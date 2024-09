Albarrán, jugador del Córdoba CF: "Sabemos que no hemos estado a la altura"

Tercera cita, nuevos registros, mismo resultado. Se le sigue atascando la tarea de conseguir su primera victoria del curso al Córdoba CF, que tampoco pudo escapar con los tres puntos en el zurrón de su visita a un feudo tradicionalmente maldito como el Martínez Valero (3-1), donde el Elche hizo honor a su fama casera en los cruces con los blanquiverdes, aunque ahora con cierto aire dramático para los de Iván Ania. «No hemos competido. Ellos han aprovechado sus momentos y nos han creado muchas ocasiones. Ahora solo podemos hacer autocrítica, somos los primeros que sabemos que no hemos estado a la altura del partido. Con lo que hemos dado hoy no nos da, en las anteriores jornadas tampoco. No hemos conseguido la victoria aún, tenemos que dar mucho más todos», manifestó Carlos Albarrán, uno de los protagonistas del envite, lamentando la mala actuación del equipo en una cita que llegaba con el cartel de ser trascendental.

Recuperar la identidad

El saldo no es otro que dejar al club califal como colista de la clasificación en apenas tres semanas de competición en LaLiga Hypermotion. En ese lapso, dos derrotas y un empate han caído para el casillero: «Queda mucho, tenemos que intentar que la imagen que se ha dado hoy no se vuelva a repetir en lo que nos queda. Debemos, sobre todo, competir, que es lo que nos ha traído a esta categoría. El equipo no ha sido reconocible, no hemos sido nosotros», señaló ambicioso.

La parcela defensiva, además, continúa en el foco de la ecuación. Por tercera semana consecutiva no se logró dejar a cero la portería, con un balance de seis dianas encajadas -media de dos por partido- hasta la fecha, como acompañamiento a un sector ofensivo algo más aseado, aunque también en márgenes preocupantes. «Nuestra idea es ir a por los partidos, a crear ocasiones, meter goles, ponernos por delante. Nos gusta ir al ataque, creemos en ella, pero cuando nos roban nos pillan mucho en transición, ahí sufrimos. Hoy no han salido las cosas, nos han llegado por todos lados, hemos dado una imagen vulnerable. No estamos contentos para nada y tenemos que corregirlo», recalcó.

Carlos Albarrán presiona a Febas durante un lance del encuentro en Elche. / LOF

«Veníamos con la intención de ganar, de conseguir los tres puntos. El equipo ha empezado el partido bien, a partir del minuto 15 han sido superiores. En esta categoría tienes que aprovechar tus momentos, nosotros no hemos sabido aprovecharlos. Ellos, a la mínima que han mejorado y hemos bajado el nivel, lo han aprovechado y ya se han puesto 1-0. A partir de ahí se nos ha puesto el partido cuesta arriba, nos ha costado mucho», reflexionó.

Objetivo: ganar al Málaga

En una semana corta pero intensa, por otro lado, el Córdoba CF ya anda también descontando las horas para su segundo compromiso en apenas unas fechas. Tocará medirse al Málaga, rival del pasado curso en Primera Federación y compañero en el regreso al profesionalismo, que este sábado visita El Arcángel en un derbi por todo lo alto: «En esta categoría te tienes que hacer fuerte en casa, aprovechar esa ventaja de jugar con tu afición, el apoyo de tu gente. El sábado tenemos que ir a por la victoria como hacemos siempre, pero de verdad ir a por los tres puntos», declaró.