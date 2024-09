Los difíciles arranques de Iván Ania

El Córdoba CF no está teniendo el inicio de Liga soñado en su regreso al fútbol profesional. El conjunto blanquiverde sufrió una clara y justa derrota en el Martínez Valero (3-1), este lunes, que hizo daño en el ánimo del entorno cordobesista no ya sólo por ver volar los tres puntos, sino por la manifiesta inferioridad mostrada por el conjunto blanquiverde ante el equipo de Eder Sarabia que, recordemos, llegó al encuentro no sólo con cero puntos en su casillero, sino que aún no había estrenado su faceta goleadora en esta temporada 2024-25. Los tres tantos anotados, el penalti fallado y un gol anulado en fuera de juego, amén de al menos dos intervenciones felices de Carlos Marín provocaron la sensación de que el Elche CF atropelló al Córdoba CF en esta tercera jornada de Liga, por lo que si algo quedó claro es que aún le resta mucho trabajo al cuerpo técnico blanquiverde.

Igual que hace un año

Un cuerpo técnico encabezado por un Iván Ania al que, más allá de las lógicas preocupaciones por los puntos perdidos y por la imagen del equipo, no parece que le pille de improviso el inicio de este Córdoba CF en la actual campaña. De hecho, podría decirse que a los equipos del asturiano les cuesta coger el aire, no les resulta fácil tomar velocidad en los inicios de cada campeonato liguero. Sin ir más lejos, la pasada campaña, la del ascenso, no fue fácil en sus inicios para el Córdoba CF de Iván Ania. Aparte de que hasta finales de octubre o mediados de noviembre no comenzó el equipo cordobesista a transmitir ciertas seguridades y luces, el primer mes de Liga resultó flojísimo en lo que a resultados se refiere. Aquel Córdoba CF hizo sólo tres puntos de los primeros 12 en juego, encajando nada menos que siete goles, a más de dos por partido de media. Aquel equipo comenzó la competición cayendo en El Arcángel por 2-3 ante el Ibiza, tomó algo de respiro con la victoria conseguida en la Nueva Condomina de Murcia (1-3), pero recibió dos mazazos de nuevo: el 3-1 en San Fernando y la derrota en casa, de nuevo, en este caso ante el Linares Deportivo (0-1). Aquel flojo inicio liguero dio paso a una fase en la que los números se dispararon a favor de los blanquiverdes, que progresaron en el juego subidos a la confianza que dan los resultados. En las siguientes 10 jornadas aquel Córdoba CF cosechó siete victorias y tres empates que le hicieron encalomarse a la parte alta de la clasificación, que ya no abandonó en toda la temporada.

Iván Aina, en la banda del Martínez Valero, el pasado lunes. / LOF

En su primera campaña en el Algeciras, algo parecido le pasó al ovetense, que también inició la Liga con una floja serie de dos puntos de los primeros nueve en disputa: empató en el Mini Estadi ante el Barça B (1-1), igualó en el Nuevo Mirador ante el Andorra (2-2) y cayó en Conellá con estrépito (4-0), para sumar luego una serie de cuatro victorias y cuatro empates en las siguientes ocho jornadas hasta situar al conjunto rojiblanco a sólo tres puntos de puestos de play off en la jornada 12. Al final de la Liga, aquel Algeciras a punto estuvo de meterse en la lucha final por el ascenso, ya que la zona noble se le quedó a un solo punto.

También en el Villanovense

Aún hay otros ejemplos en la carrera en los banquillos de Ania de que sus inicios ligueros no suelen ser fáciles, más allá de que en este Córdoba CF pueden converger otros factores adicionales, como la composición del plantel. En su segunda experiencia en los banquillos, en el Villanovense, sólo consiguió tres puntos (una victoria) en las tres primeras jornadas de Liga, tras ganar en el estreno liguero en San Fernando (0-3) y caer en Lorca (3-1) y en su visita al filial de Las Palmas (2-1), a lo que habría que añadirle una derrota más en Copa, en casa, ante el Recreativo Granada (0-2). Sin embargo, y con no pocas dificultades, el ovetense logró enderezar el flojo inicio del conjunto serón, sumando cinco empates y dos triunfos en las siguientes siete jornadas. Alternando resultados, aquel Villanovense llegó a la antepenúltima jornada de Liga empatado a puntos con los puestos de play off, que vio volar en las dos últimas jornadas de competición.

Iván Ania saluda a Eder Sarabia antes del partido entre el Elche y el Córdoba CF, el lunes. / LOF

En una categoría inferior, por lo tanto, Iván Ania ya mostró que a sus equipos les cuesta arrancar. Con el Algeciras hizo un dos de nueve en las tres primeras jornadas de Liga. Con el Villanovense apenas sumó tres puntos en sus tres primeros encuentros y, finalmente, la pasada temporada hizo una serie de tres puntos sumados de los 12 en disputa en las cuatro primeras jornadas de Liga.

