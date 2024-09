Iván Ania, tras la derrota en Elche: "No tuvimos ninguna opción de poder puntuar"

No se bajó del autobús, lo tumbaron por calidad, claridad de ideas e incluso diferencia de nivel, tampoco le salió bien la receta arriba y abajo acabó -una vez más- ahogado entre sus propios errores, que se siguen contando por goles rivales. En definitiva, volvió a torcerse el plan para el Córdoba CF de Iván Ania en su segunda salida del curso, ahora con motivo de la tercera jornada del campeonato de Liga en Segunda División, en la que el bloque cordobés todavía no sabe lo que es la victoria, tampoco ante el Elche en el Martínez Valero (3-1). «Metimos un gol, pero realmente creo que no tuvimos ninguna opción de poder puntuar. Nunca es buen momento para perder ni para dar una imagen de tanta inferioridad respecto al rival», lamentó el técnico una vez concluida la cita.

Foco en la «autocrítica»

Y es que desde inicio se apreció otro ritmo. Los ilicitanos saltaron titubeantes, aunque con visos de dominar el pleito. Poco tardaron en adueñarse de la posesión, también desarmando la endeble organización defensiva andaluza a base de juego exterior. «Más allá del mercado, hoy no hemos sido nosotros. Ha sido un mal partido, tanto en ataque como defensa. No fuimos reconocibles, hemos perdido otros partidos en los que sí lo fuimos. Tenemos unas señas de identidad que hoy no tuvimos. Ni haciendo los cambios, ni cambiando el sistema...», analizó tajante.

Lejos de un fútbol brillante, eso sí, anduvo el conjunto local, al que le bastó con un par de fogonazos para dejar al Córdoba CF a medio camino, también para destaparle algunas costuras más -incluso de las ya vistas- en estos primeros compases del campeonato, en los que cada adversario parece funcionar a una marcha superior sobre el campo. «Era importante la gestión del balón una vez que lo recuperas, perdimos muchísimos. No fuimos capaces de dar secuencias de pases, los saques de banda los hicimos mal, los córner, también. Ha sido un partido para hacer autocrítica, para ver que la dificultad va a ser máxima», señaló.

Iván Ania da indicaciones a Théo Zidane durante el encuentro en Elche. / LOF

Pronto la tarea de hilar dos pases consecutivos se convirtió en un auténtico reto, paralelamente con un Elche que se mostró tranquilo y cómodo entre conato y conato de transición cordobesa. «Tampoco hemos estado cerca de inquietar en ningún momento. Creo que no entramos mal al partido, a medida que iban pasando los minutos ellos iban haciéndose con el control, nos terminaron hundiendo. Estábamos en el partido, a pesar de que no sentí al equipo cómodo», afirmó.

«No pienso en si va a venir alguien o no, no es algo que yo lleve. Solo pienso en intentar mejorar al equipo, que seamos más competitivos», añadió respecto a la todavía posibilidad de incorporar a jugadores libres a la plantilla, una vez cerrado oficialmente el mercado de fichajes.

En la última plaza

Como balance, la tercera prueba de la temporada deja al cuadro de El Arcángel como el último clasificado de la categoría de plata, después de haber sumado tan solo un punto entre los nueve disputados. En los mismos márgenes se ubican el Racing de Ferrol (1) y el Tenerife (1), aunque con mejor margen goleador, mientras que el Cádiz (2), que cierra el descenso, suma uno más por el momento. «El vestuario está fastidiado. Sabemos que la imagen no ha sido buena, la mejor. Hay que hacer autocrítica, mirarlo desde ese punto de vista, no podemos ser conformistas. Debemos saber que no estuvimos bien, debemos mejorar y que el sábado tenemos un partido muy importante contra el Málaga y en el que tenemos que cambiar la imagen que hemos dado», valoró Ania.

Más allá del resultado, por otra parte, el ovetense todavía tuvo tiempo de repasar el estreno de la dupla conformada por Matías Barboza y el debutante Marvel Antolín en el centro de la defensa: «Nunca habían jugado juntos. Marvel lleva poco con nosotros. Pensaba que iba a haber mucha situación de duelo, él es rápido y ganador a la espalda, creía que nos podría venir bien. Matías entra por la sanción de Lapeña. No me parece que no se hayan compenetrado bien, creo que fueron ganadores en varias situaciones, cuando igualamos a todo el campo, evidentemente jugaron muy expuestos. Es una pareja joven, con hambre e ilusión y el futuro del equipo», zanjó.