de cerrar la renovación del rambleño cuando, al ser preguntado por su hipotética ampliación de contrato, respondió hace un par de semanas: «Estamos hablando con Antonio (Casas). Hablamos mucho con Antonio y vamos a ver. No hay que dormirse ni ir demasiado deprisa. Hemos tenido varias conversaciones y estamos trabajando. Me encantaría decir más». Una clara muestra de que incluso una renovación con vistas a una salida futura será complicada.

Otra renovación nada fácil será la de Adilson Mendes. El portugués anotó nueve goles la pasada temporada, la del ascenso, primera con la elástica blanquiverde, mientras que en esta segunda ya lleva tres tantos y ha estado lastrado por los problemas físicos, que si no hubieran existido a buen seguro hubiera rendido más y mejor. El extremo izquierdo del Córdoba CF también cumple contrato el próximo 30 de junio y ha despertado el interés de no pocos equipos, tanto a nivel nacional como en el extranjero.

Otras vías abiertas

Algo más en la mano puede tener el Córdoba CF la renovación de Carlos Albarrán. Su llegada a la ciudad de la mano de Iván Ania desde el Algeciras resultó ser un aldabón al fútbol profesional a sus 30 años. El badalonés se encuentra más que a gusto en la ciudad, su primer hijo nació al poco de llegar a El Arcángel, por lo que tanto por posición, edad e interés de las partes, su continuidad se da por hecha.

Carlos Albarrán saca de banda ante la mirada de Iván Ania, en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Entre los otros siete jugadores que cumplen contrato el próximo 30 de junio hay varios cuya continuidad depende de su rendimiento en el campo, es decir, por objetivos a cumplir en forma de partidos jugados, principalmente, y de esos siete, cinco afectan a la parcela defensiva: Ramón Vila, Carlos Isaac, José Antonio Martínez, Adrián Lapeña y Matías Barboza. Posiblemente, el que más dificultad puede representar para renovar aunque no cumpliera objetivos sería Adrián Lapeña que, junto a José Antonio Martínez, son los hombres con mejor cartel, sin olvidar a un Carlos Isaac que debe ganar peso en el equipo en el segundo ciclo de Liga. Por otra parte, el futuro de Genaro Rodríguez y el de Kuki Zalazar no parece nada claro e incluso el mediapunta no parece tener fácil su continuidad en la segunda vuelta en este Córdoba CF, más allá de lo que diga su contrato, que marca el 30 de junio como fecha final de su compromiso.

Pero más allá de los matices en cada uno de ellos, de la decena de jugadores que cumplen su contrato está claro que el de Antonio Casas debería ser prioritario, aunque también el más difícil, ya que el Córdoba CF se ha visto incapaz de renovarle desde el pasado verano.

