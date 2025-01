¿Qué es lo que busca el Córdoba CF en el mercado invernal de fichajes?

El Córdoba CF se encuentra en la recta final de sus vacaciones navideñas y el 2 de enero celebrará su primer entrenamiento desde que el pasado 21 de diciembre despidiera el año, competitivamente hablando, de la mejor manera posible: logrando su primera victoria como visitante en la temporada, haciéndolo en casa de un aspirante al ascenso como el Oviedo y, además, con media docena de bajas por lesión y sanción, lo que hacía que el triunfo en el Carlos Tartiere tuviera, si cabe, mayor mérito.

Una dura segunda vuelta

Precisamente, de bajas y rendimiento es de lo que se habla en la planta noble de El Arcángel en estos días en los que se afronta la imprescindible modificación de la plantilla del Córdoba CF para la segunda parte de la temporada. Está claro que ese esprint final de diciembre ha mejorado la situación del conjunto blanquiverde en la clasificación, pero tampoco hay que olvidar que llega una segunda vuelta en la que girarán visita a El Arcángel todos los candidatos al ascenso, es decir, los equipos más fuertes de Segunda, y habrá de visitar el equipo de Iván Ania a todos los rivales por la permanencia.

Marvel conduce el balón durante el partido entre el Córdoba CF y el Racing de Ferrol, en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

También está claro que esa mejora en la recta final, al igual que en las jornadas anteriores, se ha basado en los veteranos del plantel y que la aportación de los fichajes de verano -representando el 45,45% del vestuario- apenas llega al 22% del once titular y en torno al 30% de los minutos totales de competición. Por lo tanto, esas caras nuevas -o parte de ellas- no han respondido a las expectativas y es necesario elevar el nivel de este Córdoba CF que, además, presenta claramente en dónde se enfocan sus problemas.

El primero de ellos es en el eje de la defensa. El Córdoba CF, aún teniendo cinco centrales al iniciar la Liga, necesita uno más. Sería ideal un central polivalente que pudiera actuar como lateral, a imagen y semejanza de Dragi Gudelj -al que aún se echa de menos-, pero en todo caso sí que necesita Iván Ania un compañero de Adrián Lapeña. José Antonio Martínez, pese al último mes, continúa sin ofrecer confianza sobre su estado físico y Marvel no rindió como pareja de Lapeña al nivel esperado. Mati Barboza ha quedado inédito, prácticamente, a causa de las lesiones y, de hecho, no se le espera en la convocatoria para el partido inaugural del año, ante el potente Almería, en El Arcángel. Finalmente, Xavi Sintes comenzó siendo considerado por el técnico blanquiverde como centrocampista, pero los problemas de lesiones y sanciones obligaron al asturiano a colocar al balear como central y, justo ahí, ofreció su mejor versión, junto a José Antonio Martínez o Marvel, en una pareja de centrales más que inesperada. A la hora de valorar la llegada de un central también habría que considerar cómo se identifica a Xavi Sintes, a quien se empleó durante una docena de jornadas -o más- como centrocampista y, finalmente, logró la titularidad como central, obligado por las ausencias.

Ese flanco izquierdo...

Existe otro hueco cuyo problema es endémico en el Córdoba CF, que es el del lateral izquierdo. La Liga comenzó con Calderón llamado a ser titular y se argumentó desde el club que se pretendía dar opciones a Álex López, a pesar de que el de Paradas era debutante en la categoría y no se sabía cómo podía encajar su llegada al fútbol profesional. No ha sido nada fácil para Calderón la adaptación a Segunda y, de hecho, la primera docena de jornadas -al menos- ha estado en su peor nivel desde su llegada al Córdoba CF. El sevillano ha ido recomponiéndose y marcando una línea ligeramente ascendente en las últimas semanas del año, por lo que sigue siendo, en cierta medida, una incógnita. Disponer como alternativa de un jugador mucho más bisoño que él se ha demostrado un riesgo y el de Montemayor, en la única oportunidad que tuvo, naufragó, aunque en su descargo hay que señalar que lo hizo todo el equipo. En todo caso, la sensación es que aún es la Segunda un hueso demasiado duro de roer y que Álex López necesitará de algo más de tiempo. La opción de Marvel como lateral no cumple, en teoría, las expectativas de Ania para la posición, que requiere de mucho más despliegue ofensivo.

Calderón disputa un balón al chicharrero Luismi Cruz, el pasado domingo, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Como en las anteriores, también parecía obvio que la posición de extremo derecho, como alternativa a Carracedo, también necesitaba refuerzo. Lo ideal era que esa opción tuviera polivalencia, vía delantera o vía centro del campo, pero lo cierto es que el mejor jugador del Córdoba CF en la primera vuelta no tenía repuesto en caso de sanción, lesión o caída en el rendimiento. Todo parece indicar que Jon Magunazelaia, primera incorporación invernal, llega para cubrir esa posición de extremo derecho y, alternativamente, la de segundo delantero o mediapunta.

Y, finalmente, la delantera. El propio CEO del Córdoba CF reconoció que la idea, tanto este verano pasado como en el anterior, era dotar de tres delanteros al plantel y en ambos mercados ese tercer punta se quedó en el tintero. Al igual que en el extremo derecho, Antonio Casas ha respondido de forma sobresaliente con ocho goles, pero al igual que con Carracedo, no existe una alternativa consistente en el banquillo.

Por lo tanto, esas cuatro incorporaciones deberían ser prioritarias en el mercado invernal para el Córdoba CF, lo cual no quiere decir que salgan cuatro jugadores, tal y como desveló Antonio Fernández Monterrubio hace unos días. Una de las mejores ventajas que ofrecen las plantillas cortas es que cuando deben ser -casi siempre- ampliadas o modificadas no exigen imperiosamente dar de baja o salida a algunos futbolistas, con todo lo que eso implica para el encaje deportivo y económico.

