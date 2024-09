El Elche le quita la máscara al Córdoba CF

El Córdoba CF sufrió su segunda derrota de la temporada en el Martínez Valero, ante el Elche, tras un partido en el que el conjunto blanquiverde no funcionó en ninguna de sus facetas. Y hubo muchos factores que influyeron para que el Córdoba CF diera tan penosa imagen. El equipo de Iván Ania aplicó una dosis alta de realidad a su parroquia, dejando claro que es un serio candidato al descenso y tendrá que pelear, mucho, para evitar una de las cuatro posiciones marcadas en rojo en la tabla clasificatoria a final de temporada. En una primera parte para olvidar en la que el propio Ania no fue fiel a sus ideas, el equipo cordobesista se fue al descanso perdiendo por la mínima tras un gol de Yago Santiago, aunque Carlos Marín logró mantener en el partido a los suyos al detener un penalti a Nico Fernández en la recta final del primer acto y que hubiera significado el 2-0. Tras el paso por duchas, Ania cambió al equipo pero el Elche fue creciendo en juego y ocasiones llegando a la recta final del duelo con 3-0 en el marcador tras anotar Nico Castro, de penalti (min. 61) y Rafa Núñez (min. 79). Antonio Casas, en el descuento, anotó el tanto del Córdoba CF que maquilló el marcador, pero no la horrorosa imagen ofrecida por el conjunto blanquiverde en el Martínez Valero.

Elche CF-Córdoba CF | Las imágenes del partido de la Liga Hypermotion / LOF

Fin a la sequía inicial del Elche

213 minutos estuvo el Elche sin marcar en el inicio de esta temporada 2024-25, una racha que rompió ante el Córdoba CF, cuando en el minuto 33, Nico Fernández -el mejor de los franjiverdes- combinaba con Josan para que este lanzara un centro raso a segundo palo de la portería del Córdoba CF, en donde Yago Santiago enchufaba a la red el gol que adelantaba al Elche de Eder Sarabia ante el Córdoba CF de Iván Ania. Un Ania que tuvo unas decisiones, cuanto menos, extrañas. Para empezar, sentó a José Antonio Martínez y eligió a Marvel como pareja de Matías Barboza en el eje de la zaga ante la ausencia del sancionado Adrián Lapeña. Y eligió cambiar de nuevo el doble pivote, alineando de inicio el mismo que lo hizo en Anduva, hace dos jornadas, con Genaro y Álex Sala en la medular.

Antonio Casas no llega a un balón ante el ilicitano Dituro. / LOF

Una decisión llamativa, también, por el planteamiento en general, contraviniendo en gran medida el espíritu que siempre ha acompañado al técnico asturiano desde que tomó las riendas del Córdoba CF. Así, el conjunto blanquiverde, ante un rival que -recordémoslo- aún no había anotado, se decidió por defender en bloque bajo en ese primer acto. Un planteamiento defensivo, en general, que llamaba la atención por la idea que siempre ha llevado a gala -y en la práctica- el ovetense que parecía dejar claro que no era sólo Adilson Mendes el que llevaba máscara en el Martínez Valero. De hecho, tuvo la dificultad añadida de que en el minuto 2 ya tenía amonestado a uno de los dos mediocentros y en la recta final de la primera parte vio la amarilla el otro, Genaro, lo que obviamente mediatizó el trabajo defensivo del mediocampo blanquiverde.

Por contra, el centro del campo del Elche fue creciendo paulatinamente a lo largo que pasaban los minutos. Ojo, dentro de una línea bastante plomiza de partido, al menos en ese primer acto. Pero lo cierto es que pareció crecer más el equipo de Sarabia que el de Ania conforme avanzaba el encuentro. Apenas hubo tres disparos en los primeros 20 minutos de partido, nada reseñable, aunque justo en ese minuto sí que hubo una buena jugada de Nico Fernández que culminó Óscar Plano con un toque que no consiguió enfocar el balón entre los tres palos de Carlos Marín. Pero parecía que el Elche comenzaba a sentirse más cómodo. Lo confirmó poco después Nico Castro, provocando un saque de esquina y Nico Fernández, que de nuevo en el minuto 28 firmaba una buena jugada entre los centrales cordobesistas que Marvel abortó con no pocas dificultades. Por cierto, volvió a confirmarse la dificultad de los centrales del Córdoba CF con los balones en largo, tal y como ocurriera en anteriores jornadas, principalmente en Anduva.

Percutiendo las bandas

En la tercera ocasión en la que lo intentaba el Elche por la derecha logró abrir el marcador. Sufría Calderón y lo percibió el conjunto franjiverde, que montó por esa zona una jugada entre Nico Fernández y Josan que terminó en el gol de Yago Santiago (min. 33).

Calderón pugna con un jugador franjiverde por un balón. / LOF

No le sentó nada bien el gol al Córdoba CF, que vivió ahí sus peores momentos del primer tiempo. Y los anteriores no fueron buenos, precisamente. Un nuevo balón largo y la indecisión de la defensa volvió a generar una ocasión para Josan (min. 39) y tres minutos después, Calderón realizaba un claro penalti que lanzó Nico Fernández. Carlos Marín salvó al Córdoba CF deteniendo la pena máxima y Nico Castro no consiguió embocar el rechace del portero almeriense, que mantuvo al Córdoba CF en el partido, aunque mucho debía mejorar en la segunda parte el equipo de Iván Ania para pensar en rascar nada del Martínez Valero.

Ania rectifica tras el descanso

Tras el descanso, Iván Ania rectificó, lógicamente, tanto por el resultado como por lo ofrecido por su equipo en el primer acto. Retiró del terreno de juego a Álex Sala y dio entrada a Theo Zidane, sustituyendo también a Carracedo, por el que entró un Ander Yoldi que se combinó en la zona de la mediapunta y en la derecha con Jacobo González. El Córdoba CF dejó el planteamiento defensivo, pero lejos de mejorar su imagen, el que evolucionó en juego fue el Elche. Comenzó movida la segunda parte, con sendos goles anulados por fuera de juego para los blanquiverdes y los franjiverdes. Casas estaba fuera de sitio en el minuto 48, por lo que su tanto no subió, y Diaby cabeceó impecablemente un golpe franco lateral de Nico Fernández (minuto 52), pero estaba adelantado el central ilicitano.

Demasiada bisoñez

El problema para el Córdoba CF era que no encontraba su juego y el equipo de Sarabia iba encontrándose cada vez más cómodo con el balón. Para colmo, los problemas defensivos de los cordobesistas continuaban y Matías Barboza se mostraba como máximo exponente de la bisoñez -de la que se avisó en su momento- en este Córdoba CF cometiendo el segundo penalti de la noche, en este caso, sobre Óscar Plano, que tiró de experiencia para sacar la pena máxima. NIco Castro sí acertó en esta ocasión y subió el 2-0 al marcador. Lo peor para los blanquiverdes es que el resultado se antojaba algo corto, visto lo visto sobre el terreno de juego.

Porque tres minutos después, Carlos Marín volvía a salvar a su equipo al rechazar el disparo de Nico Castro tras una buena jugada del Elche e incluso en el minuto 66 el recién entrado Canario Álvarez perdonaba el tercer tanto franjiverde tras otra buena jugada local por la izquierda, culminada por el argentino. Seguía percutiendo el equipo de Sarabia por esa banda derecha del Córdoba CF y en el minuto 72 generaba una más que finalizaba con un disparo cruzado de Josan. Y de tanto insistir… El Elche firmaba la goleada al anotar Rafa Núñez el tercero en el segundo palo de Carlos Marín tras la enésima triangulación por la izquierda del ataque ilicitano (min. 79).

Los últimos minutos para el Córdoba CF fueron un calvario, más por las formas y los significados que tienen la derrota que por el vuelo de los tres puntos. La goleada entraba dentro de la lógica por múltiples motivos. El Córdoba CF realizó este verano una apuesta por una plantilla en la que la base es la de una categoría inferior aderezada con futbolistas jóvenes, apuestas que en caso de explotar pueden aportar un beneficio, además del deportivo, económico. Pero esa juventud debe madurar. Y hacerlo a velocidad meteórica. El doble pivote del que disponía Ania en Primera Federación y que ya no existe (Diarra en el Tenerife e Isma Ruiz lesionado) no ha podido estar en este arranque de campaña. Y, para colmo, el propio técnico ovetense disfrazó y puso la máscara también a su equipo en el Martínez Valero, planteando un Córdoba CF que poco tenía que ver con el que él mismo había planteado en el año largo anterior.

Algunos errores podrán arreglarse en las próximas semanas. Otros tienen más difícil resolución. No toca otra que trabajar y esperar a esa madurez. Y que todos dejen atrás las máscaras.

Ficha técnica

3-Elche: Dituro, Álvaro Núñez, Diaby, Barzic, Salinas, Febas, Nico Castro, Nico Fernández, Yago Santiago, Josan, Óscar Plano. Entrenador: Eder Sarabia. Cambios: Canario Álvarez por Óscar Plano (65’), Mario Gaspar por Barzic (74’), Rafa Núñez por Josan (74’), Affengruber por Diaby (81'), Gerard Hernández por Yago Santiago (81'). 1-Córdoba: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Matías Barboza, Marvel, Calderón, Genaro, Álex Sala, Carracedo, Jacobo González, Adilson Mendes, Antonio Casas. Entrenador: Iván Ania. Cambios: Ander Yoldi por Carracedo (46’), Theo Zidane por Álex Sala (46’), Sintes por Genaro (68’), Carlos Isaac por Adilson Mendes (68’), Obolskii por Jacobo (68’). Goles: 1-0 (33’) Yago Santiago. 2-0 (61’) Nico Castro, de penalti. 3-0 (79’) Rafa Núñez. 3-1 (93’) Antonio Casas. Árbitro: González Esteban (Comité Vasco). Mostró amarillas a Álex Sala (2’), Genaro (38’), . VAR: Gálvez Rascón (Comité Madrileño). Incidencias: Martínez Valera. Jornada 3 de Liga en Segunda División. 15.264 espectadores.

